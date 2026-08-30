Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc chạy đua trước ngày đón hơn 17.000 sinh viên

Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc những ngày cuối tháng 8, một số hạng mục vẫn đang được khẩn trương hoàn thiện trước năm học mới.

Theo kế hoạch năm học 2026-2027, khoảng 17.063 sinh viên thuộc 11 đơn vị đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ học tập tại Hòa Lạc. Trong đó, có những trường đưa số lượng lớn sinh viên lên cơ sở này như Trường Đại học Công nghệ với 4.020 sinh viên năm thứ nhất, Trường Đại học Giáo dục với 3.695 sinh viên và Trường Đại học Luật với 2.081 sinh viên.

Tiến sĩ Bùi Trung Ninh, Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Công nghệ cho biết, cơ sở giai đoạn 1 tại Hòa Lạc hiện gần như hoàn thiện, gồm tòa nhà làm việc, hai tòa giảng đường và thực hành, nhà đa năng, nhà xưởng cùng các hạng mục phục vụ sinh viên. Ngày 3/9, trường dự kiến tổ chức nhập học cho hơn 4.000 sinh viên. Hơn 400 sinh viên tình nguyện được huy động để hỗ trợ tân sinh viên và phụ huynh.

Theo Trường Đại học Công nghệ, khoảng 2.000 trong hơn 4.000 tân sinh viên dự kiến được bố trí ký túc xá của Đại học Quốc gia Hà Nội. Số còn lại có thể lựa chọn các khu trọ bên ngoài mà nhà trường đã kết nối, khảo sát.

Pano, khẩu hiệu chào đón tân sinh viên được dựng trong khuôn viên khi ngày khai trường đang đến gần.

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Các thiết bị tại phòng thực hành chờ sinh viên bắt đầu những giờ học thực hành.

Trung tâm Thư viện và Tri thức số tại HT2 đã có đông sinh viên đến đọc sách, tự học và học nhóm.

Những không gian tự học, học nhóm tại Trung tâm Thư viện và Tri thức số đang được sinh viên sử dụng hằng ngày.

Sinh viên đọc sách, làm việc...

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