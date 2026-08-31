Bài học về sự thấu cảm từ tân thủ khoa bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội

Tân thủ khoa Bác sĩ nội trú Phạm Quang Minh trong ngày lễ tốt nghiệp tại Trường Đại học Y Hà Nội và khoảnh khắc hạnh phúc bên cha mẹ - điểm tựa vững chắc trên hành trình chinh phục ước mơ áo blouse trắng.

Cơ duyên đưa Phạm Quang Minh đến với ngôi trường y khoa trọng điểm bắt đầu từ những năm tháng cấp ba tại ngôi trường chuyên của tỉnh Ninh Bình. Vốn là học sinh giỏi quốc gia môn Hóa với tư duy logic sắc bén, quyết định rẽ hướng sang y khoa của Minh ban đầu xuất phát từ lời gửi gắm đầy kỳ vọng của ông ngoại.

Chứng kiến tác phong chuẩn mực và sự tận tâm của các y bác sĩ trong một lần đưa ông ngoại đi khám răng, Minh bắt đầu xác định mục tiêu theo đuổi ngành y. Khi chính thức bước chân vào giảng đường Trường Đại học Y Hà Nội, Minh nhận ra đây là lựa chọn hoàn toàn đúng đắn, nơi nền tảng tư duy khoa học được phát huy tối đa để giải mã những cơ chế bệnh học phức tạp của ngành Răng - Hàm - Mặt.

Đối với sinh viên khối ngành sức khỏe, kỳ thi tuyển chọn bác sĩ nội trú luôn được định hình là cột mốc sau đại học khốc liệt bậc nhất, mang tính quyết định sự nghiệp. Đối mặt với khối lượng kiến thức khổng lồ gồm 13 môn chia thành ba bài thi, Minh đã xây dựng chiến lược ôn tập khoa học từ năm học thứ năm. Thay vì học vẹt hay học mẹo, nam sinh áp dụng triệt để phương pháp tư duy hiểu sâu bản chất, ôn song song các môn cơ sở (Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Y sinh học di truyền) để làm nền tảng lý giải cặn kẽ các bệnh lý chuyên ngành.

"Khi dùng kiến thức cơ sở để lý giải từng cơ chế, mọi thứ trở nên logic và dễ hiểu. Những phần khó, em thường tự nói đi nói lại một mình như đang giảng cho người khác để ghi nhớ sâu", Minh chia sẻ.

Giai đoạn nước rút trước kỳ thi chính là thử thách ý chí lớn nhất. Song song với việc vượt qua kỳ thi tốt nghiệp lâm sàng với 10 trạm chạy khắt khe, Minh cùng nhóm bạn duy trì cường độ tự học từ 8 đến 10 tiếng mỗi ngày, đẩy lên 12 tiếng trong tháng cuối tại các không gian học 24/7. Nhờ luôn đảm bảo ngủ đủ giấc, giữ tinh thần tỉnh táo cùng điểm tựa tinh thần vững chắc từ gia đình và thầy cô, nam sinh đã vượt qua mọi áp lực để giành ngôi vị thủ khoa.

Bên cạnh lý thuyết vững vàng, sự trưởng thành của một bác sĩ trẻ còn được tôi luyện qua thực tiễn lâm sàng. Từ năm thứ tư, việc chủ động tiếp cận môi trường thực tế tại các phòng khám và bệnh viện trung ương đã giúp Minh hiểu rõ mối liên hệ giữa sách vở và giường bệnh.

Quá trình thực hành lâm sàng nghiêm túc và miệt mài rèn giũa chuyên môn của tân thủ khoa Bác sĩ nội trú Phạm Quang Minh. Ảnh: QM

Trực tiếp tham gia phụ các bác sĩ xử lý các ca bệnh phức tạp như áp-xe vùng hàm mặt có nguy cơ chèn ép đường thở, nam sinh cảm nhận sâu sắc rằng người bác sĩ đứng trước ca bệnh thực tế phải luôn bản lĩnh, nhạy bén và xử lý quyết đoán.

Nhìn lại chặng đường 6 năm miệt mài, điều khiến tân thủ khoa trân trọng và tâm đắc nhất chính là tác phong từ các thế hệ đi trước. "Suốt sáu năm học tại Y Hà Nội, điều em trân trọng và muốn học theo nhất ở các thầy cô, anh chị là sự tỉ mỉ tuyệt đối và tinh thần coi người bệnh là trung tâm. Vùng hàm mặt rất phức tạp và nhạy cảm; nhìn thầy cô cẩn trọng từng đường rạch, nâng niu từng vạt mô mềm, em hiểu y thuật đỉnh cao đến từ sự kỷ luật ở những chi tiết nhỏ nhất.

Thầy cô không chỉ chữa bệnh lý mà còn chăm sóc cả tâm lý, giải tỏa nỗi sợ và sự tự ti cho bệnh nhân. Đó là tấm gương sáng nhất nhắc nhở em: Một bác sĩ giỏi cần đôi bàn tay chuẩn xác, nhưng quan trọng hơn là một cái tâm biết lắng nghe", tân thủ khoa bộc bạch.

Bên cạnh chuyên môn vững vàng, tân thủ khoa luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các hoạt động giáo dục sức khỏe và chăm sóc cộng đồng. Ảnh: QM

Với số điểm các thành phần rất cao và đồng đều (9,08 điểm các môn cơ sở, 8,75 điểm chuyên ngành 1 và 9,17 điểm chuyên ngành 2), Quang Minh đã sẵn sàng bước vào chặng đường đào tạo bác sĩ nội trú phía trước.

Dù đang trong quá trình cân nhắc để lựa chọn chuyên ngành sâu gắn bó lâu dài, nam sinh luôn tâm niệm danh hiệu thủ khoa mới chỉ là vạch xuất phát. Ba năm nội trú tới sẽ là quãng thời gian quý giá để cậu mài giũa tay nghề, tiếp cận các kỹ thuật hiện đại, với mục tiêu cao nhất là trở thành một người thầy thuốc vững vàng về y thuật, trong sáng về y đức, góp phần chăm sóc và mang lại nụ cười khỏe mạnh cho người bệnh.