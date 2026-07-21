Nuôi "thập cẩm" như sở thú, một nông dân Tiền Giang nay là tỉnh Đồng Tháp thu tiền tỷ/năm

Trang trại chăn nuôi các con vật nuôi khác nhau, cứ như… sở thú

Giữa vùng quê xã Lương Hòa Lạc, Đồng Tháp, trang trại của ông Cao Văn Hoàng khiến nhiều người lần đầu ghé thăm không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Trên cùng khu đất, từ gà, heo, bò, dê đến thỏ đều được nuôi bài bản, chen kín từng khoảng trống như một “sở thú” thu nhỏ.

Điều đặc biệt là vật nuôi nào của ông Hoàng cũng sinh lời. Từ bán trứng gà, heo giống, heo thịt cho đến tận thu phân chuồng bán cho nhà vườn, tất cả cộng lại mang về cho gia đình ông nguồn thu tiền tỷ mỗi năm.

Ít ai biết, trước khi trở thành nông dân sản xuất giỏi, ông Hoàng chỉ có vài công đất ruộng và cuộc sống thiếu trước hụt sau.

“Thấy mình nghèo quá nên phải cố gắng làm ăn, chịu khó học hỏi người ta”, ông Hoàng chia sẻ.

Ông Cao Văn Hoàng trong trại nuôi heo. Ảnh: T.Đ

Ban đầu, ông vay vốn thuê đất trồng ngò gai. Nhờ gặp thời, liên tiếp nhiều vụ trúng giá, ông tích góp mua đất rồi lên liếp trồng dừa xen ca cao.

Nhưng ông không chọn cách chuyên canh một loại cây hay một vật nuôi. Với ông, còn đất trống là còn nghĩ cách làm ra tiền.

Từ vài ngàn con gà nuôi lấy thịt, ông Hoàng chuyển sang nuôi gà đẻ trứng khi nhận thấy giá trứng trên thị trường ổn định hơn. Có thời điểm, ông đầu tư tới hàng chục ngàn con gà mái và gà hậu bị.

Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục dựng chuồng nuôi heo, bò, dê rồi thêm cả thỏ. Ai nhìn vào cũng lắc đầu vì nghĩ nuôi đủ thứ sẽ khó quản lý, dễ thua lỗ. Thế nhưng, ông Hoàng lại xem đây là cách “lấy ngắn nuôi dài”, giảm rủi ro khi giá cả thị trường biến động.

Mỗi vật nuôi trong trang trại đều có vai trò riêng

“Gà cho nguồn thu hằng ngày từ trứng. Heo sinh sản tạo nguồn lợi lớn theo lứa. Bò, dê và thỏ giúp xoay vòng vốn nhanh hơn. Ngay cả chất thải chăn nuôi cũng được tôi tận dụng bán làm phân bón cho nhà vườn”, ông Hoàng chia sẻ.

“Khéo tính là được hết”, ông Hoàng cười hiền khi nói về bí quyết quản lý cả khu trại như… sở thú.

Nhờ áp dụng nghiêm ngặt quy trình phòng dịch, đàn vật nuôi của ông nhiều năm qua gần như tránh được các đợt dịch lớn như cúm gia cầm hay dịch tả heo châu Phi.

Không chỉ chăm chỉ, ông còn chịu khó học kỹ thuật mới. Ông tham gia các lớp tập huấn nông nghiệp, học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình thành công rồi áp dụng vào thực tế.

Một khu nuôi thỏ. Ảnh: T.Đ

Đặc biệt, để giảm chi phí, ông chủ động hợp đồng mua thức ăn với đại lý cấp 1, đồng thời tự phối trộn thức ăn chăn nuôi. Với đàn heo, ông tự chủ con giống nên giảm đáng kể giá thành sản xuất.

Con trai ông còn được cho đi học ngành thú y để về phụ trách kỹ thuật cho trại heo, trại gà. Nhờ đó, việc chăm sóc đàn vật nuôi càng chuyên nghiệp hơn.

Thu tiền tỷ nhờ biết tận dụng từng mét đất

Hiện nay, mô hình của ông Hoàng phát triển trên diện tích gần 3ha. Ngoài khu chuồng trại, ông còn dành hàng nghìn mét vuông trồng dừa Mã Lai.

Phân bò, phân gà sau xử lý được tận dụng bón cho vườn dừa giúp tiết kiệm đáng kể chi phí phân bón. Nhờ chăm sóc tốt, vườn dừa cho trái quanh năm, tạo thêm nguồn thu ổn định.

Theo ông Hoàng, chăn nuôi có lúc lên lúc xuống, giá cả bấp bênh nhưng nếu biết tính toán, tiết giảm chi phí và kiên trì theo nghề thì vẫn có lãi.

Riêng đàn gà đẻ trứng mỗi ngày đã mang về lợi nhuận vài triệu đồng. Trại heo sinh sản cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Trong khi đó, bò, dê, thỏ và nguồn thu từ bán phân chuồng cũng góp thêm khoản đáng kể.

Khu nuôi dê của ông Hoàng. Ảnh: T.Đ

Tổng cộng, mô hình VAC tổng hợp của gia đình ông nhiều năm liền đạt lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng/năm.

Từ hai bàn tay trắng, ông Cao Văn Hoàng giờ trở thành nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu của địa phương. Ông nhiều lần được nhận bằng khen của tỉnh, huyện và từng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì thành tích sản xuất kinh doanh giỏi.

Giữa lúc nhiều nông hộ còn loay hoay với bài toán đầu ra và chi phí chăn nuôi, mô hình “nuôi như sở thú” của ông Hoàng lại cho thấy một hướng đi khác: Đa dạng vật nuôi, tận dụng triệt để tài nguyên và không ngừng học hỏi để thích nghi với thị trường.