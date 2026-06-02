Khi nào có điểm thi vào lớp 10 tại TPHCM?

Ngày mai bắt đầu làm phách

Sáng 2/6, hơn 151.000 học sinh đã hoàn thành bài thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM năm học 2026-2027.

Theo kế hoạch từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM, công tác làm phách bài thi sẽ được thực hiện trong hai ngày 3 và 4/6. Từ ngày 5/6, đội ngũ giám khảo sẽ bắt đầu chấm thi chính thức.

Dự kiến chậm nhất đến ngày 9/6, việc chấm thi và đối sánh kết quả sẽ hoàn tất.

Sở GD&ĐT TPHCM cho biết toàn bộ bài thi của thí sinh sẽ được tập trung về khu vực 1 (địa bàn TPHCM trước đây) để tổ chức chấm. Lực lượng giám khảo được huy động từ cả ba khu vực gồm TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Để bảo đảm công tác chấm thi diễn ra thuận lợi, các giám khảo đang cư trú tại khu vực 2 (Bình Dương trước đây) và khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) sẽ được bố trí nơi ăn ở tại khu vực 1 trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Dự kiến sau kỳ thi tốt nghiệp THPT (tức sau 12/6), Sở GD&ĐT TPHCM sẽ công bố điểm thi lớp 10, năm học 2026-2027.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Bước ra khỏi phòng thi môn Toán, nhiều thí sinh hào hứng vì đề thi vừa sức, không đánh đố.

Em Tấn Quang, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn, đánh giá đề thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có độ khó vừa phải và phù hợp với năng lực của đa số học sinh. Theo Quang, đề thi Toán không quá đánh đố, giúp thí sinh tự tin hơn trong quá trình làm bài.

Nam sinh này dự đoán mình có thể đạt khoảng 8 điểm môn Toán. Đối với hai môn đã hoàn thành trước đó, Quang cho biết đề tiếng Anh cũng khá dễ và bám sát kiến thức đã học, trong khi đề Ngữ văn là môn khiến em gặp nhiều khó khăn hơn.

“Đề thi năm nay dễ, đơn giản và phù hợp với học sinh, dễ hơn đề thi thử nhiều”, Quang nhận xét.

Em Đức Phúc, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn, nhận xét đề thi Toán vào lớp 10 năm nay tương đối dễ và vừa sức với thí sinh.

Theo Phúc, phần khó nhất là bài toán hình học và bài toán thực tế cuối đề. Dù bỏ lỡ một số câu khó, Phúc vẫn khá hài lòng với bài làm của mình và dự đoán có thể đạt khoảng 7 điểm trở lên. Nam sinh này cũng đánh giá đề thi Toán năm nay nhìn chung dễ hơn so với đề thi năm trước, giúp thí sinh tự tin hơn khi làm bài.

Sẽ hiếm điểm 10

Nhận xét về đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 năm nay, thầy Trương Trí Dũng, giáo viên Toán Trường THCS Trần Huy Liệu, cho rằng đề thi bám sát cấu trúc đề minh họa và đúng định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Theo thầy Dũng, đề thi có sự phân bổ kiến thức khá hợp lý với khoảng 70% kiến thức cơ bản, 20% kiến thức vận dụng và 10% kiến thức vận dụng cao nhằm phục vụ mục tiêu phân loại thí sinh. So với đề thi năm trước, đề năm nay được đánh giá là dễ hơn đôi chút. Tuy nhiên, theo thầy Dũng, đề thi vẫn có một số “bẫy” khiến học sinh dễ đánh mất từ 0,25 đến 0,5 điểm nếu thiếu cẩn thận.

Một điểm đáng chú ý của đề thi năm nay là số lượng bài toán thực tiễn đã giảm so với năm trước. Nếu như đề thi năm ngoái có tới bốn bài toán gắn với thực tế thì năm nay chỉ còn khoảng hai câu. Theo thầy Dũng, sự điều chỉnh này nhằm phù hợp với bối cảnh học sinh từ nhiều địa phương cùng tham gia xét tuyển, trong đó có khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, hạn chế những bất lợi cho các em ít có cơ hội tiếp cận các tình huống thực tế mang tính đặc thù.

Công tác làm phách bài thi sẽ được thực hiện trong hai ngày 3 và 4/6

Dự đoán về phổ điểm, thầy Dũng cho rằng điểm 10 môn Toán năm nay sẽ rất hiếm, chỉ chiếm khoảng 1% số bài thi. Dù đề được đánh giá là dễ hơn năm trước, các câu hỏi phân hóa vẫn đủ sức tạo khoảng cách giữa các nhóm thí sinh.

Đồng quan điểm, cô Mai Thị Ngà, giáo viên Trường THCS Trường Thạnh (phường Long Phước), cho rằng đề thi Toán năm nay có sự điều chỉnh rõ rệt về độ khó theo hướng nhẹ nhàng hơn so với năm trước, tạo điều kiện để học sinh dễ dàng đạt điểm hơn.

Theo cô Ngà, hai dạng bài thường khiến nhiều thí sinh e ngại là toán thực tế và hình học đều được đánh giá “dễ thở” hơn so với các năm trước.

Dự đoán về phổ điểm, cô Ngà cho rằng số lượng bài thi đạt mức điểm xuất sắc từ 9 đến 10 sẽ không tăng đột biến. Tuy nhiên, phổ điểm khá, dao động từ 7 đến 8 điểm, nhiều khả năng sẽ chiếm tỷ lệ lớn. Theo cô Ngà, đề thi dễ hơn đồng nghĩa với khả năng điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm nay có thể giữ ổn định hoặc tăng nhẹ so với năm trước.