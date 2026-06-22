5 bất ngờ của triệu phú tự thân khi nghỉ hưu sớm ở tuổi 40

Bernadette Joy (Mỹ) là huấn luyện viên tài chính cá nhân, kiêm tác giả cuốn sách "Crush Your Money Goals" (Chinh phục các mục tiêu tài chính của bạn). Năm 2025, cô nghỉ hưu sớm ở tuổi 40. Joy cho biết đó là cột mốc mới nhất trong chuỗi thành tựu tài chính của mình, từ trả hết khoản nợ 300.000 USD, trở thành triệu phú đến rời bỏ công việc văn phòng.

"Nhìn bề ngoài, đây có vẻ là một câu chuyện thành công. Nhưng năm vừa qua không hoàn toàn diễn ra theo kế hoạch. Có những ngày tuyệt vời, nhưng cũng có thời điểm tôi hoàn toàn suy sụp", cô cho biết trên CNBC.

Sau một năm, Joy đã từ bỏ ý nghĩ rằng phải có một kế hoạch nghỉ hưu hoàn hảo. Vì có rất nhiều điều bất ngờ xảy ra, giúp cô hiểu rõ hơn điều gì thực sự quan trọng với mình.

Vẫn lo lắng về tiền bạc

Bernadette Joy là triệu phú tự thân tại Mỹ. Ảnh: Bernadette Joy

Quý I năm nay, Joy mất khoảng 60.000 USD. Cô đã giảng dạy về đầu tư trong nhiều năm và hiểu rằng những đợt điều chỉnh của thị trường chứng khoán là bình thường. Tuy nhiên, Joy vẫn bất ngờ trước mức độ lo lắng của bản thân khi điều đó xảy ra.

"Tôi nhận ra việc "đầu tư rồi quên đi" không hề dễ dàng khi bạn đang phải dựa vào việc đó để có thu nhập cho hiện tại, chứ không phải tương lai xa", cô nói.

Dù vậy, gia đình Joy hiện có khoản dự phòng đủ cho hơn một năm. Bộ đệm này giúp họ có dư địa để không hoảng loạn hay đưa ra các quyết định cảm tính. Nhiều cố vấn tài chính khuyến nghị luôn duy trì lượng tiền mặt tương đương 3-6 tháng chi tiêu.

Joy dự định tiếp tục rút tiền mặt để chi tiêu trong khi chờ các khoản đầu tư phục hồi. "Điều đó giúp tôi kiên định với chiến lược dài hạn, ngay cả khi trong ngắn hạn cảm thấy rất khó chịu", cô nói.

Joy nhờ đó cũng cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát cảm xúc, bằng cách duy trì ngân sách hàng tháng ổn định và chỉ kiểm tra danh mục khi thực hiện những khoản chi tiêu lớn.

Sáng tạo hơn trong chăm sóc sức khỏe

Joy mắc một bệnh mãn tính. Vì thế, khi lên kế hoạch nghỉ hưu sớm, một trong những mối lo lớn nhất của cô là tìm cách để không bị gián đoạn việc chăm sóc y tế.

Khi không còn bảo hiểm do công ty cung cấp, Joy phải tìm những giải pháp linh hoạt hơn. Nhưng thực tế phức tạp hơn khá nhiều. Đầu tiên, gia đình cô dành 4 tháng để nghiên cứu và so sánh các gói bảo hiểm tư nhân.

Sau đó, họ đến Malaysia năm 2025 để khám tổng quát. Chi phí cho 2 người là 769 USD, rẻ hơn so với Mỹ. Tiếp đến, họ gửi kết quả khám cho bác sĩ mới tại Las Vegas - nơi gia đình chuyển đến sống. Tại đây, họ sử dụng dịch vụ bác sĩ gia đình theo mô hình thu phí tháng.

"So với trước, đây là khoản chi mới phát sinh sau khi nghỉ hưu. Dù vậy, việc luôn có một bác sĩ để trao đổi bất cứ lúc nào giúp tôi yên tâm hơn", cô nói.

Cần kỷ luật hơn trong sinh hoạt

Khi mới nghỉ hưu, Joy rất hào hứng vì lịch trình hiện tại không còn gắn với công ty. Tuy nhiên, suốt vài tháng đầu, cô gặp khó khăn trong việc sắp xếp các ngày sao cho có ý nghĩa và định hướng.

Sau nhiều lần thử nghiệm, Joy đã tìm được phương pháp phù hợp. "Mỗi quý, tôi chọn ba lĩnh vực để lên lịch trình, xoay quanh sức khỏe, sở thích cá nhân và các dự án theo đuổi đam mê", cô nói.

Quý trước, Joy tập trung vào yoga, tập ứng biến trên sân khấu và lên kế hoạch cho một sự kiện lớn về tài chính cá nhân và khởi nghiệp thông qua nền tảng CRUSH Your Money Goals.

"Dù không phải làm việc nữa, tôi vẫn muốn duy trì hoạt động huấn luyện và tổ chức sự kiện. Trước đây, tôi từng ước mình có những nguồn hỗ trợ như vậy khi còn làm trong doanh nghiệp", cô giải thích. Joy tìm thấy niềm vui khi cố vấn cho người khác và làm điều đó vì yêu thích thay vì lợi nhuận.

Vẫn cần tới các cộng đồng

Trong thời gian đầu, Joy bị thôi thúc phải cho mọi người thấy cuộc sống nghỉ hưu tuyệt vời đến mức nào. Sau đó, cô nhận ra mình đang phụ thuộc vào sự công nhận của người khác để cảm thấy mình đã lựa chọn đúng. Joy đã viết nhật ký và trị liệu tâm lý để vượt qua cảm giác này.

Cô cũng phải xác định lại cộng đồng mà mình muốn gắn bó trong giai đoạn mới. Vì đã nghỉ việc, Joy không còn đồng nghiệp. Phần lớn bạn bè đồng trang lứa cũng không ở cùng giai đoạn cuộc sống như cô.

"Điều đó cũng chẳng sao cả, nhưng đôi khi có thể khiến người ta thấy cô đơn. Vì thế, tôi tập trung nhiều hơn vào việc gặp gỡ mọi người và xây dựng tình bạn thông qua các sở thích cá nhân như hài kịch, yoga, thể thao và âm nhạc", cô nhớ lại.

Cho phép bản thân tận hưởng niềm vui

"Tôi từng tự hỏi liệu nghỉ hưu có khiến cuộc sống trở nên nhàm chán hay không. Hóa ra, vấn đề lại ngược lại", Joy nói. Cô nhận ra mình có quá nhiều điều muốn làm, từ ca hát, chơi pickleball, bóng chuyền đến đi du lịch. Joy cũng là một người hâm mộ K-pop cuồng nhiệt.

"Dù cũng tốn kém, tôi đã đưa ra một quyết định mà chính mình cũng không ngờ tới. Thay vì lo sợ khi chi tiền cho những điều mang lại niềm vui, tôi quyết định tận hưởng chúng", cô nói.

Joy đi xem BTS khi nhóm nhạc Hàn Quốc này lưu diễn. Cô cũng tham dự thêm một vài buổi hòa nhạc khác và nói "có" với những trải nghiệm khiến cuộc sống của mình trở nên trọn vẹn hơn, dù năm sau phải điều chỉnh ngân sách.

"Tôi quyết định cho phép bản thân tận hưởng khoảng thời gian mà mình đã nỗ lực rất nhiều để có được. Lần đầu tiên trong 20 năm, từ khi bắt đầu đi làm, tôi mới có thể thực sự làm được điều đó", cô nói.