Tỷ lệ chọi lớp 10 chuyên Sư phạm cao nhất gần 1/30

Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội, ngày 6/5 cho biết nhận gần 7.500 hồ sơ đăng ký thi lớp 10, tăng hơn 1.800 so với năm ngoái.

Trong đó, gần 2.100 em đăng ký lớp 10 chuyên Anh, đông gấp 2-7 lần so với các lớp khác. Với chỉ tiêu 70, tỷ lệ chọi lên tới 1/29,9, tức trung bình cứ 30 em đi thi mới có một em đỗ.

Đây là mức cao nhất ở chuyên Sư phạm kể từ 2020, cũng dẫn đầu cả nước. Ở Hà Nội năm nay, chỉ lớp chuyên Trung của trường chuyên Chu Văn An có mức cạnh tranh suýt soát - 1/27,49, còn tại TP HCM, tỷ lệ chọi cao nhất ở 4 trường chuyên là 1/7,13.

Lớp chuyên Sinh bất ngờ giữ vị trí thứ hai về tỷ lệ chọi ở chuyên Sư phạm với 1/19,1; kế đó Ngữ văn - 1/15,8, Hóa học - 1/13,4, đều tăng so với năm ngoái.

Ngược lại, Tin học trong top 2 là lớp đứng thứ hai năm ngoái về mức độ cạnh tranh (1/19) nhưng năm nay giảm một nửa, còn 1/8,1, Vật lý giảm từ 1/13,1 còn 1/10,5. Một trong những lý do là chỉ tiêu của hai lớp này đều tăng từ 35 lên 70.

Năm nay, trường chuyên Sư phạm tuyển 490 học sinh lớp 10, tăng 70 so với năm ngoái.

Thí sinh phải làm bốn bài thi trong hai ngày 4-5/6, gồm Toán, Văn, Tiếng Anh và môn chuyên trong hai ngày 4-5/6. Điểm xét tuyển tính riêng theo hai nhóm.

Một là nhóm thi chuyên Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Địa lý, điểm xét tuyển là tổng môn Toán chung cộng môn chuyên nhân hệ số hai. Điểm Văn và Tiếng Anh chung chỉ là điều kiện.

Nhóm đăng ký lớp chuyên Văn, điểm xét là điểm Văn chung và Văn chuyên nhân hệ số hai. Cách tính này tương tự với lớp chuyên Anh (Anh chung, Anh chuyên).

Thí sinh không được cộng điểm ưu tiên, được xét theo từng lớp chuyên, lấy từ cao xuống thấp. Riêng lớp chuyên Địa lý, trường dự kiến dành 50% chỉ tiêu cho những em đăng ký lớp chuyên này, còn lại dành cho nhóm đăng ký chuyên khác nhưng không đỗ.

Năm ngoái, kỳ thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Sư phạm có hơn 5.700 học sinh dự thi, đông nhất Hà Nội. Lớp chuyên Tin (thi bằng Toán), Văn, Anh cùng lấy 21/30 điểm, cao nhất trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, còn thấp nhất là lớp Tin (thi bằng Tin) với 17 điểm.

Học sinh thi lớp 10 ở Hà Nội năm 2025. Ảnh: Tùng Đinh