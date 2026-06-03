Xiaomi Việt Nam bị phạt 290 triệu vì vi phạm quyền lợi người dùng

Theo Quyết định xử phạt ban hành ngày 7/5, Xiaomi Việt Nam bị xác định có ba hành vi vi phạm. Hành vi đầu tiên là không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin của họ để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động thương mại khác.

Doanh nghiệp cũng không thông báo trước hoặc không công khai việc tài trợ cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên hoặc khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại, khuyến khích người tiêu dùng mua hoặc sử dụng sản phẩm.

Ngoài ra, Xiaomi Việt Nam còn bị xử phạt do đưa ra điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung.

Cửa hàng Xiaomi tại một chợ điện tử ở Thâm Quyến, Trung Quốc, tháng 4/2024. Ảnh: Lưu Quý

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, các hành vi trên vi phạm quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Cơ quan quản lý yêu cầu Xiaomi Việt Nam chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, đồng thời rà soát và hoàn thiện điều kiện giao dịch chung, chính sách bảo vệ thông tin người tiêu dùng cũng như hoạt động giới thiệu sản phẩm thông qua người có ảnh hưởng.

Việc không công khai mối quan hệ tài trợ giữa doanh nghiệp và người có ảnh hưởng là một trong những hành vi bị cấm trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. Quy định này nhằm giúp người dùng phân biệt giữa nội dung quảng cáo và đánh giá mang tính cá nhân trên môi trường số. Luật cũng quy định trách nhiệm cụ thể về bảo vệ thông tin của người tiêu dùng.

Xiaomi Việt Nam có trụ sở tại TP HCM, hoạt động từ năm 2019. Người đại diện pháp luật là Niu Chen. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là bán buôn tổng hợp, gồm xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục cấm hoặc hạn chế theo quy định của pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia. Hiện hãng phân phối nhiều dòng sản phẩm điện tử tiêu dùng tại Việt Nam như điện thoại, máy tính bảng, thiết bị đeo, TV, robot hút bụi và các thiết bị nhà thông minh.

Xiaomi Việt Nam vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ việc này.