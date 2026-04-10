Mạo danh ngân hàng cho vay tiền - thủ đoạn mới của tội phạm

Ngày 1/4, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện các ứng dụng vay tiền, website và tài khoản mạng xã hội giả mạo, lợi dụng hình ảnh, tên gọi, logo, uy tín của các ngân hàng, công ty tài chính để lừa đảo.

Thay vì tự tạo dựng uy tín, các ứng dụng, website này “ký sinh” trên niềm tin mà xã hội dành cho các tổ chức tín dụng hợp pháp khiến nhiều người dân tin tưởng khi nhìn thấy tên, logo ngân hàng hoặc giao diện gần giống ứng dụng chính thức.

Khi nạn nhân tin tưởng cài đặt và làm theo hướng dẫn, các đối tượng sẽ từng bước chiếm đoạt thông tin tài khoản, thông tin bảo mật hoặc buộc chuyển tiền nhiều lần với lý do “phí mở hồ sơ”, “phí xác minh”, “phí bảo hiểm khoản vay”, “phí kích hoạt giải ngân”… để chiếm đoạt tài sản.

Ứng dụng “Mar Vay”

Nguy hiểm hơn, có trường hợp nạn nhân bị dụ cài ứng dụng giả mạo hoặc phần mềm điều khiển từ xa, tạo điều kiện để đối tượng đọc trộm tin nhắn, lấy mã xác thực, đăng nhập ứng dụng ngân hàng và rút tiền. Những thủ đoạn này không chỉ gây thiệt hại trực tiếp cho người dân mà còn xâm hại uy tín, hình ảnh của các tổ chức tín dụng chân chính.

Điển hình như ứng dụng “Mar Vay” đã lợi dụng hình ảnh, tên gọi và mức độ nhận diện thương hiệu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) để dụ dỗ khách hàng cài đặt ứng dụng, cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện các giao dịch tài chính. Việc sử dụng ứng dụng giả mạo có thể dẫn đến nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản, phát sinh khoản vay trái phép với lãi suất rất cao, lộ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản và dữ liệu sinh trắc học.

Ngoài ra, ngân hàng VPBank cũng thông báo không có dịch vụ cho vay qua ứng dụng “VAY TOT”, đồng thời không yêu cầu khách hàng nộp trước tiền hay bất kỳ loại phí nào để được giải ngân.

Trước tình hình trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không click vào các đường link lạ quảng cáo vay tiền; không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, dữ liệu sinh trắc học hoặc gửi ảnh căn cước hay bất kỳ thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội. Không chuyển tiền trước dưới bất kỳ lý do nào như “phí mở hồ sơ”, “phí xác minh”, “phí bảo hiểm khoản vay” hay “phí kích hoạt giải ngân”...

Khi có nhu cầu vay vốn, người dân nên tìm hiểu kỹ và trực tiếp đến trụ sở, chi nhánh các ngân hàng để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục vay tiền nhằm bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật.