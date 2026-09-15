CEO 'chia tay đòi quà', kiện bạn gái cũ để lấy lại 370.000 USD

Chander Agarwal, CEO doanh nghiệp vận tải ở Singapore, quen Felicia Lee trên một chuyến bay năm 2019 khi cô còn làm tiếp viên hàng không.

Hai người bắt đầu quan hệ tình cảm từ tháng 9/2022 và chia tay cuối năm 2023, sau khi Agarwal nghi ngờ bạn gái cũ không chung thủy. Trong thời gian bên nhau, Agarwal thường xuyên tặng Lee các món đồ xa xỉ của Hermes, Dior và Prada, đồng thời chi hàng chục nghìn USD cho vé máy bay hạng sang.

Sau khi hai người chia tay, Agarwal gửi đơn kiện lên tòa án Singapor để yêu cầu Lee bồi thường. Agarwal cáo buộc Lee xin "vay không lãi suất" nên phải hoàn trả các khoản gồm tiền thẻ tín dụng, du lịch nước ngoài, tiền thuê chuyên gia phong thủy và phí bảo hiểm nhân thọ, với giá trị tổng cộng 370.000 USD.

Lee bác bỏ, nói đây là những món quà xuất phát từ tình cảm, không phải khoản vay.

CEO Chander Agarwal. Ảnh: X/tci_express

Tòa Cấp cao Singapore ngày 11/9 bác đơn kiện của Agarwal, cho rằng CEO này không đưa ra được bằng chứng cho thấy bạn gái cũ từng yêu cầu vay những khoản tiền trên hoặc đồng ý hoàn trả. Nguyên đơn cũng không thể cung cấp tài liệu chứng minh Lee thông báo đã nhận được khoản vay.

Agarwal từng đưa ra một thỏa thuận viết tay có chữ ký của cả hai để củng cố lập luận, nhưng Lee phủ nhận đã ký văn bản này. Thẩm phán cũng không coi văn bản này có ý nghĩa quyết định đối với vụ kiện.

"Bằng chứng trước tòa cho thấy rõ nguyên đơn, vì say mê bị đơn, đã dành cho cô ấy những món quà đắt tiền trong thời gian quan hệ", thẩm phán Lee Seiu Kin cho hay.

Thẩm phán nhận xét Agarwal từng trấn an Lee rằng ông không mong cô hoàn trả tiền. Tin nhắn giữa hai người cho thấy Lee nhiều lần bày tỏ kinh ngạc khi Agarwal đề nghị tặng những món quà đắt tiền và đôi lúc còn ngần ngại nhận quà. Sau khi mối quan hệ kết thúc không tốt đẹp, Agarwal trở nên cay đắng và quyết tâm "đòi lại quà" từ bạn gái cũ.

Đây không phải lần đầu tòa án Singapore phải phân xử tranh chấp "thiệt hại sau chia tay". Đầu năm 2023, một người đàn ông Singapore khởi kiện một phụ nữ vì từ chối lời tỏ tình, đòi bồi thường hơn 2,3 triệu USD vì tổn thương tinh thần và mất danh dự. Tòa án Singapore sau đó bác bỏ đơn kiện này.