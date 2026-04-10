Chốt giá vàng hôm nay ngày 10/4 diễn biến rất lạ

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 10/4, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 10/4 tăng giá vàng miếng lên mức 172,7 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn. Thị trường vàng trong nước mấy phiên gần đây diễn biến khá lạ khi liên tục tăng/giảm xen kẽ nhau.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 10/4, giá vàng trong nước ngày 10/4/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 169,7 triệu đồng/lượng mua vào và 172,7 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 10/4 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 169,7 triệu đồng/lượng mua vào và 172,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 10/4 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 169,7 triệu đồng/lượng mua vào và 172,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 169,7 triệu đồng/lượng mua vào và 172,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 10/4, đảo chiều tăng rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 10/4, lại tăng mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 10/4, giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 169,7 –172,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 169,7 – 172,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 10/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 10/4 tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 33 USD/ounce, lên mức 4.759 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.790 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới lại đảo chiều tăng giá mạnh, giữ vững mốc trên 4.700 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, giá vàng tiếp tục neo ở vùng cao sau khi Mỹ công bố chỉ số PCE lõi - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - tăng 0,4% trong tháng 2.

Trong bối cảnh đó, thị trường vàng thế giới vẫn nhận được lực đỡ nhất định nhờ đồng USD suy yếu, trong khi giá dầu thô duy trì quanh ngưỡng cao.

Nhiều chuyên gia cho rằng diễn biến của lạm phát, lãi suất và căng thẳng địa chính trị sẽ tiếp tục là những biến số quan trọng chi phối xu hướng kim loại quý trong thời gian tới.

Theo nhóm phân tích của State Street Investment Management do ông Aakash Doshi dẫn dắt, dù giá vàng đang đối mặt với một số trở ngại ngắn hạn do giá năng lượng tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát và lãi suất cao kéo dài, triển vọng dài hạn của thị trường vàng vẫn tích cực.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.759 USD/ounce (tương đương khoảng 151,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 10/4 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 21,4 triệu đồng/lượng.

