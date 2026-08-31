Ăn thường xuyên loại thịt này này có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ

Một số thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày có thể âm thầm làm tăng các yếu tố nguy cơ đột quỵ nếu được sử dụng thường xuyên. Trong đó, thịt đỏ chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích, thịt nguội và giăm bông là nhóm thực phẩm cần hạn chế.

Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai trên thế giới và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật. Trong đó, đột quỵ thiếu máu não là loại thường gặp nhất, xảy ra khi cục máu đông làm tắc nghẽn dòng máu lên não.

Chế độ ăn uống lành mạnh có thể góp phần giảm nguy cơ đột quỵ. Ngược lại, một số thực phẩm nếu tiêu thụ thường xuyên có thể tác động tiêu cực đến huyết áp, mạch máu và cholesterol.

Một số thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày có thể âm thầm làm tăng các yếu tố nguy cơ đột quỵ (ảnh Getty Images)

Thịt đỏ chế biến sẵn có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ

Thịt đỏ chế biến sẵn bao gồm các loại thịt được bảo quản hoặc chế biến bằng những phương pháp như ướp muối, hun khói hoặc sử dụng chất bảo quản. Các thực phẩm phổ biến gồm thịt xông khói, xúc xích, thịt nguội, giăm bông và một số loại thịt chế biến sẵn khác.

Một số nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên ăn thịt đỏ chế biến sẵn có nguy cơ đột quỵ cao hơn so với những người hiếm khi sử dụng. Nguy cơ có xu hướng tăng khi lượng thịt chế biến sẵn trong chế độ ăn tăng lên.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên hạn chế nhóm thực phẩm này càng nhiều càng tốt, thay vì coi chúng là thực phẩm sử dụng hàng ngày.

Nhiều muối có thể làm tăng huyết áp

Muối là một trong những chất thường được sử dụng để bảo quản thịt chế biến sẵn. Vì vậy, nhóm thực phẩm này có thể trở thành nguồn cung cấp natri đáng kể trong chế độ ăn.

Tiêu thụ quá nhiều natri có thể làm tăng huyết áp. Đây là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng nhất của đột quỵ. Khi lượng natri trong cơ thể tăng, nước được giữ lại nhiều hơn, làm tăng lượng máu lưu thông trong mạch và gây áp lực lên thành mạch. Nếu tình trạng này kéo dài, mạch máu có thể trở nên cứng và kém đàn hồi, đồng thời huyết áp tiếp tục tăng.

Có thể ảnh hưởng đến mạch máu

Thịt chế biến sẵn thường chứa các chất bảo quản, trong đó có nitrit. Những chất này giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn, giữ thực phẩm lâu hơn và góp phần tạo màu đặc trưng cho thịt chế biến. Tuy nhiên, nitrat và nitrit có thể liên quan đến rối loạn chức năng mạch máu, làm tăng độ cứng của động mạch và ảnh hưởng đến sức khỏe mạch máu.

Trong dạ dày, nitrit có thể phản ứng với protein và sắt trong thịt để hình thành các hợp chất nitrosamine. Một số nghiên cứu cho thấy việc thường xuyên tiêu thụ thực phẩm có bổ sung nitrit có liên quan đến nguy cơ tăng huyết áp.

Chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol

Không chỉ chứa nhiều natri và chất bảo quản, một số loại thịt chế biến sẵn còn có hàm lượng chất béo bão hòa cao. Chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol LDL, thường được gọi là cholesterol “xấu”. Khi lượng LDL trong máu tăng, cholesterol có thể tích tụ trong thành động mạch và góp phần hình thành các mảng xơ vữa.

Theo thời gian, các mảng xơ vữa có thể làm hẹp hoặc tắc nghẽn mạch máu, cản trở dòng máu lên não và làm tăng nguy cơ đột quỵ thiếu máu não. Một số nghiên cứu cũng cho thấy những người ăn nhiều thịt đỏ chế biến sẵn có nguy cơ gặp tình trạng cholesterol cao hơn so với những người không hoặc ít sử dụng nhóm thực phẩm này.

Có thể ảnh hưởng đến hệ vi sinh đường ruột và độ cứng động mạch

Một cơ chế khác được quan tâm là sự tương tác giữa thịt đỏ chế biến sẵn và hệ vi sinh đường ruột. Các loại thịt đỏ và thịt chế biến có thể thúc đẩy một số vi khuẩn đường ruột tạo ra TMAO (trimethylamine N-oxide). Hợp chất này được cho là có thể làm tăng xu hướng hình thành cục máu đông và thúc đẩy quá trình xơ cứng động mạch. Một số nghiên cứu cũng cho thấy lượng TMAO tăng lên liên quan đến nguy cơ huyết áp cao, từ đó có thể làm gia tăng thêm các yếu tố nguy cơ đột quỵ.

Làm gì để giảm nguy cơ đột quỵ?

Không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn thịt chế biến sẵn khỏi chế độ ăn. Tuy nhiên, thay vì sử dụng hàng ngày, nên coi đây là nhóm thực phẩm chỉ nên ăn thỉnh thoảng, đặc biệt với những người đang có huyết áp cao, cholesterol cao hoặc từng bị đột quỵ.

Những thay đổi để giảm nguy cơ đột quỵ

Tăng chất xơ

Chất xơ có thể giúp giảm cholesterol LDL, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và huyết áp, đồng thời tạo cảm giác no lâu. Có thể bổ sung chất xơ từ trái cây, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và hạt giống. Một chế độ ăn cân bằng nên ưu tiên các nguồn chất xơ tự nhiên thay vì phụ thuộc vào thực phẩm bổ sung.

Ưu tiên thực phẩm giàu kali

Thực phẩm giàu kali có thể giúp cân bằng một phần tác động của natri đối với huyết áp. Một số nguồn kali tốt gồm trái cây sấy, bí đỏ, khoai tây nướng, chuối, các loại đậu, đậu lăng và đậu nành non.

Có thể lựa chọn chế độ ăn DASH

Chế độ ăn DASH được xây dựng nhằm hỗ trợ kiểm soát huyết áp và đã được chứng minh có thể góp phần giảm nguy cơ đột quỵ. Chế độ ăn này ưu tiên rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt và thực phẩm giàu kali, đồng thời hạn chế natri, chất béo bão hòa và thực phẩm chế biến sẵn.

Tăng cường vận động

Hoạt động thể chất thường xuyên có thể giúp giảm viêm, cải thiện chuyển hóa glucose, đồng thời hỗ trợ kiểm soát huyết áp và cholesterol.

Người trưởng thành nên hướng tới ít nhất 150 phút hoạt động aerobic cường độ vừa mỗi tuần, kết hợp các buổi tập tăng cường sức mạnh cơ bắp.

Chủ động kiểm tra huyết áp

Huyết áp cao có thể diễn ra mà không gây triệu chứng rõ ràng, nhưng lại là một trong những yếu tố nguy cơ lớn nhất của đột quỵ.

Vì vậy, việc kiểm tra huyết áp thường xuyên, bao gồm theo dõi tại nhà khi cần thiết, giúp mỗi người biết được tình trạng sức khỏe của mình và chủ động điều chỉnh lối sống.

Ăn thịt chế biến sẵn ở mức nào?

Thịt xông khói, xúc xích, thịt nguội hay các loại thịt chế biến sẵn không nhất thiết phải bị loại bỏ hoàn toàn khỏi thực đơn. Tuy nhiên, nên hạn chế tần suất sử dụng và không coi đây là nguồn thực phẩm chính trong chế độ ăn hàng ngày. Thay vào đó, có thể ưu tiên cá, thịt gia cầm, các loại đậu, đậu lăng, hạt và những nguồn protein ít chất béo hơn.

Quan trọng nhất là xây dựng chế độ ăn tổng thể lành mạnh, kết hợp với vận động thường xuyên và kiểm soát các yếu tố nguy cơ như huyết áp, cholesterol và đường huyết. Những thay đổi nhỏ nhưng duy trì lâu dài có thể góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch và não bộ.