Tuyển sinh vào lớp 10: Nam sinh Tây Ninh đạt 3 điểm 10 nhưng lại bất ngờ với điểm Văn

Đậu cả 2 trường chuyên

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh Tây Ninh, Nguyễn Thiện Nhân (học sinh lớp 9, Trường THCS & THPT Hưng Điền B, tỉnh Tây Ninh) đạt 10 điểm Toán chuyên, 10 điểm Toán thường, 10 điểm Tiếng Anh và 9,25 điểm Ngữ văn. Với môn chuyên được nhân hệ số 2, tổng điểm xét tuyển của em đạt 49,25.

Không chỉ đạt kết quả xuất sắc tại địa phương, trước đó Nhân còn ghi dấu ấn ở kỳ thi tuyển sinh vào Trường phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) khi đạt 9,5 điểm Toán chuyên, 10 điểm Toán thường.

Thành tích này giúp em góp mặt trong top 10 thí sinh có điểm đầu vào chuyên Toán cao nhất của trường. Sau khi cân nhắc, nam sinh quyết định sẽ theo học tại Trường phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) trong ba năm THPT sắp tới.

Nguyễn Thiện Nhân (bên trái) nhận khen thưởng từ thầy hiệu trưởng Trường THCS & THPT Hưng Điền B

Về kết quả thi Toán với hàng loạt điểm 10, Thiện Nhân nói đề năm nay ở Tây Ninh lẫn TPHCM đều "dễ thở" hơn những năm trước nên sẽ nhiều thí sinh đạt điểm cao. "Vì làm cẩn thận từng câu cộng một chút may mắn nên em đạt được như kỳ vọng", Nhân nói.

Lớn lên ở vùng quê, Nhân chủ yếu học tại trường, đồng thời theo học trực tuyến với một thầy giáo và một trung tâm chuyên dạy Toán ở TPHCM. Việc thường xuyên làm quen với nhiều dạng đề giúp em không còn bỡ ngỡ khi bước vào phòng thi, đồng thời rèn được cách xử lý các dạng bài khác nhau.

Nhớ lại thời điểm biết điểm thi lớp 10 ở Tây Ninh, Nhân cho biết em khá bình tĩnh vì đã dự đoán được kết quả của hai môn Toán và Tiếng Anh. Điều khiến em bất ngờ nhất lại là điểm Ngữ văn.

"Em nghĩ điểm Văn của mình chỉ ở mức khá thôi, nên khi thấy được 9,25 điểm thì thật sự rất bất ngờ và vui. Kết quả này còn cao hơn những gì em kỳ vọng," Nhân chia sẻ.

Điều thú vị là Nhân không ép mình vào một thời gian biểu quá cứng nhắc. Em thường ưu tiên hoàn thành hết bài tập được giao trước, sau đó nếu còn hứng thú sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm những bài toán mới hoặc mở rộng kiến thức.

"Em học theo cảm hứng nhiều hơn. Khi đã bắt đầu thì em sẽ cố gắng làm hết phần việc của mình. Nếu vẫn còn hứng, em sẽ tìm thêm bài để làm chứ không đặt mục tiêu phải học bao nhiêu tiếng mỗi ngày," Nhân chia sẻ.

Yêu Toán từ nhỏ

Tình yêu với môn Toán của Nhân được nuôi dưỡng từ những năm lớp 6, lớp 7 và đến lớp 8 thì em mới thực sự bắt đầu theo đuổi con đường học chuyên. Điều khiến em thích thú nhất là cảm giác tìm ra lời giải cho một bài toán khó hoặc khám phá được một cách làm mới.

"Mỗi lần giải được một bài toán khó, em thấy rất vui. Chính cảm giác đó khiến em càng muốn tìm hiểu và học sâu hơn về Toán," nam sinh nói.

Theo Nhân, để có thể đậu trường chuyên, trước hết cần nắm thật chắc kiến thức nền tảng. Bên cạnh đó là niềm đam mê với môn học mình lựa chọn thi chuyên và thêm một chút may mắn.

"Nếu không thích môn mình học thì sẽ rất khó đi đường dài. Em nghĩ kiến thức nền phải vững, có đam mê, rồi thêm một chút may mắn nữa thì kết quả sẽ tốt hơn," em bày tỏ.

Nguyễn Thiện Nhân (thứ 2 từ phải sang) với thầy và các bạn trong một lớp học thêm Toán

Nhân cho biết, sắp tới, khi chuyển đến TPHCM học tập, em sẽ ở nhà người cậu gần trường để thuận tiện đi lại. Em cũng đã làm quen với nhiều bạn mới thông qua các nhóm lớp nên không quá lo lắng về môi trường mới.

"Em đã vào nhóm lớp và trò chuyện với một số bạn. Mọi người rất thân thiện nên em nghĩ mình sẽ sớm hòa nhập," Nhân nói.

Về tương lai, nam sinh chưa vội đặt ra một đích đến cụ thể. Nam sinh muốn dành ba năm cấp ba để học hỏi, trải nghiệm và hiểu bản thân hơn trước khi quyết định con đường sẽ theo đuổi. Dẫu vậy, Toán chuyên sâu, Công nghệ thông tin và Sư phạm là những lĩnh vực đang khiến em quan tâm và muốn tìm hiểu nhiều hơn.

Nhận xét về học trò, thầy Lương Xuân Vinh, giáo viên toán tại TPHCM (nguyên giáo viên Trường phổ thông Năng khiếu), cho biết điểm nổi bật của Nhân không chỉ nằm ở năng lực Toán mà còn ở thái độ học tập chủ động, cầu thị và luôn muốn hiểu sâu bản chất vấn đề thay vì chỉ giải đúng bài toán.

“Nhân rất chủ động. Khi gặp bài khó hay chỗ chưa hiểu, em đều trao đổi lại với thầy chứ không bỏ qua. Em tiếp thu nhanh nhưng không chủ quan, luôn cố gắng hiểu bản chất chứ không chỉ dừng ở việc làm đúng một bài. Đây là nền tảng giúp Nhân có thể phát triển tốt hơn trong tương lai”, thầy Vinh nói.