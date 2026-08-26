Cận cảnh khu đất vàng của Bảo tàng Lịch sử quốc gia bị con trai nguyên giám đốc lấn chiếm

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ nhiều tồn tại trong quản lý, sử dụng, sắp xếp, xử lý nhà, đất tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), yêu cầu đẩy nhanh xử lý tài sản dôi dư, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Một nội dung đáng chú ý trong kết luận thanh tra là vụ việc tại cơ sở nhà, đất số 23 Tông Đản, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội có diện tích khoảng 9.499,8 m². Đây là cơ sở thuộc khuôn viên Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, khoảng 80 m² đất đã bị cá nhân lấn chiếm. Đến ngày 19/6, Bảo tàng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do còn vướng việc lấn chiếm này. Thanh tra Chính phủ xác định đây là một trong những nội dung cần làm rõ trách nhiệm. Sáng 24/8, phóng viên Tiền Phong đã có mặt tại khu vực này để ghi nhận.

Đối với Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Thanh tra Chính phủ yêu cầu phối hợp với cơ quan có thẩm quyền làm rõ việc cá nhân lấn chiếm đất công tại số 23 Tông Đản. Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND thành phố Hà Nội giao Thanh tra thành phố và các cơ quan có thẩm quyền làm rõ dấu hiệu hủy hoại tài sản công, lấn chiếm đất công và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại cơ sở số 23 Tông Đản.

Kết quả thanh tra cho thấy trước đây ngôi nhà số 23 Tông Đản được hai nguyên giám đốc bảo tàng sử dụng làm nhà ở trong quá trình công tác. Ông Đặng Xuân Thiều - giám đốc đầu tiên của bảo tàng - ở nhà E2 phía trong, diện tích khoảng 211 m². Ông Phạm Văn Hảo ở nhà E1 phía ngoài, diện tích khoảng 80 m². Từ năm 1966 đến 2007, hai gia đình sinh sống liên tục tại đây. Do gia đình ông Phạm Văn Hảo đã được UBND TP Hà Nội cấp một ngôi nhà khác, phần nhà E1 rộng khoảng 80 m² được gia đình ông trả lại. Ngày 23/7/2007, bảo tàng nhận bàn giao lại phần nhà, đất này từ Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà số 3.

Kết luận thanh tra chỉ ra tháng 1/2009, gia đình ông Thắng (con trai ông Thiều) thuê thợ tháo dỡ phần diện tích nhà phụ và bức tường ngăn cách phần diện tích nhà đất giữa nhà các con ông Thiều sử dụng với phần diện tích nhà đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của Viện Bảo tàng cách mạng. Việc thi công xây dựng trái phép diễn ra sau đó trên diện tích nhà 23 Tông Đản do bảo tàng được giao quản lý, sử dụng. Bảo tàng cùng các cơ quan chức năng đã lập các văn bản về vụ việc. Tuy nhiên, ngày 29/7/2011, UBND quận Hoàn Kiếm (cũ) đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC741482 (sổ đỏ) cho thửa đất tại số 23 Tông Đản cho ông Đặng Quốc Thắng và bà Đặng Thanh Trúc, diện tích hơn 304 m², bao gồm toàn bộ diện tích khoảng 80 m² bảo tàng được giao quản lý sử dụng. Kết luận thanh tra chỉ ra bảo tàng không biết về việc này.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, số 23 Tông Đản hiện là địa chỉ nhà riêng.

Ngôi nhà nằm giữa hai quán ăn, có thiết kế hiện đại.

Hiện trạng nhà số 23 Tông Đản đã được xây dựng kiên cố trên toàn bộ diện tích bao gồm cả 80 m² của bảo tàng được giao quản lý, sử dụng.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia được thành lập năm 2011 trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị tiền thân là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (thành lập năm 1958) và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (thành lập năm 1959). Cơ sở chính tại số 1 Tràng Tiền chính là Bảo tàng Louis Finot xây dựng từ thời Pháp thuộc năm 1926, hoạt động vào năm 1932. Bảo tàng Lịch sử quốc gia đang lưu giữ và bảo quản khoảng 200.000 hiện vật, tư liệu lịch sử văn hóa Việt Nam.