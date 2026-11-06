Chốt giá vàng hôm nay ngày 6/11 quay đầu giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 6/11, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 6/11 giảm giá vàng miếng xuống mức 141 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 6/11, giá vàng trong nước ngày 6/11/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 6/11 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 6/11 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 6/11, đảo chiều giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 6/11, giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 6/11, giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 136,5 –140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 136,5 – 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 136,5 – 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 6/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 6/11 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 68 USD/ounce, xuống mức 4.065 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.132 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới quay đầu giảm giá mạnh, lùi xuống dưới mốc 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, trong báo cáo Triển vọng thị trường hàng hóa tháng 10, các nhà phân tích của World Bank cho rằng giá vàng bình quân đạt 4.600 USD/ounce trong năm nay, tăng 33,6% so với năm 2025.

Tuy nhiên, ngân hàng này dự báo giá vàng sẽ giảm 7,6%, xuống bình quân 4.250 USD/ounce vào năm 2027, trước khi tiếp tục giảm 5,9%, còn 4.000 USD/ounce vào năm 2028.

Triển vọng này có phần bi quan hơn so với dự báo hồi tháng 4 của World Bank, khi tổ chức này kỳ vọng giá vàng bình quân đạt 4.700 USD/ounce trong năm nay và 4.300 USD/ounce vào năm 2027.

World Bank cho biết giá vàng đã giảm 5% trong quý III, trong khi áp lực bán tiếp tục kéo dài sang tháng 10. Theo tổ chức này, lợi suất trái phiếu chính phủ tăng, kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn và đồng USD mạnh lên đã gây sức ép lên tâm lý nhà đầu tư khi tham gia thị trường vàng thế giới.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.065 USD/ounce (tương đương khoảng 126,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 6/11 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 14,6 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 6/11, giá vàng ngày 7/11 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.