BigBang có thể mang về hàng chục triệu USD lợi nhuận cho công ty chủ quản

Hai đêm diễn của BigBang tại Hà Nội ngày 24-25/10 nằm trong tour lưu diễn toàn cầu kỷ niệm 20 năm nhóm ra mắt. Với YG Entertainment, công ty quản lý nhóm nhạc Hàn Quốc, sự trở lại này được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn thu đáng kể trong nửa cuối năm.

Sau khi YG công bố tour toàn cầu của BigBang hồi tháng 3, Chứng khoán Hana Securities và DS Investment & Securities đều nâng dự báo lợi nhuận hoạt động năm nay của hãng. Hai đơn vị này ước tính tour diễn kỷ niệm 20 năm có thể giúp công ty chủ quản của BigBang tăng thêm ít nhất 30 tỷ won (khoảng 22,6 triệu USD) lợi nhuận năm 2026.

Trong đó, Hana Securities nâng dự báo lợi nhuận của YG từ 66,8 tỷ lên 93,5 tỷ won (tương đương 70,6 triệu USD), tăng 40%.

DS Investment & Securities cho rằng ngay cả với kịch bản thận trọng, gồm bán 2 triệu album, tổ chức 20 buổi diễn và kinh doanh vật phẩm thương hiệu (merchandise), lãi cả năm nay của YG dự kiến tăng từ 65 tỷ lên 95 tỷ won (khoảng 71,7 triệu USD), tức thêm 46%.

Ba thành viên của nhóm Big Bang biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella tại Mỹ, tháng 4/2026. Ảnh: Complex

Về doanh thu, báo cáo mới phát hành tuần này của Chứng khoán SK Securities cho thấy, doanh số biểu diễn quý III có thể đem lại cho YG Entertainment khoảng 32,5 tỷ won (24,5 triệu USD). Khoản thu chủ yếu đến từ hoạt động của BigBang, BabyMonster và Treasure - hai nhóm nhạc trẻ cùng công ty. Doanh thu vật phẩm thương hiệu trong quý ở mức khoảng 30,6 tỷ won (hơn 23 triệu USD).

Trong khi đó, Chứng khoán Heungkuk Securities đưa ra dự báo thấp hơn. Hồi tháng 7, công ty này ước tính tour diễn của BigBang có thể thu hút khoảng 1,3 triệu lượt khán giả, dựa trên lịch trình 33 buổi diễn đã công bố. Con số này tương đương khoảng 75% tổng sức chứa tối đa của các địa điểm biểu diễn, ước tính 1,74 triệu lượt người.

Công ty dự báo doanh thu cả năm của YG đạt 600 tỷ won (453 triệu USD), lãi hoạt động khoảng 74,8 tỷ won (56,5 triệu USD). Nhóm phân tích của Heungkuk Securities cũng cho rằng doanh thu bán vật phẩm trong nửa cuối 2026 có thể tăng hơn 140% so với 6 tháng đầu năm, do lịch diễn của BigBang và BabyMonster tập trung vào hai quý cuối.

Merchandise - vật phẩm thương hiệu - cũng là một phần quan trọng trong mô hình kinh doanh của các công ty giải trí. Bên cạnh album, nghệ sĩ có thể tạo doanh thu từ lightstick (gậy phát sáng dùng để cổ vũ), quần áo, phụ kiện và các sản phẩm lưu niệm gắn với tour. Với những nhóm nhạc có cộng đồng người hâm mộ lâu năm, các sản phẩm kỷ niệm còn khai thác nhu cầu sưu tầm và gắn bó với nghệ sĩ.

Tại Hà Nội, sức mua vật phẩm trước hai đêm diễn khá lớn, cho thấy người hâm mộ sẵn sàng chi tiền lớn cho các sản phẩm gắn với nhóm nhạc. Ghi nhận ngày 24/10 tại điểm bán ở phố Láng Hạ, người hâm mộ xếp hàng từ 4-5h sáng để mua vật phẩm của thần tượng.

Cửa hàng đón khoảng 700-1.000 lượt khách trong ngày đầu mở bán, một số mẫu áo và phụ kiện nhanh chóng hết hàng. Gần 70 loại vật phẩm được đưa về Hà Nội, trong đó lightstick có giá 1,7 triệu đồng, móc khóa vương miện 700.000 đồng và áo phông từ 1,3 đến 3,5 triệu đồng.

Nhiều bạn trẻ đến phố Láng Hạ, Hà Nội để mua merchandise concert Big Bang hôm 17/10. Ảnh: Tuệ Phương

Sức hút kéo dài 20 năm đã giúp BigBang trở thành một tài sản thương mại đáng kể của công ty chủ quản. Giới phân tích tài chính Hàn Quốc cho rằng YG Entertainment có cơ hội tận dụng sức hút của BigBang để thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận, đồng thời duy trì nguồn thu từ các nhóm nhạc trẻ đang hoạt động.

Tuy nhiên, mức lãi thực tế mà các đêm concert mang lại còn phụ thuộc vào lượng vé bán ra, chi phí tổ chức, doanh thu từ bán vật phẩm và cơ chế phân chia giữa nghệ sĩ, công ty chủ quản với đơn vị tổ chức.

BigBang ra mắt lần đầu tiên năm 2006 với năm thành viên gồm Seungri, G-Dragon, Taeyang, T.O.P và Daesung. Năm 2015, nhóm nhạc phát hành MADE gây tiếng vang. Sau đó, các thành viên lần lượt nhập ngũ. Họ tái xuất năm 2022 với bốn thành viên, do Seungri không còn hoạt động và nhận án phạt tù từ tháng 8/2021. Năm 2023, T.O.P cũng xác nhận rời nhóm.

Năm 2024, nhóm gây sốt khi tái hợp với đội hình ba thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung tại lễ trao giải MAMA.