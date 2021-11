Biến chủng Omicron giáng một đòn “đau” vào nền kinh tế thế giới

Thứ Ba, ngày 30/11/2021 15:06 PM (GMT+7)

Biến thể Omicron đang giáng một đòn “đau” vào những hy vọng lạc quan rằng nền kinh tế thế giới sẽ bước vào năm 2022 với một triển vọng phát triển tươi sáng hơn

Biến thể omicron đang giáng một đòn vào những hy vọng lạc quan rằng nền kinh tế thế giới sẽ bước vào năm 2022 trên một con đường vững chắc hơn, làm suy yếu kế hoạch của các nhà hoạch định chính sách nhằm tập trung vào vấn đề lạm phát.

Việc một số quốc gia nhanh chóng áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại sẽ làm lung lay niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp, có khả năng hạn chế hoạt động ở nhiều nơi ngay trước kỳ nghỉ lễ quan trọng. Mới đây nhất, Đài truyền hình NTV của Nhật Bản đưa tin nước này sẽ cấm nhập cảnh với tất cả du khách nước ngoài như là một phần trong kế hoạch hạn chế sự lây lan của virus.

Thị trường nhanh chóng chịu một cú đánh vào kinh tế. Kỳ vọng tăng lãi suất trong năm tới đã giảm ít nhất 10 điểm cơ bản vào cuối tuần qua đối với các ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Úc.

Điều gì xảy ra tiếp theo sẽ được quyết định bởi những gì các nhà khoa học khám phá về biến thể covid-19 mới, bao gồm khả năng kháng vắc-xin và khả năng lây truyền của nó nhiều hơn so với biến thể delta đã hoành hành trong những tháng gần đây.

Trường hợp xấu nhất mà các nhà đầu tư nghĩ tới là Omicron buộc các quốc gia phải thực hiện các biện pháp tái phong tỏa. Nó sẽ là đòn chí mạng vào chuỗi cung ứng, vốn đã hứng chịu nhiều căng thẳng kể từ khi đại dịch bùng phát và tổn hại đến khả năng phục hồi kinh tế toàn cầu. Điều này cũng làm dấy lên lo ngại về sự kết hợp của lạm phát nhanh với tăng trưởng chậm.

Các nhà kinh tế của Goldman Sachs Group Inc. đã chỉ ra bốn khả năng, một trong số đó bao gồm một kịch bản suy thoái mới khi một làn sóng lây nhiễm lớn trong quý đầu tiên của năm tới xảy ra, khiến tăng trưởng toàn cầu chậm lại với tốc độ 2% theo quý hàng năm – giảm 2,5 điểm phần trăm so với dự báo hiện tại của họ. Tăng trưởng vào năm 2022 nói chung sẽ là 4,2%, hoặc thấp hơn 0,4 điểm phần trăm so với dự báo.

Alicia Garcia Herrero, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Natixis SA, cho biết: "Hiện nay, chúng ta chưa rơi vào tình trạng lạm phát trì trệ. Tuy nhiên, nếu năm tới mà việc đi lại xuyên biên giới vẫn đình trệ, kết hợp với sự gián đoạn chuỗi cung ứng liên quan, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng đó".

Trước khi Omicron xuất hiện, nhiều nhà kinh tế cho rằng đại dịch được kiểm soát sẽ làm sống lại các ngành dịch vụ như giải trí, du lịch và giao thông vận tải. Tuy nhiên, Omicron khiến điều này bị trì hoãn, làm ảnh hưởng đến triển vọng phục hồi toàn cầu, vốn đã không đồng đều.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế vào tháng 10 đã cảnh báo rằng sự phục hồi đã mất đà và ngày càng trở nên phân hóa. IMF tính toán tổng sản phẩm quốc nội cho các nền kinh tế tiên tiến sẽ lấy lại mức trước đại dịch vào năm 2022 và thậm chí vượt mức 0,9% vào năm 2024; cho rằng các thị trường mới nổi và đang phát triển sẽ vẫn phát triển kém hơn so với trước đại dịch là 5,5% vào năm 2024.

