Giá vàng hôm nay (12/9): Quay đầu tăng

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải… đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 146 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng trở lại sau 1 ngày giảm mạnh.

Giá vàng nhẫn cũng quay đầu tăng trở lại. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu có giá 142,9 - 146,9 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn Phú Quý 143 - 146,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 143 - 147 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.348 USD/ounce, tăng 34 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 136,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện cao hơn thế giới 10,8 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, trong những phiên giao dịch gần đây, giá vàng trong nước có xu hướng nới rộng khoảng cách với thị trường thế giới. Điều này cho thấy đà tăng hay giảm của vàng trong nước đang nhanh hơn so với giá quy đổi, khiến mức chênh lệch tiếp tục duy trì ở mức cao.

Thị trường bạc cũng trong xu hướng tăng trở lại. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý, DOJI có giá 2,2 - 2,3 triệu đồng/lượng mua - bán, tăng 100.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 12/9 ở mức 25.596 đồng/USD, tăng 1 đồng so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD ở mức 25.730 - 26.110 đồng/USD (mua vào - bán ra).