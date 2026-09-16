Radio online: Người nông dân viết giấc mơ tiền tỷ bằng… hoa đồng tiền

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Ông Bùi Văn Khá, nông dân tỷ phú trồng hoa tại xã Đan Phượng, TP Hà Nội (trước đây thuộc địa phận xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội), một trong 96 gương mặt được bình chọn là “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” - năm 2026. Ảnh: Kiều Tâm.

Từ 3 sào hoa đến mô hình rộng 5 mẫu

Gặp ông Bùi Văn Khá giữa những luống hoa đồng tiền đang khoe sắc, ít ai nghĩ người nông dân có nước da nâu sạm, đôi bàn tay gân guốc ấy lại là chủ một mô hình trồng hoa có tổng thu khoảng 3 tỷ đồng mỗi năm.

Sinh ra trên vùng quê vốn gắn với cây lúa, nhưng từ năm 2000, ông Khá đã bắt đầu thử sức với nghề trồng hoa. Những năm đầu, gia đình ông chủ yếu trồng hoa hồng, hoa cúc. Đến năm 2010, sau một thời gian tìm hiểu, tích lũy kinh nghiệm, ông quyết định chuyển sang chuyên canh hoa đồng tiền.

“Tôi bắt đầu trồng hoa từ năm 2000, lúc đầu chỉ trồng hoa hồng, hoa cúc. Đến năm 2010 mới bắt đầu chuyển sang chuyên canh hoa đồng tiền. Ban đầu chỉ làm 3 sào, năm 2013 bắt đầu nhân rộng diện tích, đến giờ gia đình tôi có khoảng 5 mẫu”, ông Khá chia sẻ.

Một góc vườn trồng hoa đồng tiền của ông Bùi Văn Khá (xã Đan Phượng, TP Hà Nội). Ảnh: Kiều Tâm, Bùi Khá.

Từ 3 sào lên 5 mẫu là hành trình không ít gian nan. Có thời điểm thiếu đất, thiếu vốn; có vụ thất bát do thiên tai, cũng có lúc người trồng chưa làm chủ được kỹ thuật. Theo ông Khá, hoa đồng tiền cho hiệu quả kinh tế tốt nhưng lại là loại cây khá “khó tính”. Người trồng phải kiểm soát lượng nước, dinh dưỡng và theo dõi cây thường xuyên.

“Chăm hoa đồng tiền như chăm công chúa khó tính. Tưới nhiều quá cũng chết, ít nước thì bông nhỏ; cho ăn nhiều quá cây cũng không chịu được, mà ít quá thì hoa lại gầy, còi”, ông Khá ví von.

Bù lại, hoa đồng tiền có thể cho thu hoạch quanh năm. Theo kinh nghiệm của ông Khá, một lần trồng có thể khai thác trong khoảng 5 năm mới phải trồng lại. Sau mỗi lần cắt hoa, khoảng 4 ngày sau lại có thể tiếp tục thu hoạch.

Từ những diện tích đầu tiên, ông Khá từng bước đầu tư nhà màng, mở rộng sản xuất. Những luống hoa đồng tiền đỏ, vàng, hồng dần thay thế một phần diện tích trước đây chỉ quen với cây lúa. Không dừng lại ở việc phát triển kinh tế gia đình, mô hình của ông còn tạo động lực để nhiều hộ dân địa phương mạnh dạn chuyển đổi sang trồng hoa.

Góp phần hình thành vùng chuyên canh hoa ở Đan Phượng

Ông Nguyễn Ngọc Cường, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Tháp trước đây, nay là chuyên viên Hội Nông dân xã Đan Phượng, cho biết mô hình của ông Bùi Văn Khá là một trong những mô hình tiên phong, có hiệu quả kinh tế cao tại địa phương.

“Hiện nay gia đình ông Khá sản xuất rất tốt, hàng năm tổng thu khoảng 3 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng. Mô hình còn tạo việc làm thường xuyên hoặc thời vụ cho từ 10-15 lao động, trong đó có những lao động có hoàn cảnh khó khăn, với thu nhập từ 12-15 triệu đồng”, ông Cường cho biết.

Từ những mô hình trồng hoa ban đầu, Hợp tác xã hoa Đồng Tháp dần hình thành và phát triển. Theo Hội Nông dân địa phương, vùng sản xuất của hợp tác xã hiện có diện tích khoảng 15ha, mỗi năm đạt tổng doanh thu từ 10-12 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 2-2,5 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho khoảng 15-30 lao động.

Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, tham quan mô hình trồng hoa của ông Khá. Ảnh: Đức Thịnh.

Cùng với sản xuất, đầu ra cho hoa cũng ngày càng thuận lợi hơn. Theo ông Khá, những năm gần đây, các hộ trồng hoa không còn phải đưa sản phẩm ra chợ đầu mối như trước mà thương lái chủ động đến tận vườn thu mua. Vào các dịp lễ, Tết hay sự kiện lớn, có thời điểm nhiều vườn trong hợp tác xã bán hết cả lứa hoa do lượng đơn đặt hàng tăng cao.

Ở tuổi gần 50, ông Khá vẫn tiếp tục tìm cách cải tiến sản xuất, từ giống hoa mới, vật liệu làm khung vòm nhà màng đến việc sử dụng phân bón hữu cơ. Ông cũng hướng tới tăng cường liên kết giữa người sản xuất với các nhà khoa học, tìm đầu ra ổn định hơn cho bà con.

“Nhận danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới, tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào. Phát triển kinh tế trước tiên là cho mình, sau đó giúp đỡ địa phương được gì thì giúp. Thời gian tới, tôi muốn tiếp tục định hướng tiêu thụ sản phẩm cho bà con, liên kết sản xuất, kết hợp với các nhà khoa học để tăng hiệu quả canh tác, tăng thu và giảm chi”, ông Khá nói.

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