Chốt giá vàng hôm nay ngày 31/3 vẫn tăng rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 31/3, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 31/3 tăng giá vàng miếng lên mức 174,9 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 31/3, giá vàng trong nước ngày 31/3/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 171,9 triệu đồng/lượng mua vào và 174,9 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 31/3 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 1,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 171,9 triệu đồng/lượng mua vào và 174,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 31/3 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 171,9 triệu đồng/lượng mua vào và 174,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 171,7 triệu đồng/lượng mua vào và 174,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 31/3, tiếp tục tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 31/3, tiếp tục tăng mạnh giá vàng nhẫn và giá vàng miếng.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 31/3, tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 171,9 –174,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 171,7 – 174,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 171 – 174 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 31/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 31/3 tăng với giá vàng giao ngay tăng 9 USD/ounce, lên mức 4.574 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.578 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục tăng giá, giữ vững mốc trên 4.500 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, giá vàng vẫn được hỗ trợ bởi tâm lý phòng thủ khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng. Diễn biến leo thang của xung đột khiến một bộ phận nhà đầu tư tiếp tục tìm đến kim loại quý như kênh trú ẩn.

Nhiều chuyên gia cho rằng thị trường vàng thế giới đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, nơi yếu tố tâm lý và dòng tiền ngắn hạn có thể chi phối giá mạnh hơn các quy luật thông thường.

Ở góc nhìn ngắn hạn, bà Carley Garner - đồng sáng lập DeCarley Trading - cảnh báo biến động quá mạnh đang khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đứng ngoài thị trường.

Theo bà Garner, rủi ro hiện ở mức rất cao, giá vàng đảo chiều quá nhanh khiến cả bên mua lẫn bên bán đều khó tìm được lợi thế rõ ràng.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.574 USD/ounce (tương đương khoảng 145,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 31/3 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 29,5 triệu đồng/lượng.

