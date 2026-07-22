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Hiện trạng khu tập thể Trương Định sau hơn nửa thế kỷ sử dụng sắp được thay thế bằng 2 tòa chung cư 30 tầng

Sự kiện: Thị trường bất động sản

Sau hơn nửa thế kỷ đưa vào sử dụng, khu tập thể Trương Định (Hà Nội) đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng. Theo quy hoạch mới, khu nhà cũ sẽ được cải tạo, thay thế bằng 2 tòa chung cư cao 30 tầng.

Khu tập thể Trương Định (phường Tương Mai, TP.Hà Nội) được xây dựng giai đoạn 1970-1980, gồm 10 tòa nhà hai tầng, đến nay nhiều căn đã được người dân cơi nới lên 4-5 tầng. Sau nửa thế kỷ sử dụng, các công trình bị xuống cấp nghiêm trọng, biến dạng so với thiết kế ban đầu do quá trình cơi nới và lấn chiếm kéo dài.

Khu tập thể Trương Định (phường Tương Mai, TP.Hà Nội) được xây dựng giai đoạn 1970-1980, gồm 10 tòa nhà hai tầng, đến nay nhiều căn đã được người dân cơi nới lên 4-5 tầng. Sau nửa thế kỷ sử dụng, các công trình bị xuống cấp nghiêm trọng, biến dạng so với thiết kế ban đầu do quá trình cơi nới và lấn chiếm kéo dài.

Vừa qua, UBND phường Tương Mai đã công bố Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu vực cải tạo, xây dựng lại và tái thiết tập thể Trương Định cùng khu vực lân cận và các trục kết nối. Dự án dự kiến xây dựng 2 khối nhà ở chung cư cao tầng, tối đa 30 tầng nổi (chưa tính 3 tầng hầm và 1 tum kỹ thuật), cung cấp khoảng 1.065 căn hộ, đáp ứng quy mô dân số khoảng 2.380 người. (Ảnh: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội)

Vừa qua, UBND phường Tương Mai đã công bố Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu vực cải tạo, xây dựng lại và tái thiết tập thể Trương Định cùng khu vực lân cận và các trục kết nối. Dự án dự kiến xây dựng 2 khối nhà ở chung cư cao tầng, tối đa 30 tầng nổi (chưa tính 3 tầng hầm và 1 tum kỹ thuật), cung cấp khoảng 1.065 căn hộ, đáp ứng quy mô dân số khoảng 2.380 người. (Ảnh: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội)

Hiện trạng khu tập thể Trương Định sau hơn nửa thế kỷ sử dụng sắp được thay thế bằng 2 tòa chung cư 30 tầng - 3
Hiện trạng khu tập thể Trương Định sau hơn nửa thế kỷ sử dụng sắp được thay thế bằng 2 tòa chung cư 30 tầng - 4
Theo ghi nhận của PV Báo Dân Việt, nhiều hạng mục như mái ngói, trần và tường nhà đã hư hỏng nặng. Không gian sống chật hẹp, nhiều căn hộ không có bếp và nhà vệ sinh riêng, người dân phải tận dụng hành lang để nấu ăn, sinh hoạt hằng ngày.
Hiện trạng khu tập thể Trương Định sau hơn nửa thế kỷ sử dụng sắp được thay thế bằng 2 tòa chung cư 30 tầng - 6
Hiện trạng khu tập thể Trương Định sau hơn nửa thế kỷ sử dụng sắp được thay thế bằng 2 tòa chung cư 30 tầng - 7
Phần lớn mái ngói đã xuống cấp, nhiều viên ngói vỡ, xô lệch, trong khi trần nhà bong tróc, để lộ cốt thép hoen gỉ. Để ứng phó với tình trạng dột mỗi khi mưa lớn, nhiều hộ dân phải tự lợp mái tôn thay thế ngói cũ và trát thêm xi măng để gia cố trần.

Trần và tường nhà đã hư hỏng nặng.

Trần và tường nhà đã hư hỏng nặng.

Những bức tường đã bong tróc từng mảng lớn, lớp vữa mục nát để lộ những hàng gạch đỏ bên trong. Nhiều ô cửa sổ hư hỏng, không còn sử dụng, được người dân xây gạch bịt kín nhằm đảm bảo an toàn.

Những bức tường đã bong tróc từng mảng lớn, lớp vữa mục nát để lộ những hàng gạch đỏ bên trong. Nhiều ô cửa sổ hư hỏng, không còn sử dụng, được người dân xây gạch bịt kín nhằm đảm bảo an toàn.

Lối lên tầng 2 tại nhiều dãy nhà chỉ có một cầu thang hẹp, đủ cho một người di chuyển.

Lối lên tầng 2 tại nhiều dãy nhà chỉ có một cầu thang hẹp, đủ cho một người di chuyển.

Sau nhiều năm sử dụng, các bậc thang phủ kín rêu phong, trơn trượt mỗi khi mưa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sau nhiều năm sử dụng, các bậc thang phủ kín rêu phong, trơn trượt mỗi khi mưa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Hệ thống dây điện mắc chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Hệ thống dây điện mắc chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Không gian sống chật hẹp, nhiều căn hộ không có bếp và nhà vệ sinh riêng, người dân phải tận dụng hành lang để nấu ăn, sinh hoạt hằng ngày.

Không gian sống chật hẹp, nhiều căn hộ không có bếp và nhà vệ sinh riêng, người dân phải tận dụng hành lang để nấu ăn, sinh hoạt hằng ngày.

Hiện trạng khu tập thể Trương Định sau hơn nửa thế kỷ sử dụng sắp được thay thế bằng 2 tòa chung cư 30 tầng - 15
Hiện trạng khu tập thể Trương Định sau hơn nửa thế kỷ sử dụng sắp được thay thế bằng 2 tòa chung cư 30 tầng - 16
Tại nhiều dãy nhà, quần áo được treo dọc hành lang và lối đi chung do các căn hộ không có cửa sổ hoặc ban công để đón nắng. Những dây phơi chằng chịt đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong không gian vốn đã chật hẹp của khu tập thể.
Hiện trạng khu tập thể Trương Định sau hơn nửa thế kỷ sử dụng sắp được thay thế bằng 2 tòa chung cư 30 tầng - 18
Không gian sinh hoạt chung tại khu tập thể rất hạn chế, không đáp ứng nhu cầu của cư dân. Do thiếu quỹ đất bố trí sân chơi, trẻ em chủ yếu tận dụng những ngõ nhỏ, đoạn đường ít phương tiện qua lại để vui chơi và tập thể dục.

Nhiều căn đã được người dân cơi nới lên 4-5 tầng.

Nhiều căn đã được người dân cơi nới lên 4-5 tầng.

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Theo Khổng Chí ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/07/2026 17:25 PM (GMT+7)
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