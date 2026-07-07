436 "cao thủ" đầu tiên trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026, trong đó có 5 thí sinh đạt giải quốc tế

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, trong năm 2026, Nhà trường tiếp tục giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh đại học, trong đó phương thức xét tuyển tài năng bao gồm 3 diện.

Diện 1.1 xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ GDĐT (học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế);

Diện 1.2 xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, A-Level, AP, IB...);

Diện 1.3 xét tuyển dựa theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn (học sinh đạt giải cấp tỉnh, hệ chuyên...).

436 cao thủ đầu tiên trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026.

Kết thúc thời gian mở đăng ký xét tuyển tài năng vào ngày 31/5/2026, hệ thống ghi nhận có tổng cộng 4.347 thí sinh đăng ký, trong đó diện 1.1 có 502 hồ sơ, diện 1.2 có 1.751 hồ sơ và diện 1.3 có 2.094 hồ sơ. Theo đó, diện 1.1 và 1.2 tăng nhẹ, còn diện 1.3 giảm so với năm 2025. Lý do là trong năm nay, trong thành phần tính điểm hồ sơ diện 1.3, yêu cầu các thí sinh phải có điểm thi đánh giá tư duy TSA thay cho điểm học bạ như các năm trước.

Sau khi hoàn tất các bước trong quy trình xét tuyển tài năng, có 436 thí sinh diện 1.1 đã được xét tuyển thẳng vào 46/68 chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong số đó có 5 thí sinh đạt giải quốc tế, 41 thí sinh đạt giải Nhất, 163 em đạt giải Nhì và 193 thí sinh đạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Điểm xét tuyển tài năng của hơn 3.600 thí sinh diện 1.2 và 1.3 cũng đã được gửi tới tài khoản đăng ký trên hệ thống. Một số chỉ số chính về điểm xét tuyển tài năng diện 1.2 và 1.3 năm 2026 như sau: Có 53 thí sinh đạt điểm tối là 100/100 điểm, 145 thí sinh đạt 90/100 điểm, thấp nhất là 55 điểm, điểm trung bình là 80,95 điểm và điểm trung vị là 83,00 điểm.

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã công bố phương án quy đổi điểm trúng tuyển giữa các phương thức tuyển sinh của Nhà trường.

Thí sinh có điểm xét tuyển tài năng diện 1.2 và 1.3 muốn xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội đều phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống lọc ảo của Bộ GDĐT tại địa chỉ (https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) từ ngày 02-14/7/2026, với số lượng là 15 nguyện vọng. Điều này cũng tăng cơ hội cho các thí sinh xét tuyển tài năng có thể đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành học hơn tại Đại học Bách khoa Hà Nội.