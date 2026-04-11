Cách gửi tiết kiệm giúp lãi tăng thêm cả vài triệu đồng mỗi năm không phải ai cũng biết

Lãi suất tiết kiệm đang tăng cao trở lại nên nhiều người đã chọn gửi tiết kiệm để tối ưu dòng tiền. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách để gửi tiết kiệm có lợi nhất.

Gửi tiết kiệm giúp lãi tăng thêm cả vài triệu đồng

Không nhiều người để ý rằng thu nhập từ gửi tiết kiệm phụ thuộc khá lớn vào thời điểm gửi. Hình minh họa

Cùng một ngân hàng, cùng một khoản tiền, cách gửi khác nhau có thể tạo ra chênh lệch lãi lên đến vài triệu đồng mỗi năm. Các chuyên viên ngân hàng hiểu rõ điều này nhưng hiếm khi chia sẻ thẳng do liên quan đến chỉ tiêu huy động vốn và chính sách nội bộ.

Thời điểm gửi tiết kiệm để lãi suất có thể cao hơn 0,2–0,4%

Không nhiều người để ý rằng thu nhập từ gửi tiết kiệm phụ thuộc khá lớn vào thời điểm gửi.

Vào các giai đoạn ngân hàng chạy đua chỉ tiêu, đặc biệt là: Cuối quý I, II, III, IV; Thời điểm cuối năm; Khi ngân hàng triển khai chương trình quay số, tặng quà hoặc tăng lãi suất huy động dịp tri ân, thành lập...

Vào những thời điểm này, mức lãi suất niêm yết thường được điều chỉnh tăng nhẹ để thu hút khách mới.

Nếu chọn đúng thời điểm, người gửi không chỉ hưởng mức lãi cao hơn mà còn có cơ hội nhận các ưu đãi như voucher mua sắm, bộ quà tặng, bảo hiểm…

Để không bỏ lỡ cơ hội, khách hàng nên:

Theo dõi thông báo trên ứng dụng ngân hàng; Hỏi trực tiếp nhân viên trước khi gửi; So sánh lãi suất của nhiều ngân hàng trong cùng một tuần

Bạn sẽ bất ngờ khi chỉ cần "canh ngày" đúng dịp, khoản lãi tăng thêm có thể lên đến vài trăm nghìn đến cả triệu đồng/năm.

Chia nhỏ khoản tiền gửi tiết kiệm thành nhiều sổ – linh hoạt hơn và lãi không bị giảm

Nhiều người có thói quen gửi một sổ lớn trong kỳ hạn dài để nhận lãi cao hơn. Tuy nhiên, nếu cần rút gấp trước hạn, toàn bộ số tiền sẽ bị tính theo lãi suất không kỳ hạn, vốn chỉ ở mức 0,1–0,2%/năm – gần như mất hết phần lợi nhuận.

Để tránh rủi ro này, các chuyên gia tài chính khuyên nên chia nhỏ khoản tiết kiệm.

Ví dụ với 100 triệu đồng, có thể chia: 30 triệu gửi kỳ hạn 12 tháng; 30 triệu gửi kỳ hạn 24 tháng; 40 triệu gửi kỳ hạn 36 tháng

Nhờ cách chia tầng này, mỗi năm sẽ có một khoản đáo hạn. Người gửi vừa có sự linh hoạt khi có việc đột xuất, vừa hưởng được lãi cao của kỳ hạn dài.

Khi cần rút tiền, bạn chỉ cần rút 1–2 sổ nhỏ, thay vì phá toàn bộ sổ lớn — một cách tối ưu hóa lợi nhuận mà những người quản lý tài chính cá nhân rất hay dùng.

Có thể gửi tiết kiệm online để nhận lãi cao

Ngoài hình thức gửi tiết kiệm tại quầy, các ngân hàng còn đưa ra hình thức gửi tiết kiệm online. Hình thức này khá tiện lợi vì cho phép khách hàng tự thao tác gửi tiền thông qua ứng dụng của ngân hàng, không cần phải qua giao dịch viên mà vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hơn nữa, gửi tiết kiệm online còn có thể giúp khách hàng hưởng lãi suất cao hơn. Bởi một số ngân hàng đang đưa ra mức lãi suất cho hình thức gửi tiết kiệm online cao hơn 1-2%/năm so với gửi tiết kiệm tại quầy.