Hiện trạng khu tập thể Trương Định sau hơn nửa thế kỷ sử dụng sắp được thay thế bằng 2 tòa chung cư 30 tầng

Khu tập thể Trương Định (phường Tương Mai, TP.Hà Nội) được xây dựng giai đoạn 1970-1980, gồm 10 tòa nhà hai tầng, đến nay nhiều căn đã được người dân cơi nới lên 4-5 tầng. Sau nửa thế kỷ sử dụng, các công trình bị xuống cấp nghiêm trọng, biến dạng so với thiết kế ban đầu do quá trình cơi nới và lấn chiếm kéo dài.

Vừa qua, UBND phường Tương Mai đã công bố Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu vực cải tạo, xây dựng lại và tái thiết tập thể Trương Định cùng khu vực lân cận và các trục kết nối. Dự án dự kiến xây dựng 2 khối nhà ở chung cư cao tầng, tối đa 30 tầng nổi (chưa tính 3 tầng hầm và 1 tum kỹ thuật), cung cấp khoảng 1.065 căn hộ, đáp ứng quy mô dân số khoảng 2.380 người. (Ảnh: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội)

Trần và tường nhà đã hư hỏng nặng.

Những bức tường đã bong tróc từng mảng lớn, lớp vữa mục nát để lộ những hàng gạch đỏ bên trong. Nhiều ô cửa sổ hư hỏng, không còn sử dụng, được người dân xây gạch bịt kín nhằm đảm bảo an toàn.

Lối lên tầng 2 tại nhiều dãy nhà chỉ có một cầu thang hẹp, đủ cho một người di chuyển.

Sau nhiều năm sử dụng, các bậc thang phủ kín rêu phong, trơn trượt mỗi khi mưa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Hệ thống dây điện mắc chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Không gian sống chật hẹp, nhiều căn hộ không có bếp và nhà vệ sinh riêng, người dân phải tận dụng hành lang để nấu ăn, sinh hoạt hằng ngày.

Nhiều căn đã được người dân cơi nới lên 4-5 tầng.