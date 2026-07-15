Chàng trai lập di chúc để lại 3 triệu USD cho bạn thân

Khối tài sản của anh chủ yếu là quà tặng từ ông bà, bao gồm một căn hộ và tiền tiết kiệm.

Cha mẹ ly hôn rồi tái hôn khiến Li dần xa cách gia đình. Trong thời gian đó, người bạn thân từ thuở nhỏ trở thành chỗ dựa của anh. Do thường xuyên tham gia các môn thể thao mạo hiểm như leo núi và khám phá dã ngoại, Li quyết định lập di chúc để phòng ngừa rủi ro. Anh cho biết theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, nếu anh qua đời, cha mẹ sẽ hưởng toàn bộ di sản. Số tiền này sau đó có thể trở thành tài sản chung của họ với người bạn đời mới.

"Tôi không muốn những người xa lạ được hưởng tài sản của mình", Li nói.

Ảnh minh họa: SCMP

Để thực hiện nguyện vọng, Li đến văn phòng quận Tĩnh An của Trung tâm Đăng ký Di chúc Trung Quốc tại Thượng Hải làm thủ tục. Pháp luật nước này cho phép công dân từ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, tự quyết việc phân chia tài sản mà không cần sự đồng ý của gia đình.

Ông Huang Haibo, quản lý văn phòng Thượng Hải, cho biết người được chỉ định thừa kế phải lập văn bản chấp nhận trong vòng 60 ngày kể từ khi biết thông tin. Nếu giữ im lặng, pháp luật sẽ xem là từ chối nhận di sản.

Pháp luật Trung Quốc quy định phải dành một phần di sản cho cha mẹ nếu họ mất khả năng lao động và không có thu nhập. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng với Li do cha mẹ anh có điều kiện kinh tế ổn định. Li cũng có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ di chúc nếu mối quan hệ gia đình cải thiện hoặc khi anh kết hôn.

Quyết định của Li làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng xã hội về ranh giới giữa quan hệ huyết thống và sự tin tưởng. Một số ý kiến cho rằng ở tuổi 19, anh còn quá trẻ để đưa ra quyết định liên quan đến khối tài sản lớn. Nhiều người cũng nhận định số tài sản này có nguồn gốc từ gia đình nên việc không để lại cho cha mẹ đi ngược quan niệm hiếu đạo truyền thống.

Ngược lại, không ít ý kiến cho rằng quyền định đoạt tài sản cá nhân cần được tôn trọng và tiền bạc không thể thay thế sự gắn kết tình cảm.

Xu hướng người trẻ chủ động lập di chúc đang gia tăng tại Trung Quốc. Trung tâm Đăng ký Di chúc Trung Quốc đã tiếp nhận hơn 400.000 bản. Báo cáo của đơn vị cho thấy độ tuổi trung bình của người lập di chúc giảm từ 77 xuống 67. Số người sinh sau năm 1980, 1990 và 2000 sử dụng dịch vụ ngày càng nhiều. Riêng nhóm dưới 30 tuổi tăng hơn 40% kể từ năm 2024.

Ông Chen, công chứng viên tại tỉnh Chiết Giang, cho biết ngày càng nhiều người trẻ độc thân hoặc mới kết hôn lập di chúc để bảo vệ bất động sản có trước hôn nhân. "Họ chủ động sử dụng công cụ pháp lý để bảo đảm quyền sở hữu tài sản của mình", ông nói.