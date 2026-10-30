Sau kết quả kiểm tra ban đầu vụ ở Công ty suất ăn bán trú Mai Phương, UBND xã Hoài Đức chỉ đạo các trường nội dung gì?

Liên quan đến vụ việc phụ huynh có con theo học tại Trường Tiểu học Hoài Đức, xã Hoài Đức, Hà Nội phát hiện một số mẫu bao bì có ghi thịt trâu Ấn Độ, thịt gà đông lạnh tại khu tập kết rác phía sau bếp và nhà kho của Công ty TNHH thực phẩm Mai Phương, ngày 29/10, UBND xã Hoài Đức, Hà Nội đã có văn bản gửi các trường trên địa bàn là Trường Tiểu học Vạn Xuân, Tiểu học Lý Nam Đế, Tiểu học Hoài Đức, Tiểu học và THCS Vạn Xuân.

Theo đó, trong các ngày 27/10 và 28/10, UBND xã Hoài Đức đã tiếp nhận, kiểm tra, xác minh phản ánh của cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Hoài Đức - phân hiệu Di Trạch liên quan đến nguồn gốc thực phẩm và hoạt động cung cấp suất ăn của Công ty TNHH thực phẩm Mai Phương (sau đây gọi tắt là Công ty Mai Phương).

Văn phòng Công ty Mai Phương và khu vực chế biến suất ăn bán trú ở xã Hoài Đức, Hà Nội. Ảnh: Tào Nga

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND xã đã thành lập Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 4218/QĐ-UBND ngày 27/10, kiểm tra hồ sơ pháp lý, nguồn cung nguyên liệu, hóa đơn, chứng từ và điều kiện sơ chế, chế biến, chia suất ăn tại Công ty Mai Phương. Cơ sở đã xuất trình giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và các hồ sơ liên quan; đoàn kiểm tra ghi nhận tồn tại đối với một số thớt sơ chế, yêu cầu thay mới, khắc phục, bảo đảm vệ sinh.

Sau khi có kết quả kiểm tra ban đầu, UBND xã Hoài Đức yêu cầu hiệu trưởng các trường chủ động thông tin kịp thời, ngắn gọn, đầy đủ nội dung nêu trên đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, Ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh qua các kênh thông tin chính thức của nhà trường; nêu rõ kết quả bước đầu và các nội dung đang tiếp tục xác minh, không khẳng định khi chưa có đủ căn cứ, không để thiếu thông tin dẫn đến lo lắng, hoang mang.

UBND xã cũng đề nghị cha mẹ học sinh theo dõi thông tin chính thức của UBND xã, cơ quan chức năng và nhà trường; thận trọng khi tiếp nhận, bình luận, chia sẻ thông tin, hình ảnh; không đăng tải, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng hoặc suy diễn thành kết luận về vụ việc. Khuyến khích phụ huynh cung cấp thông tin, tài liệu và phản ánh trực tiếp đến nhà trường hoặc UBND xã để tiếp nhận, kiểm tra, giải quyết.

Các trường bố trí đầu mối tiếp nhận, giải đáp ý kiến của phụ huynh; phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh tăng cường giám sát bữa ăn. Đối với nội dung chưa đủ cơ sở trả lời, nhà trường tổng hợp, báo cáo UBND xã qua Phòng Văn hóa – Xã hội để được hướng dẫn, cung cấp thông tin; không trả lời theo suy đoán hoặc chỉ căn cứ vào giải trình của đơn vị cung cấp.

Bên cạnh đó, các trường tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc nguyên liệu, việc giao nhận, vận chuyển, định lượng, chất lượng suất ăn, kiểm thực và lưu mẫu; kịp thời xử lý, báo cáo khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Các trường sử dụng dịch vụ của Công ty Mai Phương chủ động rà soát hồ sơ, việc thực hiện hợp đồng và phối hợp cơ quan chức năng trong quá trình xác minh thông tin vụ việc.

Hiệu trưởng các trường chủ động trao đổi, thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh về phương án tổ chức bữa ăn bán trú trong thời gian cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc, bảo đảm an toàn và quyền lợi của học sinh.

Thông tin về kết quả kiểm tra, xác minh bước đầu như sau:

Về việc xác minh nội dung thịt đông lạnh

Qua rà soát hồ sơ và kho hàng của Công ty Mai Phương không có phát hiện có sản phẩm thịt trâu Ấn Độ đông lạnh như phản ánh.

Đối với sản phẩm thịt gà đông lạnh của Công ty CP XNK thực phẩm Tân Đại Phát, Công ty Mai Phương đã xuất trình hóa đơn số 00000221 ngày 26/10/2026 của Công ty TNHH thực phẩm A80 Thăng Long (CT Tân Đại Phát là đơn vị thứ cấp của CT A80 Thăng Long) gồm 105kg má đùi gà đông lạnh, 75kg đùi gà góc tư đông lạnh và 46,25kg bắp bò Argentina. Các sản phẩm trên phía Công ty Mai Phương giải trình là để cung cấp cho kênh khách hàng lẻ của đơn vị. Công ty cung cấp hóa đơn bán hàng số 00000158 và 00000159 ngày 27/10/2026.

Những thực phẩm nêu trên không dùng để chế biến suất ăn học sinh cho trường Tiểu học Hoài Đức (phân hiệu Di Trạch) nói riêng và các trường trên địa bàn xã Hoài Đức nói chung.

Về việc xác minh thông tin kho hàng

Đối với khu vực mà phụ huynh trường Tiểu học Hoài Đức – phân hiệu Di Trạch phản ánh cho là của Công ty Mai Phương, Công an xã đã xác minh được thông tin và vận động chủ sở hữu kho hàng mở cửa kho để ghi nhận thực tế.

Ngày 28/10, các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp với đại diện cha mẹ học sinh mở và ghi nhận thực tế toàn bộ khu vực kho.

Ghi nhận thực tế, kho chứa hàng gồm 1 tầng và 1 gác xép. Kết quả tại khu vực tầng 1 ghi nhận có 3 tủ đông có chứa thực phẩm (thịt gà tươi - 15kg, cá rô phi phi-lê - 8kg, thịt lợn - 34kg, xúc xích - 10kg, ngô tách hạt - 8kg, chả mực - 8,5kg), 1 xe đẩy, 2 bếp ga đôi công nghiệp, 1 máy giặt và một số thực phẩm bao gói (bánh bông lan – 11 thùng, sữa dinh dưỡng – 50 thùng, sữa chua ăn – 5 thùng, sữa chua uống men sống 65g – 03 thùng và 10 hộp lẻ, dầu thực vật – 8 thùng và 3 can lẻ, bột sư tử 3,5kg – 04 hộp, bột năng 1kg – 36kg, bột chiên giòn 1kg – 270kg).

Khu vực gác xép

Khu vực này có một số thực phẩm, dụng cụ như sau: Thùng nhựa, thùng giữ nhiệt loại 40 lít (số lượng chưa xác định cụ thể do điều kiện không gian chật hẹp); Khay nhựa chứa tôm đã qua chế biến khoảng 10kg; 1 túi nilong chứa thịt băm đã qua chế biến khoảng 5kg; 3 túi nilong chứa thịt gà khoảng 30kg; 2 túi nilong chứa ruốc khoảng 4kg; 1 túi nilong chứa xúc xích; 2 túi nilong chứa chả; 1 túi chứa xương gà; 1 túi chứa nội tạng cá.

Qua làm việc với phía đại diện kho hàng cho biết kho sử dụng vào mục đích nấu thức ăn cho cá và lưu giữ một số hàng hóa phục vụ nhu cầu của gia đình.

Nguồn gốc, mục đích sử dụng hàng hóa và mối liên hệ giữa kho với Công ty Mai Phương tiếp tục được xác minh. Việc ghi nhận hiện trạng chưa phải là kết luận về nguồn gốc, chất lượng thực phẩm hoặc việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm.

UBND xã cho biết đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh, xử lý theo thẩm quyền và sẽ thông tin khi có kết quả xác minh, kết luận chính thức.