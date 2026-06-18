Thí sinh Hà Nội tra cứu kết quả thi lớp 10 ở đâu?

Thí sinh có thể tra cứu kết quả thi lớp 10 trên Cổng thông tin điện tử của Sở GD-ĐT Hà Nội (hanoi.edu.vn) và Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố (tsdaucap.hanoi.gov.vn).

Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT Hà Nội, điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 dự kiến sẽ được công bố vào ngày 19-6-2026.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả trên Cổng thông tin điện tử của Sở GD-ĐT Hà Nội (hanoi.edu.vn) và Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố (tsdaucap.hanoi.gov.vn).

Trong cùng khoảng thời gian này, điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 cũng sẽ được Sở GD-ĐT Hà Nội công bố.

Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, điểm xét tuyển là căn cứ duy nhất để tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm ba môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ, cộng với điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Nếu học sinh đủ điểm trúng tuyển vào nguyện vọng 1 thì không được xét tiếp các nguyện vọng 2 và 3.

Trường hợp không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh sẽ được xét lần lượt đến các nguyện vọng tiếp theo với điều kiện điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường đăng ký ở nguyện vọng 1 ít nhất 0,5 điểm đối với nguyện vọng 2 và 1 điểm đối với nguyện vọng 3.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 diễn ra từ ngày 30-5 đến 1-6 với hơn 124.000 thí sinh tham gia. Thí sinh dự thi ba môn gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ để xét tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập không chuyên; những học sinh đăng ký dự tuyển vào các trường chuyên dự thi các môn chuyên theo quy định.