Cận ngày thi, thí sinh TPHCM hồi hộp dự đoán đề Ngữ văn lớp 10

Sáng nay (31/5), hơn 151.000 thí sinh tại TPHCM đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi các em bước vào kỳ thi chính thức diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6.

Ghi nhận tại điểm thi THPT Trưng Vương và THCS Võ Trường Toản (phường Sài Gòn), sau khi xem sơ đồ, danh sách phòng thi, thí sinh được bảo vệ hướng dẫn di chuyển đến các phòng.

Trước khi lên phòng thi, thí sinh cất balo, tài liệu ở khu vực riêng.

Điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản bố trí 1 phòng riêng làm nơi chứa đồ cho thí sinh. Thí sinh được lưu ý thêm về trang phục, giờ có mặt ở trường đến các vấn đề phát sinh trong phòng thi.

Trong ngày làm thủ tục dự thi, các thí sinh được đối chiếu thông tin cá nhân và hình ảnh trên giấy báo dự thi với căn cước công dân nhằm bảo đảm tính chính xác.

Quy trình này được tổ chức tương tự như trong ngày thi chính thức, giúp thí sinh làm quen với các bước trước khi bước vào kỳ thi.

Trước thềm kỳ thi tuyển sinh lớp 10, nhiều thí sinh cho biết cảm thấy lo lắng nhất ở môn Ngữ văn do phạm vi kiến thức rộng và đề thi thường gắn với các vấn đề thời sự, xã hội.

Trước ngày thi chính thức, nhiều thí sinh không tránh khỏi cảm giác lo lắng, hồi hộp khi đứng trước kỳ thi quan trọng. Em Nguyễn Trường Nghị, học sinh Trường THCS Võ Trường Toản, cho biết đã dành nhiều thời gian ôn tập và chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi, song vẫn có chút căng thẳng khi ngày thi đang đến gần. "Em dự đoán nhiều chủ đề như ứng dụng AI, bản sắc dân tộc sẽ xuất hiện trong đề thi Ngữ văn vào ngày mai", Nghị nói.

Trong khi đó, em Phạm Thiên Phúc cho biết Ngữ văn không phải là môn sở trường nên em khá lo lắng trước kỳ thi. Phúc dự đoán các chủ đề “nóng” như bạo lực học đường có thể sẽ xuất hiện trong đề thi năm nay, qua đó tạo thêm sự thú vị và tính thời sự cho bài làm của thí sinh.

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM. Kỳ thi được tổ chức tại 242 điểm thi, gồm 16 điểm thi chuyên và 226 điểm thi thường. Các em sẽ bước vào ngày thi chính thức với 3 môn thi Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Riêng thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, đề thi lớp 10 vẫn theo hướng mở, đòi hỏi vận dụng thực tiễn, song sẽ được điều chỉnh độ khó để phù hợp với lứa học sinh đầu tiên của TPHCM sau sáp nhập.