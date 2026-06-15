Thủ khoa lớp 10 đạt điểm tuyệt đối Toán, Văn, Anh

Cùng bố mẹ tra cứu điểm thi hôm 6/6, Nguyễn Phan Quỳnh Giang vỡ òa. Nữ sinh lớp 9/1 trường THCS Phường 1, Đồng Tháp, trở thành thủ khoa của tỉnh với điểm 10 ở cả ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Trước đó, Giang dự đoán đạt khoảng 29/30 điểm vì làm tốt môn Toán và Tiếng Anh. "Nhưng em không nghĩ mình có thể đạt điểm 10 môn Văn nên rất bất ngờ", nữ sinh cho hay.

Với kết quả này, Giang trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường THPT Trương Định.

Quỳnh Giang nhận khen thưởng về thành tích xuất sắc tại trường THCS Phường 1, Đồng Tháp. Ảnh: Gia đình cung cấp

Giang kể suốt quá trình ôn thi, vật bất ly thân của em là một cuốn sổ tay nhỏ. Nữ sinh ghi lại công thức Toán, từ vựng Tiếng Anh, dẫn chứng xã hội có thể sử dụng trong bài Văn và cả những lỗi sai từng mắc phải để không lặp lại.

Với môn Toán, thay vì học thuộc công thức, nữ sinh cố gắng hiểu bản chất định lý, cách chứng minh trước khi giải bài tập. Chiến thuật của Giang là luyện bài từ dễ đến khó. Gặp một bài toán, em thường giải theo các hướng khác nhau để hiểu sâu hơn.

Hôm thi Toán, Giang chỉ mất khoảng một nửa trong 90 phút để hoàn thành, còn lại để rà soát.

"Em làm lại bài khoảng 5-6 lần, các cách giải đều cho cùng kết quả thì em mới yên tâm", nữ sinh kể, nhìn nhận phần khó nhất là dạng bài hình học thực tế bởi đề thường không có hình minh họa sẵn. Học sinh phải tự hình dung, vẽ hình và suy luận mới tìm được đáp án.

Ở bài thi môn Tiếng Anh, Giang không gặp nhiều khó khăn do có nền tảng từ sớm nhờ mẹ là giáo viên môn này. Em thường được mẹ cho nghe các bài hát, đọc truyện ngắn bằng tiếng Anh để "thấm" ngôn ngữ. Mỗi khi gặp từ mới, nữ sinh đều ghi lại vào sổ tay và học thuộc.

Ngược lại, Ngữ văn khiến Giang lo lắng nhất. "Em thấy Văn khá dài và hơi khô khan", em nói.

Để cải thiện, Giang tập trung nắm chắc từng dạng bài, từ phân tích thơ, nghị luận văn học đến nghị luận xã hội. Em cũng đọc thêm sách và tài liệu tham khảo để mở rộng vốn hiểu biết. Trong đó, nữ sinh say mê cuốn "Cánh đồng bất tận" của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.

Nữ sinh kể trong đề thi Văn năm nay, với phần nghị luận xã hội đề cập thói quen trì hoãn, em dẫn chứng về tỷ phú Elon Musk để làm nổi bật vai trò của tinh thần chủ động trong học tập và cuộc sống. Giang chọn sắp xếp các ý chính trong đầu rồi viết trực tiếp vào bài làm để tiết kiệm thời gian, thay vì lập dàn ý ra giấy nháp. Cuối cùng, em hoàn thành với ba tờ giấy thi mà vẫn còn khoảng 5 phút để soát lại.

Thầy Nguyễn Hoàng Hiệp, giáo viên chủ nhiệm lớp 9/1, đánh giá điều đáng quý ở Giang là sự cần cù.

"Những bài tập giáo viên giao trên lớp, em đều chủ động tìm hiểu và hoàn thành kỹ lưỡng", thầy Hiệp nói, cho biết nữ sinh luôn đạt điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra ở trường. Ngoài ra, Giang từng giành giải ba thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tin học năm lớp 8.

Trong kỳ nghỉ hè, Giang dự định học trước các môn Toán, Hóa học và Sinh học để chuẩn bị cho chương trình THPT. Yêu thích và có thế mạnh ở các môn khoa học tự nhiên, nữ sinh đặt mục tiêu tham gia các kỳ thi học sinh giỏi.

Giang cũng nuôi ước mơ trở thành bác sĩ. Em đam mê nghiên cứu sự trao đổi, chuyển hóa, tồn tại của cơ thể và chữa bệnh, cứu người.

"Em muốn sống ý nghĩa, cống hiến những giá trị tốt đẹp cho mọi người", Giang chia sẻ.