Năm 2025 Tuyên Quang không có bài thi nào đạt điểm 10 môn Toán tốt nghiệp THPT

Theo công bố của Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đối với môn Toán cả nước có 4208 bài thi đạt điểm tuyệt đối.

Địa phương dẫn đầu số lượng điểm 10 môn Toán là TP. Hà Nội (676), tiếp theo là TP. HCM (445), Nghệ An (350); Ninh Bình (287)...

Mặc dù không nằm trong top 10 địa phương có điểm trung bình môn Toán cao nhất và có số bài thi đạt điểm 10 cao nhất tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhưng tỉnh Tuyên Quang cũng xếp thứ 11 bài thi đạt điểm tuyệt đối, nằm trong nhóm địa phương có thành tích nổi bật về môn toán.

Cụ thể, học sinh địa phương này đạt 153 điểm tuyệt đối môn thi Toán.

Điều khiến dư luận chú ý là tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - kỳ thi đầu tiên được tổ chức theo chương trình 2018 và cũng là năm đầu tiên kỳ thi diễn ra trong bối cảnh đơn vị hành chính mới (sáp nhập tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang thành tỉnh Tuyên Quang), học sinh tỉnh Tuyên Quang đạt 258 điểm 10 ở các môn, điểm trung bình các môn thi là 6,1.

Trong đó, có 162 thí sinh đạt điểm 10 môn Địa lý, 46 thí sinh đạt điểm 10 môn Lịch sử, 16 thí sinh đạt điểm 10 môn Công nghệ, 18 thí sinh đạt điểm 10 môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, 12 thí sinh đạt điểm 10 môn Vật lí, 3 thí sinh đạt điểm 10 môn Ngoại ngữ và 1 thí sinh đạt điểm 10 môn Sinh học. Với việc có 16 bài thi đạt điểm 10 của môn Công nghệ giúp Tuyên Quang đứng đầu cả nước về môn thi này.

Tuy nhiên, không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn Toán.

(Nguồn: moet)

Không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 nhưng năm 2026 học sinh tỉnh Tuyên Quang đạt kỳ tích khi có 154 thí sinh đạt điểm 10 môn thi bắt buộc này.

Riêng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 146 em, chiếm tỷ lệ 95% của toàn tỉnh và chiếm 45% của toàn trường Chuyên.

Điều khiến dư luận quan tâm hơn khi có 1 dải liên tiếp số báo danh liền kề nhau có mức điểm tuyệt đối. Cụ thể, từ số báo danh 08016xxx - 08016xxx gồm 328 bài thi, có tới 147 bài đạt điểm 10.

Ngoài ra, có 24 bài đạt 9,75 điểm, 84 bài đạt 9,5 điểm. Như vậy, riêng nhóm từ 9,5 điểm trở lên có 255 bài (chiếm 78% tổng số bài thi). Còn nếu tính từ mốc 9 điểm, có 298/327 bài, chiếm khoảng 91%, đạt từ 9 điểm trở lên.

147/153 bài thi đạt điểm 10 môn Toán của tỉnh Tuyên Quang là học sinh trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Chia sẻ với P/V VOV2, chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc (Hà Nội) cho rằng, với mức độ phân hóa cao của đề thi, việc có số lượng hàng trăm bài thi đạt điểm tuyệt đối môn Toán tập trung vào một nhóm thí sinh có số báo danh liền kề nhau tại một điểm thi là điều mà dư luận có cơ sở để đặt câu hỏi hoài nghi.

"Sự bất thường ở đây lại tập trung ở một địa điểm thi là trường THPT Chuyên. Trong trường chuyên không phải học sinh nào cũng học tốt môn Toán. Tuy nhiên, không ít thí sinh học các môn chuyên khoa học xã hội nhưng đạt điểm tuyệt đối môn Toán. Mặc dù các cơ quan chức năng đang rà soát và chưa có kết luận nhưng dư luận có quyền đặt ra nghi vấn", thầy Vũ Khắc Ngọc chia sẻ.

Bên cạnh những bất thường môn Toán, môn thi tiếng Anh Tốt nghiệp THPT của học sinh tỉnh Tuyên Quang cũng có nhiều bất ngờ. Toàn tỉnh có khoảng 16.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp, riêng tiếng Anh có hơn 2.000 thí sinh chọn thi.

Theo công bố của Bộ GD-ĐT, tỉnh Tuyên Quang đứng thứ 2 về điểm trung bình môn Tiếng Anh (5.397), chỉ xếp sau TP. Hà Nội (5.549), xếp trên cả TP. Hồ Chí Minh.

(Nguồn: moet)

Trước đó, VOV2 đã đưa tin, qua rà soát, Bộ GD-ĐT nhận thấy kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ. Ngay trong ngày 2/7, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã về làm việc, phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang để kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT và quy trình tổ chức Kỳ thi.

Việc kiểm tra, rà soát đang được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, toàn diện, bảo đảm đánh giá đúng bản chất sự việc; trường hợp phát hiện vi phạm (nếu có) sẽ được xử lý theo đúng quy định, đúng thẩm quyền theo phân cấp trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thông tin tới báo chí, Công an tỉnh Tuyên Quang cũng cho biết đang phối hợp với ngành giáo dục và các cơ quan liên quan rà soát, xác minh toàn diện các thông tin liên quan.

Theo Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/5/2026 về việc tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn các địa phương về công tác chuẩn bị và tổ chức thi; xây dựng đề thi; nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát bảo đảm kỷ luật, kỷ cương của kỳ thi… Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tại địa phương.