Khách sạn 'cháy phòng' dịp BigBang diễn ở Hà Nội

Năm 2026 đánh dấu tròn hai thập kỷ kể từ khi BigBang ra mắt khán giả. Dịp này, nhóm thực hiện tour diễn thế giới đầu tiên sau nhiều năm. Hà Nội là một trong những điểm dừng của tour, với hai đêm diễn ngày 24 và 25/10 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đây là lần đầu BigBang tổ chức concert tại Việt Nam, có sự góp mặt của ba thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung.

Sức nóng của concert BigBang khiến nhu cầu lưu trú tại Hà Nội tăng cao trong hai ngày 24-25/10. Khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình trở thành điểm được người hâm mộ ưu tiên tìm phòng.

Từ khi trở lại hoạt động năm 2022, BigBang chỉ còn ba thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung. Ảnh: Instagram/ bigbang_2xx6

Chia sẻ với Ngôi Sao sáng 23/10, đại diện khách sạn Sheraton Hanoi West - cách điểm tổ chức hơn 1 km - cho biết công suất phòng khách sạn trong hai ngày 24 và 25/10 đã kín chỗ. Nhu cầu lưu trú cũng tăng vào những ngày trước và sau concert. Giá phòng tiêu chuẩn tại đây dao động khoảng 5 triệu đồng mỗi đêm.

"Lượng đặt phòng bắt đầu tăng dần từ thời điểm lịch concert được công bố và gần kín công suất ngay từ thời điểm vé mở bán", đại diện khách sạn nói.

Theo khách sạn, các concert quy mô quốc tế tạo tác động đáng kể hơn đến nhu cầu lưu trú so với những chương trình trong nước. Bên cạnh đó, xu hướng kết hợp xem concert và du lịch cũng ngày càng phổ biến. Nhiều du khách lựa chọn đặt phòng thêm một đến hai ngày trước hoặc sau đêm diễn để kết hợp khám phá Hà Nội, nghỉ ngơi. Không chỉ dịch vụ lưu trú, quán bar trên tầng 24 của khách sạn cũng đã kín chỗ đặt trước vào tối 24 và 25/10 nhờ tầm nhìn trực diện xuống sân vận động Mỹ Đình.

Khảo sát của VnExpress ngày 21-22/10 tại khoảng 10 khách sạn trong bán kính 1-3 km quanh sân Mỹ Đình cũng cho thấy hầu hết đã hết phòng đêm 24/10, một số chỉ còn 1-2 phòng lẻ vào ngày 23 và 25/10 hoặc phòng hạng cao cấp. Giá phòng đôi phổ biến khoảng một triệu đồng mỗi đêm, tăng 200.000-300.000 đồng so với ngày thường.

Sky Bar của Sheraton Hanoi West là một trong những địa điểm 'hot' mỗi khi Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình có concert hay show ca nhạc. Ảnh: Sheraton Hanoi West

Trang Hứa, 35 tuổi, sống tại TP HCM, có kinh nghiệm nhiều năm "đu" concert. Ngay khi thông tin tour diễn BigBang được công bố, cô đã chủ động mua vé máy bay, đặt phòng từ sớm, ưu tiên các chuỗi khách sạn uy tín, để có mức giá ổn định và yên tâm. Tuy nhiên, cô nhận thấy trên các hội nhóm fandom, không ít người chia sẻ chuyện bị hủy phòng sát ngày diễn, hoặc bị khách sạn yêu cầu đặt lại với mức giá cao "bất thường" dẫn đến phải tìm chỗ khác trong những ngày "cháy phòng" hoặc chấp nhận chi thêm ngân sách cho việc lưu trú.

"Là V.I.P (tên gọi fandom của nhóm BigBang) ngót nghét 20 năm, chúng mình đều chờ đợi ngày nay đã rất lâu rồi, có thể nói là cả thanh xuân cuối cùng cũng được tiếp nối. Vì vậy, khi Việt Nam được chọn là một trong những chặng dừng của World tour XX: COSMOS, đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là sự ghi nhận dành cho cộng đồng V.I.P Việt Nam - những người đã bền bỉ ghi dấu ấn với nghệ sĩ qua nhiều năm. Các anh nỗ lực để đứng trên sân khấu, còn mình cũng cố gắng thu xếp công việc, thời gian để có mặt ở dưới", Trang chia sẻ sự háo hức trước ngày được gặp thần tượng.

Cùng với khách sạn, giá vé máy bay đến Hà Nội trong thời gian diễn ra concert cũng chênh lệch nhiều so với cuối tuần kế tiếp. Vé máy bay khứ hồi từ TP HCM đến Hà Nội dịp concert BigBang ngày 24-25/10 có giá từ 5,1 triệu đồng, một số lựa chọn giờ bay thuận tiện kèm hành lý lên gần 7 triệu đồng, cao hơn khoảng 70-75% so với cuối tuần kế tiếp.

Trước giờ lên đường sang Việt Nam biểu diễn, Daesung gây chú ý khi nhấn yêu thích, chia sẻ lại hình ảnh hoạt hình vẽ về cafe đường tàu ở Hà Nội trên Instagram Story. Ảnh: Instgram/ d_lable_official

Ra mắt năm 2006, BigBang góp phần định hình Kpop thế hệ thứ hai với âm nhạc kết hợp hip hop, điện tử, pop và R&B. Các thành viên tham gia vào quá trình sáng tác, sản xuất, tạo nên những ca khúc như Lies, Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang. Trang The Guardian từng nhận xét âm nhạc của nhóm vượt khỏi khuôn mẫu boyband truyền thống, đồng thời phong cách thời trang và hình ảnh cũng góp phần tạo diện mạo riêng.

Tại Việt Nam, nhiều khán giả biết đến BigBang từ thời còn nghe nhạc qua đĩa CD, các kênh truyền hình ca nhạc và các trang trực tuyến. Haru Haru, phát hành năm 2008, là một trong những ca khúc gắn với ký ức của thế hệ 8X, 9X. Do đó, với nhiều khán giả Việt, hai đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình không chỉ là dịp thưởng thức thần tượng trên sân khấu quốc tế mà còn là cơ hội sống lại một phần thanh xuân.

Một lý do khác khiến concert lần này được chờ đợi là sự xuất hiện chung của G-Dragon, Taeyang và Daesung. Sau gần 20 năm hoạt động, BigBang trải qua nhiều biến động: Các thành viên lần lượt nhập ngũ, Seungri giải nghệ, còn T.O.P xác nhận rời nhóm. Từ khi trở lại hoạt động năm 2022, nhóm không còn đội hình năm người như ban đầu. Vì vậy, cơ hội xem ba thành viên cùng đứng trên sân khấu có ý nghĩa đặc biệt với các V.I.P.

5 thành viên nhóm nhạc BigBang gắn liền với thanh xuân của nhiều người thế hệ 8X, 9X.