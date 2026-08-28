TP.HCM đảm bảo đủ sách giáo khoa trước ngày 5/9 Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Trong buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội chiều 27/8, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, theo báo cáo từ Nhà Xuất bản Giáo dục đến ngày 17/8, có 24 triệu bản sách giáo khoa đã đến tay phụ huynh, học sinh, nhà trường trên địa bàn thành phố, đạt tỉ lệ 95%. Trong đó, cấp tiểu học đạt 98%, cấp THCS là 90%, cấp THPT là 80%.

Đại diện Sở cũng cho biết, nhà xuất bản đã cam kết trước ngày khai giảng 5/9 cung cấp đủ theo số lượng các cơ sở giáo dục đã đăng ký. Đồng thời, nhà xuất bản cũng đưa ra 6 địa chỉ cụ thể tại TP.HCM nếu không có nhu cầu mượn thì sẽ mua bên ngoài.

Đến ngày 17/8, có 24 triệu bản sách giáo khoa đã đến tay phụ huynh, học sinh, nhà trường trên địa bàn thành phố

"Sở đã có công văn gửi các đơn vị, đề nghị phối hợp cung cấp thông tin giữa nhà xuất bản và các cơ sở giáo dục để phối hợp chặt chẽ trong việc cung ứng sách giáo khoa. Qua làm việc với nhà xuất bản, đơn vị cũng cam kết cung cấp đầy đủ sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục để thực hiện hình thức cho mượn hoặc tự mua, bảo đảm trước 5/9 có đủ sách giáo khoa cho học sinh", ông Phong nói.

Thông tin thêm, ông Phong cho biết, trước thềm năm học mới, TP.HCM đã có 930/1.000 phòng học mới theo kế hoạch được đưa vào sử dụng.

Theo ông Phong, trong chiến dịch thi đua "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026 - 2027", tính đến ngày 20/8, đã có 49/53 dự án hoàn thành, với 930 phòng học mới (đạt khoảng 89,08% đối với nhóm dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 5/9).

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Năm học 2026-2027, toàn thành phố tăng hơn 96.000 học sinh, tổng số 2,6 triệu học sinh cả công lập và ngoài công lập từ mầm non đến THPT. Trong đó, mầm non có khoảng hơn 516.800 học sinh, tăng gần 47.000 em so với năm học trước. Cấp tiểu học có 963.175 học sinh, THCS có 777.029 học sinh; THPT có 364.006 học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết lễ khai giảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến sẽ diễn ra ngày 5/9, điểm cầu chính của TP.HCM đặt tại Trường THPT Trần Khai Nguyên (225 Nguyễn Tri Phương, phường An Đông).