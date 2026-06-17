Điểm chuẩn lớp 10 THPT ở Hà Nội năm nay ra sao?

Theo kết quả điểm chuẩn được Hà Nội công bố năm 2025, top 10 trường có mức điểm tuyển sinh cao nhất là: THPT Kim Liên (25,5); THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông (25,5); THPT Phan Đình Phùng 25,25; THPT Việt Đức 25,25; THPT Yên Hoà (25); THPT Nguyễn Gia Thiều (25); THPT Nguyễn Thị Minh Khai (24,75); THPT Thăng Long (24,25); THPT Nhân Chính (24).

Đó là nhóm trường có điểm trung bình mỗi môn 8 điểm học sinh mới có thể trúng tuyển, cao nhất là 8,5 điểm/môn thuộc về trường Kim Liên và Lê Quý Đôn, Hà Đông.

Với đề thi như năm nay, bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức cho rằng, đề thi có sự phân hoá tốt nên điểm chuẩn các trường sẽ phân hóa một cách rõ rệt.

Ngoài ra, điểm xét tuyển là điểm cộng 3 môn thi, tính hệ số 1, không nhân đôi Ngữ văn và Toán như trước đây nên khó xảy ra tình trạng điểm chuẩn tăng vọt.

Thí sinh dự kỳ thi năm nay.

Cô Lê Thị Hương Mai, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa (Hà Nội) dự đoán, tổng quan điểm chuẩn lớp 10 các trường THPT công lập năm nay sẽ giảm nhẹ. Lý do là đề thi năm nay có tính phân hóa tốt, đặc biệt ở các môn Ngữ văn và Toán, giúp kết quả phản ánh rõ hơn năng lực của từng nhóm thí sinh.

Theo cô Mai, sau khi hoàn thành bài thi, nhiều học sinh cũng đánh giá đề có độ phân hóa cao hơn những năm trước. Ví dụ, môn Toán có câu với nhiều ý nhỏ đòi hỏi tư duy và khả năng vận dụng, khiến việc đạt thêm 0,5 - 1 điểm không còn dễ dàng như trước. Vì vậy, phổ điểm được dự báo sẽ khá đẹp và điểm chuẩn chung có thể giảm nhẹ.

Tuy nhiên, cô Mai nhận định nhóm các trường THPT tốp đầu vẫn sẽ duy trì mức điểm chuẩn rất cao do tiếp tục thu hút lượng lớn học sinh có học lực tốt đăng ký nguyện vọng. Bên cạnh đó, việc Hà Nội điều chỉnh quy định tuyển sinh, cho phép học sinh đăng ký nguyện vọng vào tất cả các trường THPT công lập, đã làm thay đổi đáng kể tỷ lệ chọi giữa các trường.

Theo đó, những trường có ít thí sinh đăng ký có thể giảm điểm chuẩn, trong khi các trường thu hút đông nguyện vọng sẽ tăng. Đáng chú ý, một số trường mới năm nay có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng khá cao, có thể tạo nên những biến động đáng kể về điểm chuẩn trong mùa tuyển sinh năm nay.

Ngoài ra, cô Mai cũng nói, dù số lượng thí sinh dự thi tăng lên trong khi tỷ lệ vào trường công lập vẫn ở mức cạnh tranh, các trường tốp giữa và nhiều trường khu vực nội thành nhiều khả năng vẫn giữ mặt bằng điểm chuẩn cao do có hàng nghìn thí sinh đăng ký nguyện vọng.

Giáo viên bộ môn tiếng Anh, Trung tâm Tuyensinh247 cũng nhận định, đề thi năm nay phân loại tốt, không có câu hỏi đánh đố, tuy nhiên đòi hỏi sự cẩn trọng và nắm chắc các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng phong phú, học hiểu bản chất kiến thức thì mới có thể làm tốt, đạt điểm cao.

Với đề thi này, dự kiến sẽ có nhiều thí sinh đạt điểm 8 -9 nhưng số điểm 10 sẽ giảm so với năm trước.

Các thầy cô giáo có kinh nghiệm trong tuyển sinh dự đoán, với mặt bằng chung đề thi phân hóa như năm nay, các trường top đầu vẫn có mức điểm chuẩn trung bình hơn 8 điểm trở lên, nhóm trường top dưới sẽ thấp và nhóm top giữa có sự biến động, trong đó có trường tăng nhẹ, có trường giảm.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm nay có gần 124.000 thí sinh dự thi. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, ngày 19/6 sẽ công bố kết quả thi cho thí sinh. Sau khi có điểm, nếu còn băn khoăn, thí sinh có thể gửi đơn phúc khảo về kết quả bài thi trong thời gian từ 19 - 25/6.

Chậm nhất ngày 25/6, các trường sẽ trả hồ sơ cùng phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 cho thí sinh.

Từ 13 giờ 30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học cho học sinh theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

​