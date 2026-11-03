Kết quả điều tra vụ suất ăn bán trú ở Hoài Đức, Hà Nội: Công ty Mai Phương "cung cấp thông tin không trung thực"

Kết luận vụ cung cấp suất ăn bán trú ở Trường Tiểu học Hoài Đức

Sáng 3/11, trao đổi với PV Báo Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Hoài Đức cho biết, hiện đã có kết quả xác minh thông tin phản ánh liên quan đến việc cung cấp suất ăn bán trú của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương cho học sinh Trường Tiểu học Hoài Đức – phân hiệu Di Trạch.

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Hoài Đức đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, làm rõ. Ngày 29/10, UBND xã giao Công an xã xác minh đơn đề nghị của phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Hoài Đức – phân hiệu Di Trạch. Ngày 31/10, Công an xã có báo cáo kết quả xác minh.

"Kết quả kiểm tra, hồ sơ năng lực, thủ tục pháp lý, trang thiết bị của Công ty Mai Phương trong việc cung cấp suất ăn bán trú cho Trường Tiểu học Hoài Đức – phân hiệu Di Trạch cơ bản phù hợp quy định hiện hành và hợp đồng ký kết. Hóa đơn đầu vào, nguồn gốc thực phẩm theo thực đơn cung cấp cho nhà trường khớp với biên bản giao nhận, sổ sách ghi nhận số lượng cung cấp.

Văn phòng, bếp nấu của Công ty Mai Phương và khu vực chứa rác phía sau có bao bì thịt gà đông lạnh và thịt trâu Ấn Độ. Ảnh: Tào Nga

Tuy nhiên, còn một số tồn tại, hạn chế: Công ty thực hiện xây dựng, điều chỉnh thực đơn theo nguyện vọng yêu cầu của phụ huynh nhưng chưa gắn với việc rà soát đầy đủ sự cân đối về dinh dưỡng; Việc cung cấp đăng tải các thông tin truy xuất của một số thực phẩm trên hệ thống Hanoicheck còn chưa đầy đủ: thiếu hình ảnh nguyên liệu thực tế, nơi thu mua, mã thực phẩm, ngày sản xuất, hạn sử dụng... Một số thớt sơ chế thực phẩm đã ố màu và hết độ nhẵn mịn...", kết luận nêu rõ.

Về việc xác minh, xử lý các nội dung phụ huynh phản ánh: Khoảng 4 giờ ngày 27/10/2026, cán bộ y tế Trường Tiểu học Hoài Đức – phân hiệu Di Trạch cùng Ban đại diện Hội phụ huynh nhà trường đến giám sát quá trình nhập nguyên liệu và chế biến suất ăn cho học sinh tại Công ty Mai Phương. Quá trình kiểm tra, giám sát tại Công ty Mai Phương diễn ra bình thường, bảo đảm theo các quy định về an toàn thực phẩm.

Tại khu đất trống cách bếp khoảng 50m, là nơi để xe và tập kết rác của Công ty cùng các hộ dân xung quanh, phụ huynh phát hiện bao bì nghi đựng thịt trâu Ấn Độ, má đùi gà đông lạnh và một kho khoảng 80m² khóa cửa, không có biển hiệu.

Công ty không thừa nhận kho thuộc quyền quản lý nên không mở cửa; hai bên phát sinh mâu thuẫn, tranh cãi. Phụ huynh học sinh phản ánh, nghi ngờ phía Công ty sử dụng thịt trâu Ấn Độ và thịt gà đông lạnh để chế biến suất ăn bán trú cho học sinh.

Qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu, hóa đơn, chứng từ, sổ sách và các điều kiện thực tế tại Công ty Mai Phương, kết luận cho biết, chưa phát hiện sản phẩm thịt trâu Ấn Độ đông lạnh.

Công an xã Hoài Đức đã làm việc với 5 cá nhân mua hàng, xác minh nội dung liên quan đến số lượng, giá tiền và việc cung cấp hàng. Theo kết quả xác minh trong văn bản, các nội dung này phù hợp với hóa đơn, chứng từ.

Đối với sản phẩm “má đùi gà đông lạnh”: Công ty Mai Phương giải trình các sản phẩm trên được sử dụng cho kênh khách hàng lẻ của đơn vị và đã cung cấp các hóa đơn bán hàng liên quan.

Ngoài ra, căn cứ hồ sơ năng lực Công ty Mai Phương cung cấp trên hệ thống HanoiCheck và hợp đồng ký kết với trường, theo nội dung văn bản, Công ty có thể sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc nhập từ Công ty A80 Thăng Long vào việc chế biến suất ăn cho học sinh nếu đáp ứng các quy định về chất lượng, nguồn gốc, hạn sử dụng, thực đơn và các điều khoản đã cam kết.

Kết luận khu vực nhà kho của Công ty Mai Phương

Về khu vực kho mà phụ huynh học sinh phản ánh nghi vấn, theo báo cáo thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Văn Nghiêm (sinh năm 1970) và bà Phạm Thị Yến (sinh năm 1976), thường trú tại thôn Nội, xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Bà Yến là nhân viên Công ty Mai Phương.

Từ năm 2023, ông Nguyễn Văn Đô (sinh năm 1990) là cháu ông Nguyễn Văn Nghiêm, cùng trú tại thôn Nội, xã Hoài Đức, thuê lại địa điểm kho hàng trên với mục đích làm kho và chế biến thức ăn cho cá, theo hợp đồng thuê với số tiền 3 triệu đồng/năm.

Ngày 27/10/2026, ông Nguyễn Văn Đô không có mặt tại địa phương, chưa đồng ý kiểm tra nên Đoàn chưa tiếp cận được kho. Ngày 28/10/2026, sau khi vận động, bà Nguyễn Thị Phương (mẹ ông Đô) phối hợp mở kho để kiểm tra; phần gác xép được mở, ghi nhận khoảng 19 giờ cùng ngày.

Đoàn kiểm tra đã phối hợp với đại diện phụ huynh trường tiểu học Hoài Đức (phân hiệu Di Trạch) ghi nhận xác định kho hàng gồm 1 tầng và 1 gác xép. Tầng sàn có 3 tủ đông chứa 15kg thịt gà, 8kg cá rô phi phi lê, 34kg thịt lợn, 10kg xúc xích CP, 8kg ngô tách hạt, 8,5kg chả mực; 1 xe đẩy, 2 bếp gas đôi công nghiệp, 1 máy giặt. Trên bếp có chảo chứa hỗn hợp: cơm, cám, thức ăn và rau, củ, quả.

Hàng khô, thực phẩm bao gói sẵn tại tầng sàn gồm 11 thùng bánh bông lan; 50 thùng sữa dinh dưỡng; 5 thùng sữa chua ăn; 3 thùng sữa chua uống và 10 đơn vị lẻ; 8 thùng dầu ăn và 3 can lẻ; 4 hộp bột sư tử; 36kg bột năng; 270kg bột chiên giòn.

Gác xép có khoảng 10kg tôm đã qua chế biến, 5kg thịt băm đã qua chế biến, 30kg thịt gà, 4kg ruốc; các túi chứa xúc xích, chả, xương gà, nội tạng cá và một số thùng nhựa, thùng giữ nhiệt...

Qua làm việc với chính quyền thôn Nội, người dân gần kho, kiểm tra vị trí và xác minh với các bên liên quan, Công an xã xác định:

Bà Phạm Thị Yến được Giám đốc Công ty giao quản lý nhân sự, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh hằng ngày. Từ khoảng tháng 9/2026, ông Nghiêm và bà Yến thỏa thuận với ông Đô để nhờ bình gas, lắp đường dẫn gas sang Công ty và lưu giữ hàng khô, thực phẩm bao gói sẵn. Nhân viên Công ty là bà Trần Thị Bình, bà Trần Thị Thúy đến lấy hàng phục vụ chế biến suất ăn. Công ty đã xuất trình hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc các hàng khô, thực phẩm bao gói sẵn gửi tại kho. Tuy nhiên, khu vực bảo quản không có biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh.

Ban đầu, ông Nghiêm, bà Yến, ông Đô và bà Phương chưa hợp tác đầy đủ, cung cấp thông tin không trung thực về việc gửi hàng, đặt bình gas và lắp đường dẫn sang Công ty. Qua xác minh, các bên đã thừa nhận nội dung trên; bà Yến trình bày việc gửi hàng chưa báo cáo Giám đốc Công ty.

Đối với bao bì nghi đựng thịt trâu Ấn Độ tại khu tập kết rác chung, qua rà soát tài liệu, hình ảnh, chưa đủ căn cứ xác định bao bì là của Công ty, các hộ dân xung quanh hay tổ chức, cá nhân khác.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản ghi nhận các nội dung vi phạm liên quan đến khu vực bảo quản hàng khô, thực phẩm bao gói sẵn để hoàn thiện hồ sơ xử lý; tiếp tục xác minh, xử lý các vi phạm khác nếu có.

UBND xã giao các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan để hoàn thiện hồ sơ vụ việc; báo cáo kết quả giải quyết về UBND xã theo quy định.