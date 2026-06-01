Chuyên gia dự báo giá vàng tuần này tăng, bất chấp tâm lý tiêu cực của giới đầu tư

Tuần trước, giá vàng đã trải qua những phiên tăng giảm đan xen. Kết thúc tuần giao dịch, vàng SJC và vàng nhẫn tròn 999.9 đều đứng quanh mức 156 – 159 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), thấp hơn khoảng 2,5 triệu đồng mỗi lượng so với cùng thời điểm tuần liền trước đó.

Đáng chú ý, giá vàng trong nước giảm mạnh trong bối cảnh thị trường thế giới lại diễn biến không quá tiêu cực. Với những phiên hồi phục cuối tuần, kim loại quý này chốt tuần ở mức 4.529 USD/ounce, thậm chí đã tăng gần 20 USD mỗi ounce tính chung tuần.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng quốc tế đang vào khoảng 145,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế đã được rút ngắn chỉ còn khoảng 14,4 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng đang chịu những biến động trái chiều đan xen

Bước vào tuần giao dịch mới, giá vàng trong nước đang đứng im chờ những tín hiệu mới khi thị trường Mỹ và châu Âu sẽ mở cửa trở lại vào tối nay theo giờ Việt Nam.

Tuy nhiên, các chuyên gia quốc tế đang có đánh giá tương đối tích cực với thị trường kim loại quý. Theo một số nhà phân tích, thị trường đang cân bằng hai tín hiệu trái chiều: căng thẳng địa chính trị giảm bớt xung quanh cuộc xung đột Iran và áp lực lạm phát vẫn ở mức cao.

Giá vàng đang được hỗ trợ trước khả năng đạt được bước đột phá trong đàm phán Mỹ - Iran, với kỳ vọng giá dầu hạ nhiệt trở lại. Tuy nhiên lạm phát cao đang làm giảm dư địa nới lỏng hoặc giữ nguyên chính sách tiền tệ. Khi lãi suất tăng thì vàng – loại tài sản vốn không mang lãi suất – sẽ chịu áp lực.

Tuy nhiên, mọi tín hiệu vẫn là không chắc chắn. Ví dụ như tình hình tại Trung Đông, thị trường liên tiếp phải đón nhận những tin tức trái chiều, khi thì dấy lên hy vọng hòa bình tạm thời, khi lại đầy căng thẳng.

Hiện các nhà phân tích và giới đầu tư cũng đang chờ đợi kết quả cuộc họp đầu tiên của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dưới thời Chủ tịch Kevin Warsh, để xem ông sẽ có giọng điệu như thế nào, cứng rắn hay ôn hòa.

Dự báo về giá vàng tuần này, các chuyên gia đã đưa ra nhận định tích cực hơn so với tuần trước đó. Cụ thể, trong số 12 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, có 9 chuyên gia, tương đương 75%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 2 người khác, chiếm 17% tổng số, dự đoán giá sẽ giảm. Duy nhất 1 phân tích còn lại, chiếm 8%, dự đoán giá sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 39 phiếu bầu, cho thấy tâm lý kém tích cực hơn. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ cuối cùng cũng từ bỏ đa số lạc quan của mình bất chấp sự phục hồi của giá vàng cuối tuần trước.

Chỉ có 17 nhà đầu tư nhỏ lẻ, tương đương 44%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 10 người khác, tương đương 26%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá; 12 nhà đầu tư còn lại, chiếm 31% tổng số, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.