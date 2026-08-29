Chân dung tân Phó hiệu trưởng trẻ nhất trong lịch sử Trường Đại học Kiến trúc, là Phó giáo sư trẻ nhất cả nước

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội vừa trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Trần Trung Hiếu giữ chức Phó hiệu trưởng nhà trường.

Quyết định số 1516/QĐ-BXD ngày 25/8/2026 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Trung Hiếu - Phó Giáo sư, Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình đặc biệt, Trưởng phòng Tổng hợp Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội kể từ ngày 25/8/2026.

Sinh năm 1991, PGS.TS. Trần Trung Hiếu - Tân Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội là một trong ba Phó giáo sư trẻ nhất cả nước trong liên ngành Xây dựng - Kiến trúc năm 2025. Thầy nhận bằng Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình đặc biệt ở tuổi 30 và nhanh chóng khẳng định bản lĩnh học thuật khi tham gia giảng dạy tại Bộ môn Kết cấu Bê tông cốt thép - Gạch đá, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2014.

PGS.TS. Trần Trung Hiếu nhận quyết định công tác. Ảnh: NTCC

Trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy, PGS.TS. Trần Trung Hiếu đã hoàn thành nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, cấp Bộ; xuất bản sách tại các Nhà xuất bản có uy tín. Ngoài ra, thầy đã công bố hơn 40 bài báo khoa học với hơn 30 bài là tác giả chính. Trong đó có nhiều bài báo khoa học được đăng trên Tạp chí Quốc tế uy tín SCIE và SCOPUS, các Tạp chí khoa học uy tín trong nước và kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế, quốc gia.

PGS.TS. Trần Trung Hiếu cũng xuất sắc đạt nhiều bằng khen và danh hiệu cao quý như: Bằng khen của Chính phủ, Bằng khen của Bộ Xây dựng, Bằng khen Trung ương Đoàn, Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội, danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở…