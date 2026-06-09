Trước giờ G thi tốt nghiệp THPT 2026: Kích hoạt "lá chắn" chống gian lận bằng AI

Kích hoạt kịch bản cho mọi tình huống

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là kỳ thi có quy mô lớn nhất trong năm của ngành giáo dục với hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 em so với năm trước. Cả nước bố trí 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi. Hàng chục nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng các lực lượng công an, y tế, điện lực, thanh niên tình nguyện được huy động phục vụ kỳ thi.

Năm nay cũng là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính. Tại nhiều địa phương, địa bàn quản lý rộng hơn, số lượng đơn vị hành chính thay đổi, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại một điểm thi trên địa bàn

Bên cạnh đó, thời điểm diễn ra kỳ thi trùng với mùa mưa bão ở nhiều địa phương. Khu vực miền núi phía Bắc đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trong khi một số địa phương khác có thể xảy ra dông lốc, mưa lớn hoặc mất điện cục bộ. Điều này khiến công tác chuẩn bị phải được tính toán kỹ lưỡng hơn.

Trước những áp lực đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát toàn diện các khâu chuẩn bị, từ cơ sở vật chất, nhân sự đến các phương án bảo đảm an toàn đề thi, bài thi và ứng phó với các tình huống bất thường. Công tác tập huấn được triển khai cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, lực lượng công an và các đơn vị tham gia tổ chức thi. Gần 6.000 cán bộ đến từ các cơ sở giáo dục đại học sẽ tham gia công tác kiểm tra, giám sát tại các hội đồng thi trên cả nước.

Tại Hà Nội, địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớn nhất cả nước, công tác chuẩn bị đang được hoàn tất. Năm nay, Thủ đô có 129.173 thí sinh đăng ký dự thi tại 222 điểm thi với 5.899 phòng thi. Khoảng 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động tham gia tổ chức kỳ thi. Các phương án về cơ sở vật chất, an ninh, y tế, giao thông, điện và phòng cháy chữa cháy đã được rà soát, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Tại Sơn La, ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La cho biết, năm nay địa phương có hơn 14.000 thí sinh dự thi tại 33 điểm thi với 655 phòng thi. Tỉnh đã xây dựng các phương án phòng chống gian lận công nghệ cao, đồng thời chuẩn bị kịch bản ứng phó với mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất và các tình huống bất thường.

Theo ông Chiến, dù là năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Sơn La đã phân công rõ trách nhiệm giữa các đơn vị để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thông suốt.

Trong khi đó, đại diện UBND tỉnh Lào Cai cho biết địa phương có gần 20.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 58 điểm thi với 852 phòng thi. Đây là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong khi địa bàn rộng và thời điểm thi thường trùng mùa mưa lũ. Tỉnh đã xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống thiên tai và thành lập các tổ hỗ trợ liên xã để xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

Hiện nay các địa phương đều đã chuẩn bị cho những tình huống khó khăn nhất có thể xảy ra. Mục tiêu không chỉ là tổ chức kỳ thi đúng quy chế mà còn bảo đảm mọi thí sinh đều có cơ hội dự thi trong điều kiện thuận lợi và an toàn.

Dựng nhiều lớp "lá chắn" trước nguy cơ gian lận bằng AI

Nếu như những năm trước, mối lo lớn nhất là các thiết bị ghi âm, truyền tin siêu nhỏ thì năm nay, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra những thách thức mới đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi.

Tại Hội nghị tập huấn công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức, Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP Hà Nội đã cảnh báo về nguy cơ gian lận thi cử bằng công nghệ cao sau một vụ việc xảy ra ngay trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua.

Các thiết bị hỗ trợ sức khỏe của thí sinh được lực lượng Công an kiểm tra, dán tem đảm bảo trước khi vào phòng thi

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, một thí sinh đã sử dụng điện thoại thông minh trong phòng thi để chụp đề rồi tải lên Google Lens và Google Gemini nhằm tìm lời giải. Hành vi này bị giám thị phát hiện sau khoảng 15 phút, nhưng cho thấy các công cụ AI đang có nguy cơ bị lợi dụng để hỗ trợ gian lận thi cử.

Ông cho biết hiện nay nhiều phần mềm có khả năng tự động giải bài tập chỉ từ hình ảnh đề thi được tải lên mà không cần nhập lại nội dung bằng văn bản như trước. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác kiểm tra, giám sát tại các điểm thi.

Đại diện Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT có quy mô và tính chất hoàn toàn khác các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp. Đối tượng dự thi đa dạng, trong đó nhiều thí sinh có khả năng tiếp cận và sử dụng thành thạo các thiết bị công nghệ cao. Vì vậy, cán bộ làm công tác thi tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, đề thi tốt nghiệp THPT thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Tối mật". Mọi khâu từ in sao, vận chuyển, bảo quản đến tổ chức coi thi đều phải thực hiện nghiêm ngặt theo quy định. Đối với thí sinh, mọi hành vi quay phim, chụp ảnh đề thi để phát tán hoặc phục vụ mục đích gian lận đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

"Chỉ cần một hình ảnh đề thi bị đưa ra ngoài, chưa biết đã được giải hay chưa, thì hành vi đó đã vi phạm pháp luật", Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn nhấn mạnh.

Theo thống kê của lực lượng công an, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã có 3 thí sinh bị khởi tố liên quan đến hành vi làm lộ đề thi. Các thiết bị gian lận hiện nay cũng được ngụy trang ngày càng tinh vi dưới dạng kính mắt, bút viết, đồng hồ thông minh hoặc tai nghe siêu nhỏ, gây khó khăn cho công tác phát hiện.

Không chỉ tại Hà Nội, nguy cơ gian lận bằng công nghệ cao đang được Bộ Công an đặc biệt lưu ý trong công tác chuẩn bị kỳ thi năm nay. Tại Hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ông Vũ Mạnh Tuân, Trưởng phòng 6, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an cho biết các phương thức gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao đang ngày càng tinh vi và khó nhận biết hơn trước.

"Việc làm lộ, lọt đề thi hoặc thông tin liên quan đến đề thi không chỉ vi phạm quy chế mà còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự", ông Vũ Mạnh Tuân nhấn mạnh.

Theo đại diện Bộ Công an, lực lượng công an đã tham gia từ khâu ra đề, in sao, vận chuyển đề thi đến bảo quản bài thi, chấm thi; đồng thời tăng cường rà soát không gian mạng để phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm quy chế hoặc phát tán thông tin sai sự thật liên quan đến kỳ thi.

Bộ Công an cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ điểm thi, khu vực in sao đề thi, chấm thi; nghiên cứu trang bị các thiết bị kỹ thuật phù hợp để phát hiện gian lận công nghệ cao và tăng cường tập huấn cho lực lượng sử dụng.

Từ những vi phạm xảy ra trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trưởng điểm thi rà soát kỹ mọi điều kiện phục vụ kỳ thi, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Ông cũng lưu ý cán bộ coi thi dành thời gian nhắc nhở thí sinh kiểm tra lại tư trang cá nhân trước giờ thi, tuyệt đối không mang điện thoại và các thiết bị công nghệ cao vào phòng thi.

Trước giờ G, "lá chắn" bảo vệ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã được kích hoạt trên nhiều mặt trận với mục tiêu cao nhất là tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng và không để xảy ra sai phạm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức tại 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi. Bộ GD&ĐT điều động gần 6.000 cán bộ từ các cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác kiểm tra, giám sát tại các hội đồng thi trên toàn quốc.

Ngày mai (10/6) các thí sinh làm thủ tục dự thi, các môn trong hai ngày 11 và 12/6. Kết quả thi dự kiến được công bố vào 8 giờ ngày 1/7/2026, tạo thuận lợi cho thí sinh trong quá trình đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng.