Bộ Công Thương yêu cầu K+ giải trình việc ngừng dịch vụ từ 2026

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết việc Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV) dừng cung cấp truyền hình trả tiền dưới thương hiệu K+ kể từ ngày 1/1 tác động trực tiếp đến nhiều người tiêu dùng đang sử dụng dịch vụ này.

Theo đó, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia vừa đề nghị công ty giải trình về việc này và phải bảo đảm minh bạch, thuận tiện trong quá trình cung cấp thông tin, hướng dẫn người tiêu dùng hoàn tiền. Nhà điều hành cũng yêu cầu phía K+ có trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ không đúng nội dung đã đăng ký.

"Trên cơ sở yêu cầu, công ty này đang trong quá trình hoàn thiện thông tin, phục vụ cho việc báo cáo, giải trình tới Ủy ban Cạnh tranh quốc gia", nhà điều hành cho biết.

Ngoài ra, cơ quan này lưu ý người tiêu dùng đã trả phí và còn hạn sử dụng dịch vụ sau ngày 31/12/2025 truy cập trực tiếp vào website https://hoantien.kplus.vn và làm theo hướng dẫn để yêu cầu hoàn tiền. Cá nhân giao dịch với đối tác phân phối các Kênh truyền hình mang biểu tượng K+ cần liên hệ với những nơi này để yêu cầu hoàn tiền. Trường hợp phát sinh thiệt hại liên quan đến tiêu dùng dịch vụ nêu trên, Uỷ ban khuyến cáo người tiêu dùng có quyền yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật về dân sự. Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết sẽ tiếp tục tổng hợp, đánh giá các thông tin, tài liệu liên quan để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Thông báo dừng phát sóng từ ngày 1/1/2026 của truyền hình K+.

Tháng trước, VSTV công bố ngừng cung cấp dịch vụ tại Việt Nam từ đầu 2026. Theo thông báo của đơn vị này, khách hàng sử dụng đầu thu và chảo K+ vẫn có thể xem 10 kênh của VTV và các kênh truyền hình địa phương khác phát miễn phí trên vệ tinh

Với các thuê bao đã trả phí đến sau ngày 31/12/2025, có thể yêu cầu hoàn tiền tại website của K+. VSTV khẳng định sẽ hoàn tất xác nhận và thanh toán trong tháng 1/2026.

Thông báo này được VSTV đưa ra sau khi FPT Play công bố trở thành đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền giải Ngoại hạng Anh giai đoạn 2026-2031 tại Việt Nam. Bản quyền có hiệu lực từ giữa mùa 2025-2026 đến hết mùa 2030-2031.

Thành lập năm 2009 dưới mô hình liên doanh giữa VTVcab và Canal+ (Pháp), VSTV là một trong những doanh nghiệp đi đầu về cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền qua vệ tinh, sở hữu bản quyền giải bóng đá Ngoại hạng Anh tại Việt Nam.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của đơn vị vận hành truyền hình K+ chìm trong khó khăn. VSTV từng cho biết luôn phải hoạt động trong tình trạng thiếu vốn (vốn góp ban đầu chưa được một nửa so với tổng nhu cầu). Vì vậy, VSTV hoạt động chủ yếu dựa vào vốn vay nên chi phí tài chính lớn.

Năm 2013, phần vốn của VTVcab được chuyển giao về VTV. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 20,1 triệu USD, trong đó, VTV nắm 51%, Canal+ sở hữu phần còn lại. Đài truyền hình Việt Nam cũng từng lên kế hoạch thoái bớt vốn tại K+ nhưng bất thành.

Trước khi dừng phát sóng, hệ thống của K+ gồm các kênh chuyên về thể thao như K+Sport1, K+Sport2, giải trí như K+Cine, K+Life và kênh thiếu nhi K+Kids. Ngoài Ngoại hạng Anh, VSTV cũng từng mua thêm bản quyền nhiều giải đấu thể thao hàng đầu thế giới như UFC, F1, Australian Open...

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 của Canal+, tập đoàn này ghi nhận mức lỗ tại VSTV 93 triệu euro, tương ứng khoảng 2.800 tỷ đồng. Như vậy, lỗ lũy kế đến hết 30/6/2025 của VSTV khoảng 182,35 triệu euro, tương đương khoảng 5.500 tỷ đồng.