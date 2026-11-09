Vụ thịt lợn nhũn, bở Trường Mầm non Phương Liệt: Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm, chuyên gia chỉ rõ 4 điều cần kiểm soát

Liên quan đến thông tin phản ánh về chất lượng thực phẩm tại cơ sở giáo dục mầm non, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà đã giao UBND phường Phương Liệt chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn và lực lượng chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc tại Trường Mầm non Phương Liệt.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh.

Thịt lợn nhũn, bở cung cấp cho học sinh Trường Mầm non Phương Liệt. Ảnh: CMH

Cũng liên quan đến nội dung trên, UBND phường Phương Liệt đã có thông tin mới nhất về việc Công ty cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh cung cấp thịt lợn nhũn, bở bất thường cho bếp ăn của Trường mầm non Hoàng Liệt.

Theo đó, chiều ngày 5/11, UBND phường Phương Liệt đã tổ chức hội nghị và yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung một số nhiệm vụ. Cụ thể, Hiệu trưởng các trường tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, duy trì chất lượng và sự an toàn trong từng bữa ăn của trẻ; xác định công tác bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, gắn liền với trách nhiệm của nhà trường trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Các lực lượng chức năng thuộc phường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục năm học 2026-2027; Thống nhất với đề xuất của trường Mầm non Phương Liệt; Giao Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện; Thông tin tới cha mẹ học sinh về việc dừng ký hợp đồng cung ứng thực phẩm với Công ty cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh và dự kiến đơn vị thay thế mới.

Ngày 6/11, Trường Mầm non Phương Liệt đã thay thế nhà cung cấp mới, việc tiếp nhận nguyên liệu thực phẩm đảm bảo theo quy định để phục vụ bữa ăn bán trú cho trẻ.

"Trong thời gian tiếp theo, UBND phường chỉ đạo các cơ sở Giáo dục thuộc phường, đơn vị có liên quan tăng cường thực hiện giám sát, kiểm tra công tác An toàn thực phẩm đảm bảo quy định; chủ động thông tin đầy đủ, khách quan tới phụ huynh học sinh, người dân trên địa bàn để tạo sự đồng thuận, ổn định tâm lý; xác định công tác bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục cung cấp thông tin chính thức sau khi có kết luận từ cơ quan chức năng" - UBND phường Phương Liệt cho hay.

Tổ giám sát Trường Mầm non Phương Liệt thường xuyên kiểm tra thực phẩm bán trú. Ảnh: FPNT

Cần làm gì để suất ăn bán trú đảm bảo?

Từ đầu năm học 2026-2027 đến nay, phụ huynh liên tiếp phản ánh nhiều bất cập, tồn tại về số lượng, chất lượng thực phẩm, chất lượng bữa ăn bán trú tại Hà Nội.

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng, cho rằng không nên đánh giá cơ chế giám sát chỉ qua số lượng quy định hoặc số đoàn kiểm tra. Thước đo phải là khả năng phát hiện và ngăn chặn việc cung cấp bữa ăn không đạt yêu cầu trước khi học sinh sử dụng. Khi những bất cập đáng lẽ được nhận diện tại khâu giao nhận lại chỉ được xử lý sau phản ánh của phụ huynh, cần xem lại hiệu quả vận hành của hệ thống giám sát.

"Theo tôi, cần kiểm soát đồng thời bốn nội dung. Về định lượng, phải làm rõ khối lượng nguyên liệu đầu vào, phần ăn được sau sơ chế và định lượng thành phẩm chia cho học sinh. Không thể lấy trọng lượng cả xương, vỏ hoặc phần bỏ đi để chứng minh lượng thực phẩm mà trẻ thực sự được ăn. Nên cân kiểm tra ngẫu nhiên nhiều suất ở các lớp, các thời điểm chia khác nhau, đối chiếu với định lượng đã thống nhất và cơ sở tính khẩu phần theo lứa tuổi.

Về chất lượng, giấy tờ nguồn gốc phải khớp với thực phẩm giao trong ngày. Cần kiểm tra cả điều kiện tiếp nhận, bảo quản, chế biến và vận chuyển, kết hợp kiểm nghiệm khi có căn cứ hoặc theo kế hoạch chuyên môn. Món ăn nhìn đầy đặn chưa đủ chứng minh dinh dưỡng hợp lý; bữa ăn chưa gây ngộ độc cũng chưa đủ chứng minh mọi khâu đều bảo đảm an toàn.

Về thời gian, tôi đề nghị ghi nhận cụ thể các mốc hoàn thành chế biến, xuất bếp, đến trường và bắt đầu phục vụ, đồng thời kiểm tra điều kiện bảo quản tương ứng. Nếu giao chậm, biên bản phải thể hiện mức độ chậm và biện pháp xử lý, không ký xác nhận đúng cam kết cho thuận tiện thanh toán. Việc quyết định sử dụng hay thay thế bữa ăn cần dựa trên đánh giá an toàn và chất lượng, không chỉ căn cứ đồng hồ.

Về giá thành, cần công khai rõ mức tiền ăn bao gồm những khoản nào và phần dịch vụ nào được thu riêng. Giá suất ăn trọn gói có thể bao gồm các chi phí hợp pháp ngoài nguyên liệu; vì vậy không thể máy móc lấy toàn bộ giá suất ăn so với tiền mua thịt, rau. Nhưng mọi khoản phải minh bạch, đúng thỏa thuận và không thu trùng. Cần đối chiếu số học sinh ăn thực tế, số suất đạt yêu cầu được nghiệm thu và số tiền thanh toán" - bà Nga cho hay.