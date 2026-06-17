Nữ sinh giành điểm 10 Toán duy nhất tỉnh Phú Thọ không chọn trường chuyên

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ ngày 16/6 cho biết kỳ thi lớp 10 công lập có 445 bài thi đạt điểm 10. Trong đó, 444 bài ở môn Tiếng Anh. Chủ nhân của điểm 10 Toán duy nhất là Lê Mai Hương, học sinh lớp 9A, trường THCS Phú Hộ, phường Phong Châu.

Ngoài ra, Hương đạt 8,5 điểm Ngữ văn và 9,25 Tiếng Anh, là thủ khoa đầu vào trường THPT Phù Ninh.

"Em vui và bất ngờ", Hương nói, cho biết sau khi thi, dù kiểm tra kết quả thấy đúng hết, em vẫn lo có thể sai sót ở đâu đó. "Em chỉ hoàn thành bài cuối cùng, cũng là bài khó nhất trong đề, khi thời gian sắp hết nên lúc đó khá run".

Kỳ thi mà Hương tham dự gồm cả hơn 3.700 thí sinh đăng ký vào ba trường chuyên của tỉnh sau sáp nhập (chuyên Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Vĩnh Phúc).

Lê Mai Hương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hương kể yêu thích môn Toán từ nhỏ. Đến khi vào THCS, được học lớp do cô Đỗ Thị Huyền Anh, giáo viên Toán, làm chủ nhiệm, rồi được vào đội tuyển của trường, em thêm say mê môn này.

Ngoài học ở lớp, làm đầy đủ bài tập cô giao, Hương có thói quen mày mò các bài toán hay trên mạng để rèn luyện tư duy, mở rộng kiến thức. Có những bài toán khó khiến Hương mất tới 2-3 ngày để giải. nhưng mỗi khi tìm ra đáp án, Hương càng có động lực để tìm kiếm các bài khó khác.

Cũng có bài, Hương phải "đầu hàng" sau thời gian dài ngẫm nghĩ. Khi thử đủ hướng giải bài mà không ra kết quả, Hương mới nhờ đến sự trợ giúp của thầy cô.

Nhờ duy trì cách học đó, Hương từng đạt đến giải nhất cấp thị xã Phú Thọ (cũ) trong giai đoạn lớp 6-9. Ở lớp 9, nữ sinh giành giải nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Phú Thọ.

Dù có nền tảng Toán tốt, lại yêu thích môn Ngữ văn qua các bài giảng của thầy cô ở trường THCS Phú Hộ, Mai Hương quyết định không đăng ký nguyện vọng vào ba trường THPT chuyên trong tỉnh.

Hương kể muốn học tập ở ngôi trường anh trai từng theo học là THPT Phù Ninh. Từ ngôi trường này, anh trai Hương đạt 29 điểm tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm ngoái, trúng tuyển Học viện Kỹ thuật quân sự và được cử đi học tập tại Nga.

"Nhìn vào kết quả của anh, em hiểu rằng dù học ở ngôi trường nào, nếu nỗ lực, em sẽ đạt được kết quả tốt", Hương nói.

Cũng vì anh trai đi học xa nhà, Hương muốn được ở gần bố mẹ, thay vì ở trọ xa nhà nếu đỗ trường chuyên.

Cô Đỗ Thị Huyền Anh, giáo viên chủ nhiệm của Hương, cho biết quyết định không thi chuyên đã được Hương xác định từ đầu. Cô có chút tiếc nuối vì tin học trò chắc chắn đỗ nếu đặt nguyện vọng.

"Hương là học sinh chăm ngoan, học đều các môn và luôn nỗ lực trong học tập. Với bất cứ nhiệm vụ, bài tập nào cô giao, Hương đều ghi nhớ, làm đầy đủ, thậm chí tìm tòi để học hỏi thêm", cô Huyền Anh nói.

Thầy Nguyễn Hoàng Hải, Hiệu trưởng trường THCS Phú Hộ, nói thêm Hương luôn nổi trội trong toàn trường, rất cầu tiến. Cả 4 năm THCS, em đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

"Ngay cả khi đã đạt giải nhì môn Toán cấp tỉnh, em vẫn say sưa, cố gắng để đạt thành tích cao trong kỳ thi vào lớp 10", thầy Hải cho biết. "Có những học sinh như Hương, thầy cô chúng tôi thêm yêu nghề hơn".

Hương bên cô chủ nhiệm (áo dài đỏ) và bố mẹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp Hương bên bố mẹ và anh trai. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hương cho biết không tiếc vì lựa chọn của mình. Ở ngôi trường mới, em cũng mong có cơ hội thi cấp quốc gia môn Toán - vốn do học sinh trường chuyên chiếm lĩnh.

"Em sẽ nỗ lực thực hiện mong muốn đó", Hương nói.