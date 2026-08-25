Loại nhãn có vị mặn được thương lái lùng mua tận gốc

Bà Thanh (75 tuổi) - chủ một khu vườn nhãn cổ tại phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau - đang sở hữu giống nhãn lai tạo, nổi tiếng thơm ngon.

Theo bà Thanh kể lại, vào năm 1994, trong một vụ thu hoạch nhãn, bà tình cờ phát hiện trong vườn gia đình có một vài gốc nhãn già cỗi cho trái rất đặc biệt. Trái nhãn có màu vàng tươi đẹp mắt, cơm dày, khô ráo, vị thơm, ngọt và giòn hơn hẳn các giống nhãn khác trong vùng. Thấy vậy, bà Thanh đã mày mò cắt cành từ cây nhãn này để tháp, ghép lên các gốc nhãn cũ trong vườn. Qua nhiều năm kiên trì chọn lọc và cắt ghép, bà đã lai tạo thành công giống thanh nhãn.

Năm 2014, thanh nhãn chính thức được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận bảo hộ thương hiệu độc quyền. So với nhiều giống nhãn đang được trồng phổ biến tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), thanh nhãn sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như trái to hơn, nặng hơn, cơm dày và rất ít nước.

Hằng năm, từ tháng 7 đến tháng 8 là thời điểm chính vụ thu hoạch thanh nhãn. Tại các nhà vườn, nhiều nhân công phải tranh thủ làm từ sáng sớm để hái, phân loại và đóng gói sản phẩm vận chuyển đi khắp nơi.

Thanh nhãn bán tại vườn hiện từ 80.000 - 110.000 đồng/kg. Đến mùa thu hoạch, thương lái từ khắp nơi đổ về đặt hàng trước nhưng vẫn không có đủ sản lượng để giao.

Lý giải về sức hút đặc biệt này, anh Khưu Văn An - kỹ sư chăm sóc vườn nhãn - cho biết, nhờ đặc điểm thổ nhưỡng đất cát, thanh nhãn có vị mặn nhẹ, khi chín ăn rất ngọt thanh, thơm nồng và phần thịt nhãn có màu vàng tươi như mỡ gà. Nhiều nơi khác mang giống về trồng nhưng không thể ra được màu sắc và hương vị đặc trưng như vậy.

Do lượng cung luôn thiếu hụt so với cầu nên đầu ra chủ yếu phục vụ khách quen đặt trước chứ không có hàng để bán đại trà ngoài chợ. Dù rơi vào tình trạng cháy hàng liên tục nhưng các hộ dân trồng thanh nhãn tại Hiệp Thành quyết không lạm dụng phân bón hay thuốc hóa học để kích thích tăng năng suất.

Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hiệp Thành - cho biết, trên địa bàn phường hiện có hơn 80ha trồng thanh nhãn. Địa phương sẽ phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tiến hành lập hồ sơ xây dựng chỉ dẫn địa lý cho thanh nhãn Cà Mau.