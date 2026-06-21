Thủ khoa học sinh giỏi đạt điểm 10 chuyên Toán

Trong kỳ thi vào lớp 10 chuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, An Kỳ, lớp 9H trường THCS Trưng Vương, đạt 47,25/50 điểm. Trong đó, Kỳ giành trọn vẹn điểm 10 bài thi Toán chuyên - môn nhân hệ số 2.

Kỳ cho biết ấn tượng nhất với câu tổ hợp. Lời giải của ý 2 gần như xuất hiện ngay khi tìm ra được ý 1, nhưng để nhận ra mối liên hệ này đòi hỏi sự tinh ý.

"Em may mắn khi phát hiện ra điều đó trong những phút cuối cùng và ghép lại được thành một lời giải hoàn chỉnh", Kỳ kể. Nam sinh cũng thở phào vì đã trình bày bài đủ rõ ràng, mạch lạc, nên không bị mất điểm vì những lỗi vặt.

Với các câu còn lại, Kỳ cho rằng cấu trúc không thay đổi nhiều so với các năm trước, nhưng độ khó đều tăng lên. Đáng chú ý là phần số học, gồm ý 2 của câu II và ý 1 của câu III, yêu cầu thí sinh tìm các cặp số tự nhiên và nguyên dương thỏa mãn đề bài. Kỳ thấy khó vì cần áp dụng các kỹ thuật toán học cổ điển một cách tinh xảo, suy nghĩ kỹ càng.

Ở môn Toán điều kiện, Kỳ đạt 9,5 điểm. Dù cố gắng trình bày cẩn thận và làm bài chậm để hạn chế sai sót, Kỳ có chút tiếc nuối vì lỗi bấm nhầm máy tính ở một câu hình học.

Với môn Văn và tiếng Anh, Kỳ chủ yếu ôn tập bằng cách học trên lớp, hoàn thành đầy đủ bài tập được thầy cô giao.

Tô An Kỳ. Ảnh: Gia đình cung cấp

Ngoài kỳ thi của Sở, Kỳ cũng đỗ vào lớp chuyên Toán của trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và chuyên Đại học Sư phạm. Trong đó, nam sinh nhận định đề thi của chuyên Khoa học Tự nhiên khó hơn những năm trước.

Điều khiến Kỳ bất ngờ nhất là các bài toán bất đẳng thức ở cả hai vòng thi, do ít gặp và có số biến cao. Nam sinh cũng thấy ý thứ ba trong câu hình học ở vòng một rất hay, vì có cách phát biểu trong sáng, đẹp và đòi hỏi tư duy kỹ thuật cao.

Kết quả, Kỳ nhận thư chúc mừng từ ban giám hiệu trường chuyên Khoa học Tự nhiên vì nằm trong nhóm có điểm thi cao nhất. Em chọn đây là bến đỗ tiếp theo, bởi đã yêu thích trường từ khi tìm hiểu hồi lớp 7.

"Em rất ấn tượng với bề dày thành tích Olympic quốc tế và lịch sử lâu đời của chuyên Tổng hợp. Em thích phong cách truyền thống, cổ điển và môi trường học thuật ở đây", Kỳ nói.

Trước đó, trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 năm học này của Hà Nội, Kỳ là một trong bốn thí sinh đứng đầu môn Toán. Nam sinh cũng giành giải ở nhiều cuộc thi khác, như giải nhất miền bắc và giải ba hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2023 (bảng D2), giải nhất bảng Tech cuộc thi vô địch quốc gia VEX Robotics 2024, giải nhất cuộc thi giải toán bằng máy tính cầm tay thành phố Hà Nội năm 2026.

Năm nay, hơn 3.000 thí sinh cạnh tranh 245 suất học chuyên Toán của bốn trường chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Trong khi đó, tỷ lệ chọi vào lớp này ở trường chuyên Khoa học Tự nhiên là 1/10, còn ở chuyên Đại học Sư phạm là 1/15,7.