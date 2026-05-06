Giá vàng lên 166 triệu đồng

Mở cửa sáng 6/5, giá mua bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu lớn lên 164,5 - 167,5 triệu đồng, cao hơn 2,5 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Đến 11h, giá vàng miếng giảm nhẹ và thu hẹp đà tăng về còn khoảng 1 triệu đồng, niêm yết tại 163 - 166 triệu đồng một lượng.

Giá nhẫn trơn tại một số thương hiệu lớn như PNJ, DOJI trưa nay cũng được niêm yết ngang với vàng miếng, mua bán tại 163 - 166 triệu đồng mỗi lượng.

Sau phiên giảm mạnh trước đó, giá vàng thế giới trong ngày hôm qua đảo chiều tăng gần 100 USD mỗi ounce lên vùng 4.650 USD. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank (không tính thuế, phí), chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới hiện được thu hẹp về 18 triệu đồng một lượng.

Cùng thời điểm, giá bạc thế giới neo quanh 75,6 USD một ounce, tăng 4% trong 24 giờ qua. Trong nước, giá bạc miếng tăng nhẹ lên 2,85 - 2,95 triệu đồng một lượng, tương đương khoảng 76,5 - 79 triệu một kg.

Giá vàng và chứng khoán Mỹ cùng tăng sau diễn biến mới nhất về cuộc chiến Mỹ - Iran, theo đó Mỹ tuyên bố vẫn duy trì lệnh ngừng bắn với Iran.

Thời gian qua vàng chịu sức ép do chiến sự kéo giá năng lượng toàn cầu lên cao, khiến lạm phát tăng tốc. Việc này buộc các ngân hàng trung ương cân nhắc lại quá trình nới lỏng tiền tệ. Kim loại quý gặp bất lợi khi lãi suất cao, do không trả lãi cố định.