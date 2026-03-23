Chốt giá vàng hôm nay ngày 23/3 giảm cực mạnh đến mức nào?

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 23/3, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 23/3 giảm giá vàng miếng xuống mức 166 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 23/3, giá vàng trong nước ngày 23/3/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 23/3 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 160,8 triệu đồng/lượng mua vào và 162,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 7,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 23/3 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 23/3, giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 23/3, giảm rất mạnh giá vàng nhẫn và giá vàng miếng.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 23/3, giảm dữ dội ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 160,3 –163,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 7,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 7,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 162,8 – 165,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 4,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 163 – 166 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 5,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 23/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 23/3 giảm rất mạnh với giá vàng giao ngay giảm 90 USD/ounce, xuống mức 4.406 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.552 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá rất mạnh, xuống sát mốc 4.400 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, thị trường vàng thế giới bước vào tuần mới với nhiều tín hiệu trái chiều khi chịu tác động đồng thời từ chính sách tiền tệ, yếu tố kỹ thuật và căng thẳng địa chính trị. Sau nhịp giảm sâu trong tuần qua, giá vàng đang đứng trước giai đoạn nhạy cảm, khi cả rủi ro giảm giá và cơ hội phục hồi đều hiện hữu.

Trên thị trường vàng thế giới, dòng tiền hiện có dấu hiệu thận trọng khi một bộ phận nhà đầu tư đứng ngoài quan sát sau giai đoạn biến động mạnh. Vùng giá quanh 4.400 - 4.500 USD/ounce được xem là khu vực tích lũy quan trọng, nơi lực mua bắt đầu xuất hiện trở lại.

Nhìn chung, xu hướng ngắn hạn của giá vàng vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, phụ thuộc lớn vào diễn biến địa chính trị và chính sách tiền tệ. Tuy vậy, trong dài hạn, nhiều chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực, cho rằng vàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định.

Với giá vàng trong nước giảm rất mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.406 USD/ounce (tương đương khoảng 140 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 23/3 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 26 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 23/3, giá vàng ngày 24/3 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.