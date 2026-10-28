Sau phản ánh của Báo Dân Việt vụ nghi thịt trâu đông lạnh Ấn Độ tuồn vào trường học: Sở GDĐT chỉ đạo "khẩn"

Sáng 28/10, trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho biết, đã có công văn gửi UBND xã Hoài Đức về việc xử lý thông tin báo nêu liên quan đến việc tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hoài Đức, xã Hoài Đức. Suất ăn bán trú của trường này do Công ty TNHH Thực Phẩm Mai Phương (gọi tắt là Công ty Mai Phương) ở địa chỉ Thôn Nội, xã Hoài Đức, Hà Nội cung cấp.

Phụ huynh thức xuyên đêm trước cửa một nhà kho để mong được làm sáng tỏ nghi vấn Công ty Mai Phương sử dụng thịt gà đông lạnh, thịt trâu Ấn Độ làm thực phẩm suất ăn bán trú. Ảnh: PHCC-Tào Nga

Theo đó, Sở GDĐT Hà Nội cho biết, ngày 27/10, Sở nắm được thông tin trên Báo điện tử Dân Việt đăng tải bài viết “Phụ huynh Hà Nội nghi bếp ăn bán trú nhập thịt trâu Ấn Độ, gà đông lạnh, tập trung 'chặn cửa nhà kho từ 4 giờ sáng”, phản ánh một số ý kiến của phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức liên quan đến nguồn gốc thực phẩm tại Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương - đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh nhà trường; đồng thời phản ánh những băn khoăn về việc kiểm tra, xác minh nguồn gốc thực phẩm tại cơ sở cung cấp suất ăn.

Về việc này, Sở GDĐT yêu cầu UBND xã Hoài Đức khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xác minh các nội dung báo phản ánh và báo cáo kết quả về Sở GDĐT trước 16 giờ ngày 28/10 để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố. Báo cáo cần nêu rõ kết quả xác minh từng nội dung phản ánh, các minh chứng, căn cứ; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, biện pháp xử lý... để đảm bảo công tác an toàn thực phẩm, công tác tổ chức bữa ăn học đường tại các cơ sở giáo dục theo đúng quy định, chất lượng và hiệu quả.

Trước đó, nhóm phụ huynh của Trường Tiểu học Hoài Đức đã thông báo với nhà trường, Công ty Mai Phương về kế hoạch kiểm tra bếp ăn tại công ty này.

Theo lịch, khoảng 4 giờ sáng ngày 27/10, một số phụ huynh có mặt tại bếp nấu và được đại diện nhà cung cấp suất ăn chỉ dẫn kiểm tra quy trình.

Sau khi kiểm tra, một số phụ huynh phát hiện phía sau khu vực bếp có một nơi chứa rác. Điều đáng nói, tại đây có nhiều vỏ hộp đựng thực phẩm có tên nước ngoài và trên tem ghi thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ, thịt gà đông lạnh.

Nghi ngờ công ty có sử dụng thực phẩm trên nên phụ huynh đã yêu cầu kiểm tra nhà kho. Thế nhưng đại diện công ty cho biết, khu vực này không thuộc phạm vi bếp ăn nên không được kiểm tra. Nhân viên công ty và phụ huynh đã xảy ra xô xát, kéo đẩy. Sau đó, nhà trường và đại diện phụ huynh đã lập biên bản, báo cáo chính quyền địa phương.

Đông đảo phụ huynh mong muốn cơ quan chức năng xác minh rõ kho phía sau có thuộc Công ty Mai Phương hay không và từ đó đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra nguồn gốc xuất xứ thực phẩm có trong kho cũng như thực phẩm sử dụng để nấu suất ăn bán trú cho hơn 1.000 học sinh Trường Tiểu học Hoài Đức.