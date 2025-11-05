Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung: Ai đang thắng thế? Dữ liệu mới hé lộ điều bất ngờ

Trung Quốc có lợi thế gì sau thỏa thuận thương mại mới với Mỹ?

Sau cuộc gặp tại Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý giảm 10% thuế lên hàng hóa Trung Quốc, đổi lại Bắc Kinh cam kết kiểm soát dòng fentanyl vào Mỹ. Dù vậy, mức thuế hiệu lực vẫn ở khoảng 47% – rất cao với hàng hóa Trung Quốc xuất sang thị trường Mỹ.

Động thái này diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng, khi hai bên liên tục áp thuế trả đũa ở mức có lúc lên tới ba chữ số. Điều này tạo ra sự hỗn loạn đáng kể trong hoạt động thương mại toàn cầu, buộc các doanh nghiệp phải thay đổi chiến lược.

Tuy nhiên, việc giảm thuế phần nào phản ánh mong muốn hạ nhiệt căng thẳng, mở ra cơ hội đánh giá lại cán cân lợi ích trong cuộc chiến thương mại kéo dài nhiều năm.

Dữ liệu mới cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ đã giảm mạnh và xu hướng này đã bắt đầu trước nhiệm kỳ hai của ông Trump. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc lại tăng 6,1% trong năm nay, với mức tăng 8,3% riêng tháng 9 so với cùng kỳ.

Điều đó cho thấy Trung Quốc đã xoay hướng thành công sang các thị trường khác, bù đắp phần mất đi từ Mỹ. Đây là dấu hiệu rõ ràng của chiến lược đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và nguồn nhập khẩu.

Song song, Trung Quốc còn đẩy mạnh nhập khẩu từ các nước khác thay vì phụ thuộc vào hàng Mỹ, thể hiện nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng riêng và giảm dần ảnh hưởng của Washington.

Đậu tương và thịt bò: Trung Quốc đang “bỏ Mỹ, chọn Nam Mỹ”

Trong đàm phán thương mại, đậu tương luôn là mặt hàng nhạy cảm với cả Mỹ và Trung Quốc. Dữ liệu mới ghi nhận lần đầu tiên sau nhiều năm, Trung Quốc hoàn toàn không nhập đậu tương Mỹ trong tháng 9. Thay vào đó, Bắc Kinh đẩy mạnh mua từ Brazil và Argentina.

Đáng chú ý, khi Argentina tạm dừng thuế xuất khẩu đậu tương, Trung Quốc lập tức mua khoảng 1,2 triệu tấn từ quốc gia Nam Mỹ này. Ngay sau cuộc họp Trump – Tập, Trung Quốc cam kết mua 12 triệu tấn đậu tương của Mỹ trong năm nay và 25 triệu tấn mỗi năm trong ba năm tới. Nhưng rõ ràng Bắc Kinh đã có nguồn thay thế và không còn quá phụ thuộc vào Mỹ như trước.

Với thịt bò, xu hướng tương tự diễn ra. Trung Quốc – từng là khách hàng lớn thứ ba của thịt bò Mỹ – đã giảm mua 47% trong 7 tháng đầu năm nay và riêng tháng 9 giảm tới 90% so với cùng kỳ năm trước. Phần thiếu hụt được lấp đầy bằng nguồn nhập từ Australia và Argentina.