87 trường công ở Hà Nội có tỷ lệ chọi vào lớp 10 'căng' hơn năm ngoái

Năm học 2026-2027, số thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên của Hà Nội là 124.915 với nguyện vọng 1 (NV1); 121.792 nguyện vọng 2 (NV2); 108.358 nguyện vọng 3 (NV3). Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 được Sở GD-ĐT Hà Nội giao cho 122 trường công lập không chuyên là 79.533.

Theo thống kê của VietNamNet từ dữ liệu của Sở GD-ĐT Hà Nội, có 87 trường THPT công lập có tỷ lệ chọi thi vào lớp 10 năm nay cao hơn năm 2025. Điều này đồng nghĩa thí sinh sẽ phải cạnh tranh cao hơn để giành suất vào các trường này.

Cụ thể, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là trường có tỷ lệ chọi tăng mạnh nhất so với năm ngoái. Tiếp theo là các trường: THPT Yên Hòa, THPT Thăng Long, THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân, THPT Nhân Chính...

Ở chiều ngược lại, Trường THPT Quang Trung - Hà Đông có tỷ lệ chọi không thay đổi, trong khi 34 trường có tỷ lệ chọi thấp hơn so với năm trước.

Các trường THPT công lập có tỷ lệ chọi thi lớp 10 năm 2026 căng thẳng hơn so với năm ngoái gồm:

Thống kê của VietNamNet từ số liệu của Sở GD-ĐT Hà Nội.

Ở nhóm các trường có tỷ lệ chọi cao, Trường THPT Yên Hòa tiếp tục đứng đầu với tỷ lệ 1/3,35 (so với 1/2,44 của năm ngoái).

Xếp sau là Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với tỷ lệ 1/3 và Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai với 1/2,68. Tiếp đến là các trường có mức cạnh tranh cao như THPT Nhân Chính, THPT Kim Liên, THPT Phan Đình Phùng...

Đáng chú ý, trong top 15 trường có tỷ lệ chọi vào lớp 10 cao nhất Hà Nội năm 2026, có 2 trường THPT đóng trên địa bàn phường Cửa Nam (gồm Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm và Trường THPT Việt Đức).

Ngược lại, cũng có những trường có tỷ lệ chọi rất thấp. Có 6 trường THPT mà số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường còn thấp hơn cả chỉ tiêu. Các trường này đều ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Đứng đầu danh sách là Trường THPT Minh Châu (mới thành lập) với tỷ lệ chọi 1/0,27. Số học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 của trường này chỉ 24 trong khi chỉ tiêu là 90. Xếp sau lần lượt là Trường THPT Lưu Hoàng (với tỷ lệ chọi 1/0,83) và Trường THPT Đại Cường (với tỷ lệ chọi 1/0,88).

Trong top 15 trường THPT ở Hà Nội có tỷ lệ chọi thấp nhất năm 2026, có 2 trường ở xã Ứng Hòa (gồm THPT Đại Cường và THPT Ứng Hòa B), 2 trường ở xã Mỹ Đức (gồm THPT Hợp Thanh và THPT Mỹ Đức A).

Chi tiết mức tăng/giảm tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm 2026 của các trường THPT công lập không chuyên tại Hà Nội:

Những trường được bôi vàng là những trường năm nay mới thành lập hoặc thay đổi mô hình, phương thức tuyển sinh. Do đó không so sánh mức tăng giảm tỷ lệ chọi.

Năm 2026, Hà Nội tổ chức thi lớp 10 từ ngày 30/5 đến 1/6.

Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh đăng ký một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn; có thể chọn khác với ngoại ngữ đang học tại trường THCS.

Môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, làm bài 120 phút/bài thi. Môn Ngoại ngữ thi trắc nghiệm khách quan trong 60 phút. Trong mỗi phòng thi có nhiều mã đề, đảm bảo hai thí sinh liền kề không trùng mã. Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm; bài thi được chấm bằng phần mềm máy tính.

Đề thi sẽ gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 cấp THCS.

Với số lượng khoảng 125.000 học sinh đăng ký tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm 2026, Sở GD-ĐT Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 250 điểm thi với hơn 5.400 phòng để tổ chức thi. Năm nay, Hà Nội cũng có thêm 3 trường THPT công lập mới gồm THPT Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa), THPT Việt Hùng (xã Việt Hùng) và Trường TH-THCS-THPT Minh Châu (xã Minh Châu).

Thí sinh dự thi lớp 10 Hà Nội các năm trước. Ảnh: Phạm Hải.

Năm 2026, Hà Nội bỏ việc phân chia khu vực và điều kiện về hộ khẩu thường trú khi tuyển sinh vào lớp 10. Sở GD-ĐT Hà Nội quy định mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng (NV) dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập không chuyên bất kỳ, xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV3.

Về nguyên tắc tuyển sinh, học sinh trúng tuyển NV1 không được xét tuyển NV2 và NV3.

Học sinh không trúng tuyển NV1 sẽ được xét tuyển NV2. Tuy nhiên, điểm xét tuyển NV2 phải cao hơn ít nhất 0,5 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường.

Học sinh không trúng tuyển NV1 và NV2 sẽ được xét tuyển NV3. Song, điểm xét tuyển NV3 phải cao hơn ít nhất 1 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường.

Khi hạ điểm chuẩn, Sở GD-ĐT cho phép trường nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.