Thi vào lớp 10 Hà Nội: Danh sách các điểm thi trên toàn thành phố

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027, Hà Nội 224 điểm thi không chuyên và 27 điểm thi chuyên.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 diễn ra ngày 30-31/5. Trong đó, buổi sáng ngày 30/5, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn, chiều 30/5, làm bài thi môn Toán. Sáng 31/5, thí sinh làm bài thi môn Toán.

Đề thi gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp trung học cơ sở thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Năm nay, với việc đăng ký nguyện vọng công lập không chuyên, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường trung học phổ thông công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký.

Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, học sinh được xét nguyện vọng 2 (điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 tối thiểu 0,5 điểm).

Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 2, học sinh được xét nguyện vọng 3 (cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng tối thiểu 1,0 điểm).

Danh sách các điểm thi như sau: