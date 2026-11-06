Vụ thịt lợn nhũn, bở ở Trường Mầm non Phương Liệt (Hà Nội): Chuyên gia khẳng định thịt đã bị hỏng

Ngày 5/11, hàng chục phụ huynh tập trung bên ngoài cổng Trường mầm non Phương Liệt (phường Phương Liệt, Hà Nội). Một số người chờ nhà trường cung cấp thông tin, số khác đợi hết buổi học sáng để đón con về nhà, tạm dừng ăn bán trú.

Theo các phụ huynh, đây là ngày thứ hai liên tiếp họ phát hiện thịt lợn giao vào bếp ăn nhà trường có dấu hiệu nhũn, bở, khiến nhiều người lo ngại về chất lượng thực phẩm và không còn yên tâm cho con ăn tại trường.

Hình ảnh thịt lợn bở, nhũn sử dụng làm thực phẩm suất ăn bán trú tại Trường Mầm non Phương Liệt. Ảnh cắt từ clip

Phụ huynh mong muốn các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xác minh nguồn gốc, chất lượng số thịt lợn nói trên, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe cho trẻ.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh – chuyên gia Công nghệ thực phẩm, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội), khẳng định miếng thịt trong clip do phụ huynh cung cấp "đã bị hỏng".

Theo ông Thịnh, do quá trình bảo quản kém, thịt đã bị nhũn, mất màu đỏ tươi và xuất hiện các mảng lớn màu trắng. Chuyên gia phân tích, phần thịt nạc vốn rất giàu protein, khi bị phân hủy sẽ nhiễm khuẩn nặng và tích tụ nhiều độc tố.

UBND phường Phương Liệt cho biết đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành trực tiếp xác minh, xử lý nghiêm túc và công khai thông tin tới phụ huynh, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối sức khỏe cho học sinh. Ảnh: UBND phường Phương Liệt

“Đáng chú ý, độc tố trong thịt hỏng không bị tiêu diệt hoàn toàn ngay cả khi đã nấu chín ở nhiệt độ cao, người ăn vào vẫn đối mặt với nguy cơ ngộ độc. Do đó, việc các phụ huynh kịp thời phát hiện và ngăn chặn đưa số thịt này vào chế biến là một sự may mắn lớn, giúp hàng loạt học sinh tránh được nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng” - ông Thịnh nhấn mạnh.

Qua sự việc này, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cảnh báo, cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ, cần phải truy cứu trách nhiệm, thậm chí trước pháp luật, đối với cả đơn vị cung ứng lẫn nơi thu mua thực phẩm vì lỗi bảo quản kém.

Ông nhấn mạnh thịt và cá khi ôi thiu là những thực phẩm sản sinh ra nhiều độc tố nhất. Đồng thời, chuyên gia cũng hướng dẫn người tiêu dùng cách nhận biết thịt hỏng bằng 3 giác quan:

Mắt nhìn (Thị giác): Thịt tươi có màu đỏ tươi; thịt biến chất có màu bầm tím và chuyển sang trắng khi đã thối.

Mũi ngửi (Khứu giác): Thực phẩm an toàn có mùi thịt tươi đặc trưng; thực phẩm hỏng có mùi hôi rõ rệt.

Tay chạm (Xúc giác): Khi ấn vào thịt tươi sẽ cảm nhận được độ đàn hồi và độ dính đầu ngón tay; ngược lại, thịt hỏng sẽ rã ra và để lại vết lõm sâu không thể phục hồi.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 5/11, UBND phường Phương Liệt cho biết, đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành trực tiếp xác minh, xử lý nghiêm túc và công khai thông tin tới phụ huynh học sinh, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối sức khỏe cho các cháu.

Theo đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 4/11, trong quá trình giao nhận thực phẩm (thịt lợn) do Công ty Ngôi Sao Xanh cung cấp theo thực đơn hằng ngày tại Trường Mầm non Phương Liệt, Tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của nhà trường (gồm đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên và đại diện cha mẹ học sinh) đã chủ động phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường qua quan sát trực quan.

Ngay khi phát hiện sự việc, Tổ tự giám sát đã báo cáo Hiệu trưởng, lập biên bản tại chỗ, tạm dừng tiếp nhận lô hàng và yêu cầu Công ty Ngôi Sao Xanh cung cấp ngay lô thực phẩm thay thế bảo đảm chất lượng theo đúng quy định. Toàn bộ số thịt lợn nghi ngờ đã được niêm phong, lưu giữ nguyên trạng để phục vụ kiểm tra. Đồng thời, Ban Giám hiệu nhà trường đã báo cáo tới UBND phường và các phòng, ngành chuyên môn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Phương Liệt đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trực tiếp xuống làm việc với sự tham gia của Ban Giám hiệu nhà trường, đại diện Công ty Ngôi Sao Xanh và đại diện cha mẹ học sinh để xác minh, thống nhất phương án xử lý.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra ghi nhận nhà trường đã thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn đầy đủ, đồng thời xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý, hợp đồng và chứng từ chứng minh nguồn gốc thực phẩm theo quy định.

Kết quả test nhanh chỉ tiêu sulfite trên 2 mẫu thịt lợn (do Trạm Y tế/thành viên Đoàn kiểm tra phường) đều cho kết quả âm tính. Để bảo đảm tính khách quan, khoa học và minh bạch, Đoàn kiểm tra đã niêm phong 150 gram mẫu thịt lợn gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu dưới sự chứng kiến của các bên liên quan.

"Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành kiểm tra, xác minh để làm rõ nguyên nhân vụ việc" - UBND phường Phương Liệt thông tin.