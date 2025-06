Giá vàng hôm nay 15/6/2025 tiến gần mức cao kỷ lục, vàng SJC tăng vọt

Kết phiên 14/6, giá vàng miếng tại SJC đóng cửa ở mức 117,8-120,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 113,7-116,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng so với mức chốt phiên hôm trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji niêm yết ở mức 115-117 triệu đồng/lượng, không đổi so với mức chốt phiên hôm trước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chốt tuần giao dịch ở mức 3.430 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 8/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 3.452 USD/ounce.

Căng thẳng ở Trung Đông thúc đẩy giá vàng đạt mức đóng cửa tuần kỷ lục trên 3.400 USD/ounce. Hiện vàng vượt trội so với đồng USD, vốn đang gặp khó khăn trong việc thu hút dòng vốn trú ẩn an toàn. Chỉ số USD Index chốt tuần giao dịch ở mức 98,13, giảm 1% so với một tuần trước.

Giá vàng trong nước tăng mạnh. Ảnh: Chí Hiếu

Xung đột Trung Đông leo thang do các cuộc tấn công giữa Israel và Iran đã ảnh hưởng đến tâm lý các nhà đầu tư. Thị trường toàn cầu đã chứng kiến phản ứng mạnh mẽ, với giá dầu tăng phi mã, trong khi các nhà đầu tư rút vốn khỏi thị trường chứng khoán để chuyển hướng sang các tài sản an toàn như vàng và trái phiếu chính phủ.

Khi tình hình địa chính trị trở nên bất ổn, rủi ro gia tăng, các nhà đầu tư có xu hướng chuyển hướng sang vàng - vốn được xem là "hầm trú ẩn" đáng tin cậy. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy các đợt tăng giá này thường không duy trì được lâu nếu không có sự leo thang đáng kể hơn hoặc yếu tố kinh tế vĩ mô hỗ trợ.

Sự chú ý của thị trường chuyển sang Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khi Chủ tịch Jerome Powell sẽ có bài phát biểu sau cuộc họp chính sách tiền tệ vào tuần tới.

Thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều đồn đoán rằng ông Powell có thể bắt đầu chuẩn bị cho việc cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Dữ liệu lạm phát mới nhất, cùng với các dấu hiệu cho thấy đà tăng trưởng kinh tế Mỹ đang chậm lại, đã tạo thêm dư địa cho Fed nới lỏng chính sách tiền tệ. Mặc dù vậy, bất ổn địa chính trị gia tăng có thể khiến thị trường thận trọng hơn trong các dự báo.

Khi đồng USD suy yếu khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó kích thích nhu cầu mua vàng. Hiện thị trường ghi nhận đồng USD suy yếu trong bối cảnh xung đột leo thang, tạo thêm đà tăng cho vàng.

Nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao bài phát biểu của ông Powell để tìm kiếm bất kỳ manh mối nào về lộ trình chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới, điều này có tác động đáng kể đến hướng đi của giá vàng.

Dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới đã vượt qua ngưỡng kháng cự ngắn hạn, song các nhà phân tích vẫn thận trọng về khả năng kim loại quý thiết lập kỷ lục mới trong tuần tới.

Mặc dù xung đột leo thang giữa Israel và Iran đang củng cố vai trò tài sản trú ẩn an toàn của vàng, nhưng các đợt tăng giá do sự kiện địa chính trị thường không duy trì được lâu dài.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định cuộc xung đột giữa Israel và Iran có thể giữ giá vàng trên mức 3.400 USD, nhưng sẽ không đẩy giá lên cao hơn nếu căng thẳng không đáng kể. Thị trường ghi nhận nhiều sự kiện địa chính trị giúp giá vàng tăng vọt trong ba năm qua, nhưng tất cả đều không duy trì được đà tăng bền vững.

Theo ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FXTM, nếu Fed đưa ra quan điểm “ôn hòa” sau báo cáo lạm phát mới nhất, điều này có thể tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho phe mua vàng. Một diễn biến như vậy hoàn toàn có thể đẩy giá vượt qua mức đỉnh mọi thời đại 3.500 USD, đặc biệt khi vẫn còn sự hỗ trợ từ các yếu tố địa chính trị hiện tại.

Ông Otunuga cũng cảnh báo về kịch bản ngược lại: nếu cuộc họp của Fed mang tính “diều hâu” và ông Powell thể hiện sự thận trọng đối với các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai, vàng có thể mất đi một phần sức hút khi nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng vào việc Fed hạ lãi suất.

Nếu suy yếu và không giữ được mốc 3.430 USD, giá vàng có thể lùi về các ngưỡng hỗ trợ 3.400 USD và 3.360 USD.