Cuối ngày 31-3, giá vàng nhẫn trơn giảm nhanh

Cuối ngày 31-3, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng tiếp tục biến động, được giao dịch quanh mức 171,9 triệu đồng/lượng mua vào, 174,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm trở lại 1,1 triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn 99,99 tại Công ty SJC cũng hạ nhiệt về mức 171,7 triệu đồng/lượng mua vào, 174,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Đáng chú ý, Công ty Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh giá vàng nhẫn trơn ở mức mạnh hơn, mua vào còn 171 triệu đồng/lượng, bán 174 triệu đồng, thấp hơn gần cả triệu đồng so với vàng miếng SJC và mất khoảng 2 triệu đồng so với buổi sáng.

Do ảnh hưởng từ giá thế giới, giá vàng trong nước biến động khá mạnh những ngày qua, tăng giảm hàng triệu đồng.

Giá vàng biến động mạnh trong ngày

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cuối ngày hôm nay theo giờ Việt Nam được giao dịch ở mức 4.560 USD/ounce, giảm khoảng 30 USD/ounce so với đầu phiên sáng. So với mốc cao nhất trong phiên ở vùng 4.615 USD/ounce, giá vàng đã hạ nhiệt đáng kể.

Nếu so với mốc đỉnh vùng trên 5.600 USD/ounce lập hồi cuối tháng 1-2026, kim loại quý hiện tại vẫn còn giảm khoảng 18%. Trong ngắn hạn, giá vàng chịu áp lực giảm nhưng triển vọng dài hạn của vàng vẫn là tích cực.

Trong báo cáo mới đây, các nhà phân tích hàng hóa của HSBC Asset Management cho biết đồng USD mạnh lên là yếu tố gây áp lực lớn đối với giá vàng. Xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ và lãi suất duy trì ở mức cao cũng làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng. Dù vậy, HSBC lưu ý vàng còn nhiều cơ sở để được xem là khoản đầu tư dài hạn hấp dẫn, nhất là trong bối cảnh xu hướng phi đô la hóa đang diễn ra tại nhiều nền kinh tế.

Ngân hàng Commerzbank (Đức) dự báo giá vàng sẽ kết thúc năm nay ở mức khoảng 5.000 USD/ounce, tăng so với mức ước tính 4.900 USD/ounce hồi tháng 12-2025. Commerzbank kỳ vọng đà tăng giá sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2027.