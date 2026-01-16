Lộ diện căn biệt thự do Huyền Baby và bạn thân 20 năm xây để 'dưỡng già' ở Đà Lạt

Huyền Baby chia sẻ tính đến hiện tại, cô và người bạn thân đã có 20 năm bên nhau, mối quan hệ ngày càng vững bền, thậm chí được gọi là tri kỷ. Ước mơ xây nhà cùng nhau của cả hai cũng đã có từ thời còn đi học cấp 3. “Hồi học cấp 3 chúng tôi đã ước rằng sau này sẽ ở chung cùng nhau. Nhưng bỗng 1 ngày bạn tôi thông báo đi lấy chồng và Nam tiến. Ngày bạn tôi đi theo chồng, là ngày chúng tôi khóc như mưa ở sân bay. Sau vài năm, tôi cũng lấy chồng và Nam tiến, hai chị em đoàn tụ. Và giờ đôi bạn đã thực hiện ước mơ thành công”, Huyền Baby bày tỏ.

Được biết, căn nhà chung của Huyền Baby và bạn thân được xây dựng ở Đà Lạt, với thiết kế hiện đại, nguy nga hệt như một dinh thự. Người đẹp U40 cũng cho hay căn biệt thự này cũng là cột mốc đánh dấu kỉ niệm 20 năm tình bạn và mong rằng cả hai sẽ cùng nhau tận hưởng thêm nhiều lần 20 năm nữa.

Vốn là bạn thân lâu năm nên Huyền Baby cũng cho hay cô và bạn có cùng chung lý tưởng, chung sở thích, gu thẩm mỹ. Do đó dù chưa khoe toàn bộ căn nhà nhưng nhìn qua một vài góc, cộng đồng mạng cũng phải trầm trồ vì độ chịu chi, giàu có của 2 phú bà.

Theo hình ảnh được đăng tải trước đó trong bản thiết kế, căn biệt thự có khuôn viên rộng, có sân vườn để trồng cây, hoa theo ý thích. Ngôi nhà mang phong cách châu Âu, tương tự với căn biệt thự mà Huyền Baby sở hữu ở TP.HCM.

Huyền Baby và bạn thân Trà My Phạm cho biết trước khi “dưỡng già”, đây sẽ là nơi để cả hai tụ tập vào cuối tuần hay những dịp lễ, Tết đặc biệt. Ngoài ra với diện tích rộng, cả hai cũng dự định sẽ đón tiếp nhiều bạn bè, tổ chức tiệc ấm cúng, vui vẻ cùng người thân.

Nhắc đến cuộc sống viên mãn bậc nhất trong showbiz Việt, Huyền Baby (Đặng Ngọc Huyền, SN 1989) luôn là cái tên được người ta nhớ đến. Năm 2013, Huyền Baby kết hôn với đại gia Quang Huy và sau đó tạm dừng hoạt động nghệ thuật một thời gian. Ông xã của nữ ca sĩ là doanh nhân thành đạt, sở hữu chuỗi khách sạn nổi tiếng ở TP.HCM. Sau khi lập gia đình, Huyền Baby dành toàn bộ thời gian để chăm sóc cho “tổ ấm nhỏ” và công việc kinh doanh.

Ngoài căn nhà dưỡng già này, Huyền Baby cũng từng nhận nhiều sự ngưỡng mộ với toà “lâu đài” 100 tỷ mà cô sinh sống tại TP.HCM. Nữ doanh nhân từng nhiều lần chia sẻ về những góc yêu thích trong căn nhà, cách cô bài trí cho tổ ấm. Đây chính là món quà Valentine ông xã dành tặng Huyền Baby.

Từ bản vẽ, biệt thự đẳng cấp sau khi hoàn thiện còn lộng lẫy hơn rất nhiều.

Kiến trúc của căn biệt thự khiến nhiều người liên tưởng tới những toà lâu đài.

Bất cứ góc nào trong ngôi nhà cũng trở thành một nơi chụp ảnh quá chất.

Sân vườn rộng rãi, thoáng mát bên trong căn biệt thự.

Lối đi lãng mạn hơn nhờ trải sỏi trắng.

Góc bàn rất chill, thanh bình vào những buổi sáng.

Nội thất bên trong đẳng cấp.

Chất liệu đắt tiền.

Và mang tính thẩm mỹ cao.

Cầu thang dẫn lên các phòng cũng có thể trở thành nơi ra đời những bức hình đẹp cho nữ chủ nhân mê chụp hình.

Vào những dịp lễ ngôi nhà được trang trí lung linh như trong các khách sạn hạng sang.

Đẳng cấp từ bất cứ chi tiết nhỏ nhất, ở bất cứ góc nào của tòa nhà.

Với một tín đồ hàng hiệu như Huyền Baby thì đương nhiên phòng quần áo sẽ là nơi cô chăm chút kĩ càng. Phòng quần áo nhà Huyền Baby bề thế, hoành tráng và cũng đẹp lịm tim với tông kem chủ đạo. Xung quanh lắp đèn vàng lung linh tăng thêm sự đẳng cấp. Nhiều người nhận xét, đây là căn phòng của "nữ hoàng" chứ đâu còn là của người thường nữa!

Những dãy tủ lớn nhỏ chạm trần với cửa kính trong suốt, tủ bàn ở giữa phòng có nhiệm vụ chứa quần áo, phụ kiện, trang sức xa xỉ của bà mẹ hai con. Chị em nhìn vào nếu không choáng váng thì cũng ghen tị không thôi vì hết sức xa hoa, lộng lẫy. Mỗi item đều được bày trí gọn gàng, chuẩn như bên trong showroom hàng hiệu.

Thông qua bức ảnh selfie, có thể thấy phòng của Huyền Baby theo style nhẹ nhàng mà quý phái. Trên bàn trang điểm, cô đặt các món mỹ phẩm dưỡng da, nước hoa thường dùng. Chiếc gương lớn là "must-have" item vì vừa trang trí phòng, vừa giúp "sống ảo" thuận tiện hơn.

Không những thế, trong nhà còn trang bị các phòng chức năng khác.

Trong nhà cô còn có góc tập golf.

Phòng chơi cho các con như một khu vui chơi dành cho trẻ em.